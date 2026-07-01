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A Skandináv lottó nyerőszámai a 27. héten, 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/27. heti nyerőszámait. Mivel ezen a játékhéten senkinek sem volt telitalálata, így a 28. héten 330 millió forint keresi majd gazdáját a skandin.
A Skandináv lottón 35 számból 7-et kell kiválasztani ezért az Ötöslottó vagy Hatoslottó mintájára "Heteslottó" néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét módszerrel 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik, vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 27. heti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben és a nyereményeket is!
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 27. héten:
8; 9; 12; 13; 21; 24; 25.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 27. héten:
13; 21; 23; 25; 27; 30; 33.
Ezen a játékhéten (27.) senkinek sem volt telitalálata, így a 28. héten 330 millió forint keresi majd gazdáját a skandin.
További nyeremények a 27. játékhéten a skandin:
- 6 találat: egyenként 224 075 Ft
- 5 találat: egyenkén 5 670 Ft
- 4 találat: egyenkén 2 075 Ft
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