Július 2-tól jelentősen átalakítja hűségprogramját a Lidl Magyarország.
Rendkívüli bejelentést tett az élelmiszeróriás: megváltozik a jól ismert csoki receptje, már soha nem lesz olyan, mint volt
A Nestlé 2027 szeptemberétől Európa nagy részén megújítja egyik legnépszerűbb terméke, a KitKat receptúráját. A változtatás célja egy összetettebb ízélmény megalkotása és a vásárlóközönség bővítése, miközben a vállalat hangsúlyozza, hogy a lépés hátterében nem a kakaó világpiaci drágulása áll.
Rouven Lochmüller, a KitKat globális márkamenedzsere a cég éves sajtóeseményén ismertette a részleteket. A gyártó egy teljesen új szerkezetet vezet be, amely során az ostyát borító klasszikus tejcsokoládét egy harmadik réteggel egészítik ki. A vállalat határozottan leszögezte, hogy a receptváltás ellenére egyáltalán nem csökkentik a termék kakaótartalmát. A fejlesztés mögött az a szándék áll, hogy közös nevezőre hozzák a tejcsokoládé és az étcsokoládé kedvelőinek ízlését, így a Nestlé olyan új vásárlókat is megnyerhet, akik korábban nem ezt az édességet választották - számolt be a Blikk.
A változtatás ugyanakkor nem lesz teljes körű, a brit fogyasztóknak például nem kell új ízekhez szokniuk. Liberato Milo, az édesség- és snackrészleg vezetője ezt azzal indokolta, hogy a szigetországban a karamelles ízvilág a meghatározó, így az ottani receptet már most is tökéletesnek tartják.
A gyártó külön kitért arra is, hogy a megújulást nem a nyersanyagárak emelkedése indokolja. Bár az édességipar az elmúlt években a kakaó rekordmértékű drágulásával küzdött – amire sok cég a terméktartalom csökkentésével vagy zsugorinflációval reagált –, a KitKat esetében nincs szó erről. Noha a szektor az elmúlt öt évben mintegy ötvenszázalékos áremelkedést volt kénytelen elviselni, Philipp Navratil vezérigazgató jelezte, hogy a kávé és a kakaó inflációja már mérséklődni látszik.
Az élelmiszeriparban a receptúrák módosítása mindig kockázatos lépés, és a cég korábbi kísérletei között is akadnak kudarcok. Ilyen volt a kétéves fejlesztőmunka eredményeként piacra dobott, rizsalapú tejhelyettesítővel készült vegán KitKat V. Mivel ez a változat lényegesen drágább volt a hagyományos terméknél, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és a legtöbb piacról azóta már ki is vezették. A Nestlé most abban bízik, hogy az új, mogyorós-ropogós variáns fogadtatása jóval sikeresebb lesz.
Válása után teljesen új életet épített Magyarországon a luxusfeleség: már a családalapítás is szóba került
Csősz Boglárka a válása után visszaköltözött Magyarországra, maga mögött hagyva korábbi törökországi életét.
Rövid lefolyású, súlyos betegség következtében, életének 74. évében elhunyt Victor Willis, a legendás Village People diszkóegyüttes frontembere és legnépszerűbb slágereinek társszerzője.
Hosszú évek óta dédelgetett álmát váltotta valóra Péterffy Lili: a fiatal énekesnő Mallorcára költözött, ahol új otthont és új inspirációkat talált.
Kilencvenhét éves korában elhunyt Csernus Mariann Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Nemzeti Színház örökös tagja.
Az énekes-dalszerző sikeres műtéten esett át, jelenleg otthon lábadozik, a nyárra tervezett fellépéseit azonban lemondta, hogy a teljes felépülésére és a decemberi koncertjére koncentrálhasson
Pest megyei településen talált új otthonra Pál Dénes: elárulta, miből él az éneklés mellett valójában
Az énekes már a koronavírus-járvány óta tudatosan több lábon áll, így a zenélés mellett videósként és vállalkozóként is dolgozik.
Szulák Andrea őszintén beszélt arról, miből él meg, és miért tekint szinte hobbiként a színjátszásra.
Ausztriában kezdett új életet a legendás magyar színésznő: 36 évig egy ország imádta, ma szakácsként dolgozik
36 év színészi pálya után új hivatást választott Nádasi Erika: ma már egy osztrák hotel konyháján dolgozik.
Folytatódik Lagzi Lajcsi nagy kiárusítása: most több milliárdot érő kúriájától válna meg a mulatóslegenda
Galambos Lajos a 2021-ben született elmarasztaló bírósági ítéletet követően döntött a szerényebb életmód mellett, ami miatt most megválik vagyona jelentős részétől.
Három szerencsés is megnyerte a hatoslottó sorsolását. Nézzük a nyertes számokat.
Nem várt tiltás a leglátványosabb hazai folyóparton: brutális szigorítás jön, aminek sokan nem fognak örülni
Június 29-től módosul a Pesti alsó rakpart közlekedési rendje.
Igazi aranybánya lehet a magyar padlásokon: hihetetlen összegeket fizetnek ezekért a porosodó retro eszközökért
Az analóg fotózás újra divat lett: a padlásokon porosodó gépek ma már keresett darabok, a lejárt filmek kiszámíthatatlan színei pedig különleges élményt adnak a fotósoknak.
A Magyar Cukrász Ipartestület idei megméretésén öt kategóriában 72 fagylalt indult, a fődíjat pedig a budapesti Mikrokosmos Fagyizó Soléa nevű alkotása nyerte el.
Na, vajon elvitte-e valaki a 720 millió forintos főnyereményt a 26. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Kendőzetlenül vallott arról Marics Peti és Valkusz Milán, mennyi pénzt kerestek az Úristen című slágerükkel
A Szikora Róberttel közösen készített dal több tízmilliós megtekintést ért el a YouTube-on, és a duó egyik meghatározó slágerének számít.
Bár a várandósság ténye már külföldön derült ki, a szülésre hazatért, mert ragaszkodott a saját magyar orvosához.
Volt telitalálat a 26. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. Egy magyar játékos milliós nyereménynek örülhetett.
A Budapest Pride felvonulás miatt szombaton forgalomkorlátozásra kell készülni a fővárosban.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.