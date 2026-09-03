Borbás Marcsi bejelentette, véget ér a népszerű műsora, új csatornán folytatja

Új fejezet kezdődik Borbás Marcsi televíziós pályafutásában. A műsorvezető közösségi oldalán jelentette be, hogy a jövőben a Network4 csatornái számára készülnek új műsorai. A Borbás Marcsi szakácskönyve című sorozat 314 epizód után véget ér, de a műsorvezető már több új produkciót is bejelentett.

Borbás Marcsi szerint 34 év televíziózás után is fontos számára, hogy időről időre megújuljon és új kreatív energiákat mozgasson meg. Ennek jegyében a jövőben a Network4 számára készülnek új műsorai. A műsorvezető közösségi oldalán azt írta, hogy nagyon sok köszönő üzenetet és hozzászólást kapott a Borbás Marcsi szakácskönyve kapcsán, ami számára is azt mutatja, mennyit jelentett a sorozat a nézőknek. A műsort azonban 314 epizód után lezárják.

Borbás Marcsi egyúttal azt is elárulta, hogy a TV4-en már most láthatók lesznek az új produkciók. Vasárnaptól érkezik az Átvinnie a napot az égen című epizód, októbertől pedig elindul a bringás országjáró sorozata, az Elgurulva.

A műsorvezető szerint ezzel azonban nem ér véget a megújulás. További produkciókon is dolgoznak, és folyamatosan fejlesztik az új tartalmakat.

Borbás Marcsi hangsúlyozta, hogy az új műsorokban is fontos marad számára a hazai értékek bemutatása, a gasztronómia, a természet szeretete, valamint a fenntarthatóság és a tudatos életmód. Azt is jelezte, hogy az online sorozatait követők már sejthetik, milyen jellegű műsorokra számíthatnak tőle a következő időszakban. A konkrétumokat azonban egyelőre nem árulta el.

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A műsorvezető arra kérte követőit, hogy figyeljék a TV4 csatornát és az ott megjelenő új tartalmakat. Saját közösségi oldalain szintén beszámol majd a fejleményekről. A bejelentés alapján tehát lezárul a Borbás Marcsi szakácskönyve 314 epizódos időszaka, miközben a műsorvezető televíziós pályafutása új szakaszba lép a Network4 csatornáin.