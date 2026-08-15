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Most futott be: távozik a csatornától az RTL vezető arca, ezért hozta a drasztikus döntést
Távozik az RTL-től Heer Orsolya, a csatorna egyik népszerű híradósa, aki a jövőben a megújuló közmédiánál folytathatja televíziós pályafutását. Információk szerint a műsorvezető rendkívül vonzó ajánlatot kapott az újonnan induló hírműsor vezetésére - számolt be a nlc.hu.
A csatornához 2023-ban csatlakozott televíziós szakember, Heer Orsolya az elmúlt időszakban az RTL egyik meghatározó arcává vált. Heer Orsolya húszéves televíziós újságírói tapasztalattal rendelkezik: pályafutását még egyetemistaként – kommunikáció-művelődésszervező tanulmányai mellett – az esztergomi televíziónál kezdte. Később a HírTV munkatársaként szerzett országos ismertséget, ahol riporterként a legfontosabb hazai eseményekről tudósított élőben, majd reggeli és esti hírháttér-műsorokat vezetett.
Két gyermeke születése után csatlakozott az RTL Híradó stábjához, ahol elsősorban egészségügyi, közéleti és politikai témákat dolgozott fel. A képernyős munka mellett a sport is meghatározó része az életének, hiszen tizenkét évig versenyszerűen triatlonozott, jelenleg pedig rendszeresen úszik, emellett szabadidejében szívesen kirándul és vitorlázik a családjával a Balatonon.
Az RTL-től való távozás tényét a híradós maga is megerősítette a közösségi médiában - igaz, ebben a posztban nem szól arról, hogy tényleg a közmédiához szerződne.
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