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A Hatoslottó 39. heti, vasárnapi nyerőszámainak sorsolása 2026. 09. 27-én a Duna TV műsorában.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 39. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2026. szeptember 27. 16:05

Kihúzták a Hatoslottó 2026/39. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 820 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

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A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 39. heti, vasárnapi nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

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Hatoslottó nyerőszámai a 39. játékhéten (vasárnap), emelkedő számsorrendben:

2; 6; 30; 31; 36; 38.

A 39. heti, vasárnapi sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (40. játékhét, csütörtöki sorsolás) már 820 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

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További nyeremények a hatos lottón a 39. héten, vasárnap:

  • 5 találat: egyenként 1 697 105 forint
  • 4 találat: egyenként 24 090 forint
  • 3 találat: egyenként 5 175 forint

Jokerszám: 472991

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 40. héten így 130 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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(Címlapkép - Hatoslottó élő sorsolása a Dunán)

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