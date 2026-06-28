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hatoslottó. Forrás: Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 26. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2026. június 28. 16:10

Vajon elvitte valaki a 860 millió forintos főnyereményt a hatoslottó vasárnapi sorsolásán? Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúznak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten csütörtökön 860 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 26. héten, a vasárnapi sorsoláson a következők:

9; 13; 18; 24; 33; 38.

Ezen a héten vasárnap három telitalálat is volt a Hatoslottó számhúzásán, így a következő, csütörtöki sorsoláson 50 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények:

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

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