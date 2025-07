Rendőrkézen a hírhedt magyar hekker: hónapokig bénította a hazai internetet, így bukott le

Elfogták azt a budapesti férfit, aki a gyanú szerint hosszú hónapokon át túlterheléses (DDoS) támadásokkal bénított le hazai és külföldi hírportálokat – közölte a rendőrség hétfőn a hivatalos honlapján.

A Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályának nyomozói azonosították a támadót, aki a „Hano” álnév alatt tevékenykedett az online térben. A hatóságok szerint 2023 áprilisától kezdődően rendszeres támadásokat indított többek között a Media1.hu és a vipcast.hu ellen, amelyek időszakosan elérhetetlenné váltak. A kibertámadások 2024-ben is folytatódtak, célzottan és előre megtervezett módon.

A nyomozók a hozzáférési naplók és a hálózati forgalom elemzésével kiderítették, hogy az elkövető „bér-DDoS” szolgáltatásokat vett igénybe, és különféle online eszközökkel paraméterezte a támadásokat. A "Hano" álnév nemcsak a támadások során használt szolgáltatói platformokon jelent meg, hanem gyakran sértő, személyeskedő üzenetek is kísérték azt.

Nemcsak kisebb portálokat célzott: támadás alá kerültek olyan nagyobb magyar médiumok is, mint a HVG, a 444, a 24.hu, a Telex, illetve az Ellenszél.hu. Emellett külföldi célpontot is megtámadott, például a bécsi székhelyű International Press Institute (IPI.media) oldalát, ezért a magyar hatóságok az osztrák társszervekkel is felvették a kapcsolatot.

A 23 éves férfi nyomára digitális lábnyomai, álprofiljai és technikai nyomok vezették a nyomozókat. Július 9-én házkutatást tartottak a lakásán, amely során több informatikai eszközt is lefoglaltak. A helyszínen talált bizonyítékok egyértelműen megerősítették a bűncselekmény gyanúját.

A férfit információs rendszer vagy adat megsértésének gyanújával hallgatták ki, jelenleg szabadlábon védekezhet. A lefoglalt digitális bizonyítékok elemzése továbbra is folyamatban van – közölte a police.hu.