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Egy nő sajtdarabokat csomagol egy Manchego-sajtgyárban.
HelloVidék

Vége egy korszaknak: 12 év után bezárt a Balaton egyik kedvenc sajtműhelye, ezt üzente a tulajdonos

HelloVidék
2026. november 2. 13:21 1 perc

Szomorú hírt kaptak a kézműves sajtok kedvelői: tizenkét év után bezár a Vászolyi Sajtmanufaktúra. A Balaton-felvidék egyik ismert helyi termelőjének történetét egyelőre nem feltétlenül tekinthetjük lezártnak, a tulajdonos ugyanis bízik abban, hogy hamarosan új gazdára találhat a műhely.

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„A Vászolyi Sajtmanufaktúra – remélem, csak egy időre – bezár” – jelentette be Facebook-oldalán közzétett videójában Reményik Kálmán, a sajtműhely tulajdonosa. Mint elmondta, tizenkét év után abbahagyja a sajtkészítést, döntésének hátterében elsősorban az elfáradás áll.

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A manufaktúra az elmúlt években a Balaton környéki gasztronómia ismert szereplőjévé vált. Sajtkészítményeit számos étterem, borászat, piac és bolt kínálta, illetve használta fel alapanyagként, így a vászolyi sajtok sokak kedvenceivé váltak.

Reményik Kálmán a bejelentésben köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt tizenkét évben támogatták a manufaktúrát, vásároltak a termékeiből vagy együtt dolgoztak vele.

A történet azonban talán nem ér véget véglegesen: a tulajdonos ugyanis abban bízik, hogy a sajtműhely új üzemeltetőre vagy tulajdonosra talál. Mint jelezte, a közeljövőben ezen fog dolgozni, így még van remény arra, hogy a Vászolyi Sajtmanufaktúra egyszer újra megnyissa kapuit.
Címlapkép: Getty Images
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