A Hatoslottó nyerőszámai a 26. játékhéten, vasárnap

Vajon elvitte valaki a 860 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán? Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt.

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúznak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten csütörtökön 860 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 26. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők:

9; 13; 18; 24; 33; 38.

Ezen a héten vasárnap három telitalálat is volt a Hatoslottó számhúzásán, így a következő, csütörtöki sorsoláson 50 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények:

6 találatos: 289 381 095 Ft

5 találatos: 100 105 Ft

4 találatos: 4 030 Ft

3 találatos: 2 225 Ft

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