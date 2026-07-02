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Sport

Nagyon durva lehúzás történt a focivébén: hiába fizettek milliókat Messi miatt, a stadion kapujában érte őket a hidegzuhany

Pénzcentrum
2026. július 2. 18:43

A világbajnokság kapcsán az eddigi egyik legnagyobb jegyértékesítési botrány robbant ki, amelynek következtében szurkolók ezrei maradhatnak le a mérkőzésekről. A káoszt az okozta, hogy a másodlagos jegypiaci platformok – köztük elsősorban a StubHub – az utolsó pillanatban vonták vissza a már kifizetett belépőket, így sokan csak a stadionok kapuinál szembesültek azzal, hogy a méregdrága utazás és szállás ellenére sincs érvényes jegyük - írta meg a BBC.

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A mexikói Sergio Enrique Alvarado Montalvo elmesélte, hogy 1700 dollárért vásárolt jegyet a StubHub platformján, hogy édesapját meglepje az argentin–osztrák mérkőzéssel. Bár a család közel 6000 dollárt költött arra, hogy Dallasba utazzon Lionel Messi játékát látni, egy nappal az indulás előtt a StubHub arról tájékoztatta őket, hogy az eladó nem tudja teljesíteni a rendelést. A megugrott piaci árak miatt ráadásul egyenértékű pótjegyet sem kínáltak nekik, így a család végül a stadion helyett egy helyi szurkolói fesztiválon kényszerült tölteni az estét.

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Hasonlóan járt a bostoni Eben Pingree is, akinek felesége 2800 dollárt fizetett a Skócia–Haiti összecsapásra, hogy meglepjék 11 éves fiukat, ám a jegyek a mérkőzés napján egyszerűen eltűntek a rendszerből. A probléma hátterében a szakmában "spekulatív jegyértékesítésnek" nevezett gyakorlat áll, amelynek során az ellenőrizetlen eladók olyan belépőket kínálnak megvételre, amelyekkel még nem is rendelkeznek. Abban bíznak ugyanis, hogy később olcsóbban jutnak hozzájuk a piacon.

Ha azonban az árak megugranak, az eladók egyszerűen visszalépnek az üzlettől, hogy a jegyeket még nagyobb haszonnal értékesítsék másnak, miközben a pórul járt vásárló csak a jegy vételárát kapja vissza, a tetemes utazási és szállásköltségeit nem.

Nemrégiben két károsult szurkoló, Julie Reeker Moghal és Reuben Renteria csoportos keresetet nyújtott be a StubHub ellen, azzal vádolva a platformot, hogy nem kézbesítette a kifizetett jegyeket. Mindketten legalább 1900 dollárt fizettek olyan belépőkért, amelyeket végül sosem kaptak meg. A bírósági beadvány szerint a rajongókat becsapták, és ezzel hatalmas anyagi veszteséget okoztak nekik. A StubHub egyelőre nem kívánta kommentálni az ügyet.

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A kialakult helyzet komoly felelősséghárítási hullámot indított el a szereplők között. Mivel a világbajnokság összes jegye kizárólag a FIFA hivatalos honlapján és alkalmazásában érhető el, a másodlagos piacokon vásárolt belépőket is ezen a rendszeren keresztül kellene átruházni a vevőkre. A StubHub a FIFA-t hibáztatja, arra hivatkozva, hogy a szövetség új jegykezelő alkalmazása jelentős működési problémákkal küzd. A FIFA határozottan visszautasította a vádakat, kijelentve, hogy az egyetlen garantált és biztonságos értékesítési csatorna a saját, megbízhatóan működő platformjuk, amelyen keresztül eddig már több mint ötmillióan jutottak be a mérkőzésekre.

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Szakértők szerint ugyanakkor a platformok nem bújhatnak technikai hibák mögé. Scott Friedman, a Ticket Talk Network társalapítója – aki már több mint 600 fogyasztói panaszt gyűjtött össze – egyértelműen a StubHubot teszi felelőssé, bár megjegyezte, hogy a FIFA jegyértékesítési rendszere is elavult. Egyes eladók is pórul jártak az ügyben, egy austini férfi például 2600 dollárt veszített, miután a StubHub "nem teljesítés" címén törölte a jogszerűen beszerzett jegyeinek értékesítését, visszatartotta a neki járó összeget, és még plusz büntetést is kiszabott rá.

A StubHub közleményében jelezte, hogy folyamatosan bővíti a pótjegyek beszerzésére szolgáló kapacitásait, és hangsúlyozta, hogy minden náluk leadott rendelést véd a FanProtect garancia. Ez teljes pénzvisszafizetést vagy egyenértékű cserejegyet ígér arra az esetre, ha a vásárló nem jut hozzá az eredeti belépőjéhez. Ez a vállalás azonban csekély vigaszt jelent azoknak a szurkolóknak, akik dollárezreket veszítettek a vissza nem térítendő repülőjegyeken és szállásfoglalásokon.
Címlapkép: Getty Images
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