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Szórakozás

256 centis fogás: brutális vízi óriás akadt horogra Magyarországon +Fotók

Pénzcentrum
2026. július 2. 11:01

Különleges fogással büszkélkedhet Takács Péter és fia, akik egy 265 centiméteres, becslések szerint 110–120 kilogrammos harcsát emeltek ki a Tiszából. A gigantikus méretű, a hivatalos országos hosszrekordot is megdöntő halat a mérést követően sértetlenül visszaengedték a folyóba - tudósított a Pecaverzum.

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Az ifjabb Péter eredetileg csupán a saját korábbi, nyolckilós harcsarekordját szerette volna megdönteni a horgászat során. A kapás azonban olyan elemi erővel érkezett, hogy a hal majdnem kirántotta a botot a fiú kezéből.

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A küzdelem első perceiben a fiatal horgász derekasan helytállt, de hamar elfáradt, így édesapja segítségét kérte. Az idősebb Takács Péter rövid időre átvette a botot, majd miután fia kipihente magát, visszaadta neki, hogy ő fejezhesse be az óriási hal fárasztását - tudósított a Pecaverzum.

A sekély parti vízben elvégzett mérés során a harcsa hossza 265 centiméternek bizonyult, a súlyát pedig 110–120 kilogramm közé becsülték. Ezzel a teljesítménnyel a fiú nemcsak a saját egyéni csúcsát múlta felül hihetetlen mértékben, hanem testvére, Szabi 221 centiméteres rekordját is jócskán túlszárnyalta. Az édesapa életre szóló élményként és óriási büszkeségként emlékezett vissza a közös kalandra. A rendkívüli fogásról videó is készült, amelyet a Haldorádó Fishing TV YouTube-csatornáján mutatnak majd be.

A tiszai óriás méreteit jól szemlélteti, hogy a Magyar Országos Horgász Szövetség, azaz a MOHOSZ hivatalos rekordlistáját jelenleg egy 256 centiméter hosszú, 119,4 kilogrammos példány vezeti, amelyet Bányai Péter emelt ki a devecseri Széki-tóból 2024 júniusában. A most horogra akadt tiszai harcsa hossza ezt a csúcsot is meghaladja.
Címlapkép: Getty Images
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