Meglepő számok érkeztek a ingatlanpiacról: egyre több az eladó lakás, most jöhet el a vevők aranykora?

Júniusban mérséklődött a lakáspiaci kereslet az előző hónaphoz képest, miközben az eladó lakások és házak kínálata tovább bővült az ingatlan.com legfrissebb összesítése szerint. Országosan több mint 215 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, ami májushoz viszonyítva 8 százalékos visszaesést jelent. Éves összevetésben ugyanakkor 1,4 százalékos növekedés látható.

Júniusban az eladó lakásokra és házak iránti, telefonos érdeklődéseken alapuló kereslet 8 százalékkal csökkent, éves alapon viszont 1,4 százalékkal nőtt. Az első félévben 13 százalékkal mérséklődött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest - derült ki az Ingatlan.com friss elemzéséből.

A frissen feladott eladó lakáshirdetések száma júniusban 30,3 ezer volt, ami májushoz képest enyhe, 0,9 százalékos csökkenésnek, éves összevetésben viszont 2,4 százalékos bővülésnek felel meg. A választék bővülőben van: a hónap végén 145,2 ezer eladó lakóingatlanból lehetett válogatni, szemben a május végi 143 ezerrel és az egy évvel korábbi 137 ezerrel.

„A júniusi adatok alapján a vevők továbbra is jelen vannak a piacon, de az aktivitásuk azt tükrözi, hogy megfontoltabbá, óvatosabbá váltak. Az éves összevetésben látható enyhe keresletnövekedés nem jelent általános fordulatot, inkább részben a tavalyi alacsonyabb bázissal magyarázható, ugyanis tavaly júniusra már kifulladt a 2025 év eleji keresleti lendület. A szerény élénkülésben szerepet játszik az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes hitelt biztosító Otthon Start Program hatása is, amely tavaly júniusban még nem volt elérhető” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Lakáspiaci kereslet változása 2021 január és 2026 május között (Forrás: Ingatlan.com)

A júniusi országos kereslet éves alapon ugyan enyhe pluszban volt, de a lakások és házak között már eltérő mozgás látható. A lakásokra érkező telefonos érdeklődések száma 3,8 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest, a házaknál viszont 1,3 százalékos csökkenés történt. Havi alapon mindkét ingatlantípusnál visszaesés látszott: a lakásoknál 8,5, a házaknál 7,7 százalékkal csökkent az érdeklődések száma májushoz képest. Az első félév egészét nézve ugyanakkor már egyértelműen óvatosabb piac rajzolódik ki: a kereslet 13 százalékkal mérséklődött.

Az országon belül azonban komoly különbségek láthatóak. Fejér, Veszprém vármegyében lényegében stagnál a kereslet, így ezek bőven az átlag feletti teljesítményt nyújtottak, de Győr-Moson-Sopron és Békés vármegye mindössze 6-6 százalékos keresletcsökkenése is jó eredménynek mondható. Pláne a fővároshoz képest, ahol az országos átlagos meghaladó, 14 százalékos visszaesés volt. Emellett Pest, Vas, Csongrád-Csanád, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 15-19 százalékos csökkenést volt kénytelen elkönyvelni az idei első félévben.

Lakáspiaci kereslet változása 2025 és 2026 első féléve között (Forrás: Ingatlan.com)

A kínálat egyre jobban bővül, ami a vevőknek kedvez

Balogh László közölte, hogy a lakáspiac kínálati oldalán pozitív eredmények láthatóak. A teljes lakóingatlan-kínálat ugyanis tovább bővült. Június végén több mint 145 ezer eladó lakás és ház szerepelt az ingatlan.com kínálatában, miközben május végén 143 ezer, egy évvel korábban pedig 137 ezer eladó lakóingatlanból lehetett válogatni. Ez azt jelenti, hogy a választék havi szinten is nőtt, éves összevetésben pedig közel 6 százalékkal bővült.

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Az ingatlan.com szakértője szerint az egyre szélesebb kínálat a vevők pozícióját erősíti, aminek jeleit már korábban is látni lehetett az alkupozíciójuk növekedésében és a lakásárak stagnálásában. A vevők egyre erősebb pozíciói megmutatkoznak a friss kínálat összetételében is. Júniusban több mint 30 ezer eladó lakás és ház hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami szinte pontosan megegyezik a májusban eladásra meghirdetett lakóingatlanok számával.

„Érdekes ugyanakkor, hogy a legmagasabb lakásárakkal rendelkező Budapesten májusban alig több mint 5 ezer olyan ingatlant hirdettek meg, ami megfelel a 3 százalékos hitel árkorlátainak, júniusban viszont már több mint 5200-at. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy az eladók is egyre inkább rákényszerülnek arra, hogy figyelembe vegyék a piaci változásokat és a vevők növekvő alkupozícióit.” – mutatott rá a változásokra az ingatlan.com szakembere.

Balogh László szerint a lakáspiaci kereslet egyre nagyobb leszakadást mutat majd éves összevetésben a következő hónapokban is, mivel a tavalyi második félév is kifejezetten erős volt a lakáspiacon, idén viszont a lakásvásárlók jóval megfontoltabbak és óvatosabbak.