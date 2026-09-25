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Atyaég, mekkora vagyon a tét az Ötöslottón: indulhat a roham a lottózókban a milliárdokért
Már négy hónapja, összesen 17 sorsolás óta nem született telitalálatos szelvény az Ötöslottón. A halmozódás miatt szombaton már 3,66 milliárd forint lesz a főnyeremény, amely akkora összeg, hogy még azok is elgondolkodhatnak a játékon, akik egyébként nem lottóznak rendszeresen.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a főnyeremény hétről hétre halmozódik mindaddig, amíg valaki el nem találja mind az öt kisorsolt számot. Ezúttal már 17 egymást követő sorsoláson maradt el a telitalálat, így a szombati húzáson 3,66 milliárd forintért lehet játékba szállni.
A mostani halmozódási időszak közel négy hónapja alatt ugyanakkor nem maradtak nyeremény nélkül a játékosok. Tucatszám születtek milliós nagyságrendű négytalálatos szelvények, miközben számos kisebb nyereményt is kiosztottak.
A halmozódási időszakban az Ötöslottó játékosai összesen több mint 5,1 milliárd forintnyi nyereményt vihettek haza. Az egyik legnagyobb összeg a 28. játékhéten került a négytalálatosokhoz: ekkor egy-egy ilyen szelvény tulajdonosa 7 336 035 forintot kapott. Ez az Ötöslottó történetének negyedik legnagyobb négytalálatos nyereménye.
A számok között is voltak visszatérők
A mintegy 120 napos halmozódási időszakban egyes számokat a szokásosnál gyakrabban láthattak a játékosok a sorsológömbből. Az 1-es, a 3-as, a 24-es, az 56-os és a 72-es számot egyaránt három alkalommal húzták ki.
Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy ezeknek a számoknak nagyobb esélyük lenne a következő sorsoláson. Minden sorsoláson az öt szám kihúzásának esélyei ugyanazok, a korábbi eredmények önmagukban nem növelik vagy csökkentik egy-egy szám következő húzáson való megjelenésének valószínűségét.
A mostani főnyeremény nagysága ugyanakkor már komoly pénzügyi lehetőséget jelentene a nyertes számára. Egy 3,66 milliárd forintos összeg megfelelően megválasztott befektetésekkel és hosszú távú pénzügyi tervezéssel akár több generáció számára is jelentős vagyont biztosíthatna.
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Persze ehhez nemcsak a szerencsére, hanem a nyeremény felelős kezelésére is szükség lenne. Egy ekkora összegnél már az első időszakban fontos lehet a biztonságos vagyonkezelés, a befektetések megfelelő megosztása és az is, hogy a nyertes ne hozzon hirtelen, átgondolatlan döntéseket.
90 napja lesz jelentkezni a milliárdos nyertesnek
Ha szombaton megszületik a telitalálat, a nyertesnek nem kell azonnal megjelennie a lottótársaságnál. A szabályok szerint a helyesen tippelő játékosnak 90 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen a nyereményéért az úgynevezett nagynyertes-vonalon.
A jelentkezés részleteiről a Szerencsejáték Zrt. honlapján és az értékesítőhelyeken lehet tájékozódni. A kérdés most az, hogy a 17 hete halmozódó főnyeremény után végre lesz-e valaki, aki mind az öt számot eltalálja. Ha igen, egyetlen szelvény több mint 3,6 milliárd forintot érhet.
A sorsolást a Pénzcentrum élőben közvetíti szombaton 19 órától.
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