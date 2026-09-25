Atyaég, mekkora vagyon a tét az Ötöslottón: indulhat a roham a lottózókban a milliárdokért

Már négy hónapja, összesen 17 sorsolás óta nem született telitalálatos szelvény az Ötöslottón. A halmozódás miatt szombaton már 3,66 milliárd forint lesz a főnyeremény, amely akkora összeg, hogy még azok is elgondolkodhatnak a játékon, akik egyébként nem lottóznak rendszeresen.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a főnyeremény hétről hétre halmozódik mindaddig, amíg valaki el nem találja mind az öt kisorsolt számot. Ezúttal már 17 egymást követő sorsoláson maradt el a telitalálat, így a szombati húzáson 3,66 milliárd forintért lehet játékba szállni.

A mostani halmozódási időszak közel négy hónapja alatt ugyanakkor nem maradtak nyeremény nélkül a játékosok. Tucatszám születtek milliós nagyságrendű négytalálatos szelvények, miközben számos kisebb nyereményt is kiosztottak.

A halmozódási időszakban az Ötöslottó játékosai összesen több mint 5,1 milliárd forintnyi nyereményt vihettek haza. Az egyik legnagyobb összeg a 28. játékhéten került a négytalálatosokhoz: ekkor egy-egy ilyen szelvény tulajdonosa 7 336 035 forintot kapott. Ez az Ötöslottó történetének negyedik legnagyobb négytalálatos nyereménye.

A számok között is voltak visszatérők

A mintegy 120 napos halmozódási időszakban egyes számokat a szokásosnál gyakrabban láthattak a játékosok a sorsológömbből. Az 1-es, a 3-as, a 24-es, az 56-os és a 72-es számot egyaránt három alkalommal húzták ki.

Ez azonban természetesen nem jelenti azt, hogy ezeknek a számoknak nagyobb esélyük lenne a következő sorsoláson. Minden sorsoláson az öt szám kihúzásának esélyei ugyanazok, a korábbi eredmények önmagukban nem növelik vagy csökkentik egy-egy szám következő húzáson való megjelenésének valószínűségét.

A mostani főnyeremény nagysága ugyanakkor már komoly pénzügyi lehetőséget jelentene a nyertes számára. Egy 3,66 milliárd forintos összeg megfelelően megválasztott befektetésekkel és hosszú távú pénzügyi tervezéssel akár több generáció számára is jelentős vagyont biztosíthatna.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Persze ehhez nemcsak a szerencsére, hanem a nyeremény felelős kezelésére is szükség lenne. Egy ekkora összegnél már az első időszakban fontos lehet a biztonságos vagyonkezelés, a befektetések megfelelő megosztása és az is, hogy a nyertes ne hozzon hirtelen, átgondolatlan döntéseket.

90 napja lesz jelentkezni a milliárdos nyertesnek

Ha szombaton megszületik a telitalálat, a nyertesnek nem kell azonnal megjelennie a lottótársaságnál. A szabályok szerint a helyesen tippelő játékosnak 90 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen a nyereményéért az úgynevezett nagynyertes-vonalon.

A jelentkezés részleteiről a Szerencsejáték Zrt. honlapján és az értékesítőhelyeken lehet tájékozódni. A kérdés most az, hogy a 17 hete halmozódó főnyeremény után végre lesz-e valaki, aki mind az öt számot eltalálja. Ha igen, egyetlen szelvény több mint 3,6 milliárd forintot érhet.

A sorsolást a Pénzcentrum élőben közvetíti szombaton 19 órától.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon