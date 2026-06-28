Június 29-től módosul a Pesti alsó rakpart közlekedési rendje.
A Hatoslottó nyerőszámai a 26. játékhéten, vasárnap
Vajon elvitte valaki a 860 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán? Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt.
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúznak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten csütörtökön 860 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 26. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők:
9; 13; 18; 24; 33; 38.
Ezen a héten vasárnap három telitalálat is volt a Hatoslottó számhúzásán, így a következő, csütörtöki sorsoláson 50 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.
További nyeremények:
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