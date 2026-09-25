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Prima Primissima díj 2026: 30 művész, sportoló, újságíró, oktató és tudós a kiválóságok listáján
Több mint kilencszáz jelölés közül választotta ki a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma azt a harminc kiválóságot, akik 2026-ban esélyesek a Prima Primissima díjra. A tíz kategóriában megnevezett művészek, tudósok, sportolók és szakemberek december 4-én, a budapesti Művészetek Palotájában vehetik át az elismeréseket - írja a Portfolio.
Az alapítványhoz idén is rengeteg javaslat érkezett szakmai és civil szervezetektől, valamint a korábbi díjazottaktól. A kuratórium ezeket mérlegelve választotta ki kategóriánként azt a három, összesen harminc jelöltet, akik már biztosan megkapják a Prima díjat és az azzal járó 8 millió forintot. Hogy közülük kik lesznek a legjobbak, vagyis az idei év Prima Primissima díjasai, akik 20 millió forintos elismerésben részesülnek, az a hagyományokhoz híven a december első péntekjén tartandó gálán derül ki.
A Demján Sándor által 2003-ban alapított, majd 2013-tól az OTP Bank által gondozott díj célja több mint két évtizede változatlan, vagyis a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlődésének független támogatása. Csányi Sándor, a kuratórium elnöke a bejelentés kapcsán hangsúlyozta, hogy a felgyorsult világban és a közösségi média zajában különösen fontos ráirányítani a figyelmet a valódi értékekre, a szakmai kiválóságra és a következetes munkára. Az idei díjazottak ezt a szellemiséget képviselik.
A szakmai elismerések mellett a közönség szava is dönt. Október végén indul az SMS-szavazás, amelynek nyertese a Demján Sándor özvegye által felajánlott, 20 millió forinttal járó Prima Primissima közönségdíjat veheti át. A voksukat leadók között idén is kisorsolnak egymillió forintot. A szavazás részleteiről és a jelöltekről az alapítvány közösségi oldalain lehet tájékozódni, a korábbi díjazottak inspiráló történeteit pedig a Példaképlet című műsor dolgozza fel a YouTube-on és a Spotify-on.
A 2026-os év Prima díjazottjai között a magyar irodalom kategóriában Háy János író, Kemény István író, költő és Takács Zsuzsa költő, író, műfordító szerepel. A magyar színház-, film- és táncművészet terén Gáspár Sándor színművész, Hajdu Szabolcs rendező, színész, valamint Kováts Adél színművész, színigazgató kapott jelölést. A magyar képző- és iparművészet jelöltjei Haász István képzőművész, Pinczehelyi Sándor grafikus, festőművész és Szurcsik József képzőművész lettek, míg a magyar tudomány kategóriában Prof. Dr. Bollobás Enikő irodalomtörténész, Prof. Dr. Sperlágh Beáta orvos, klinikai farmakológus és Prof. Dr. Szathmáry Eörs evolúcióbiológus részesül elismerésben.
A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Prof. Dr. Aszódi Attila egyetemi tanár, energetikai mérnök, a Mozgásjavító EGYMI, valamint Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató, mesemondó áll az élen. A magyar építészet képviselőiként Bordás Péter építész, Fekete Antal építészmérnök és Dr. Paulinyi Gergely építész kap elismerést. A magyar ismeretterjesztés és média kategóriájában D. Tóth Kriszta újságíró, műsorvezető, Érdi Sándor televíziós újságíró és Gózon Ákos tudományos és kulturális újságíró szerepel a díjazottak között.
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A magyar sport kategória jelöltjei Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó, Krajnyák Zsuzsanna paralimpiai érmes vívó és Németh Miklós olimpiai bajnok gerelyhajító. A magyar népművészet és közművelődés területén Beszprémy Katalin hímző, népművész, Gryllus Vilmos zenész, előadóművész és Végső Miklós néptáncművész munkásságát ismerték el. Végül a magyar zeneművészet kategóriában Bródy János zeneszerző, előadóművész, Lakatos György fagottművész, valamint Orbán György zeneszerző került a Prima díjazottak közé.
Fotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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