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Rendkívüli bejelentést tett az élelmiszeróriás: megváltozik a jól ismert csoki receptje, már soha nem lesz olyan, mint volt
Szórakozás

Rendkívüli bejelentést tett az élelmiszeróriás: megváltozik a jól ismert csoki receptje, már soha nem lesz olyan, mint volt

Pénzcentrum
2026. július 2. 15:28

A Nestlé 2027 szeptemberétől Európa nagy részén megújítja egyik legnépszerűbb terméke, a KitKat receptúráját. A változtatás célja egy összetettebb ízélmény megalkotása és a vásárlóközönség bővítése, miközben a vállalat hangsúlyozza, hogy a lépés hátterében nem a kakaó világpiaci drágulása áll.

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Rouven Lochmüller, a KitKat globális márkamenedzsere a cég éves sajtóeseményén ismertette a részleteket. A gyártó egy teljesen új szerkezetet vezet be, amely során az ostyát borító klasszikus tejcsokoládét egy harmadik réteggel egészítik ki. A vállalat határozottan leszögezte, hogy a receptváltás ellenére egyáltalán nem csökkentik a termék kakaótartalmát. A fejlesztés mögött az a szándék áll, hogy közös nevezőre hozzák a tejcsokoládé és az étcsokoládé kedvelőinek ízlését, így a Nestlé olyan új vásárlókat is megnyerhet, akik korábban nem ezt az édességet választották - számolt be a Blikk.

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A változtatás ugyanakkor nem lesz teljes körű, a brit fogyasztóknak például nem kell új ízekhez szokniuk. Liberato Milo, az édesség- és snackrészleg vezetője ezt azzal indokolta, hogy a szigetországban a karamelles ízvilág a meghatározó, így az ottani receptet már most is tökéletesnek tartják.

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A gyártó külön kitért arra is, hogy a megújulást nem a nyersanyagárak emelkedése indokolja. Bár az édességipar az elmúlt években a kakaó rekordmértékű drágulásával küzdött – amire sok cég a terméktartalom csökkentésével vagy zsugorinflációval reagált –, a KitKat esetében nincs szó erről. Noha a szektor az elmúlt öt évben mintegy ötvenszázalékos áremelkedést volt kénytelen elviselni, Philipp Navratil vezérigazgató jelezte, hogy a kávé és a kakaó inflációja már mérséklődni látszik.

Az élelmiszeriparban a receptúrák módosítása mindig kockázatos lépés, és a cég korábbi kísérletei között is akadnak kudarcok. Ilyen volt a kétéves fejlesztőmunka eredményeként piacra dobott, rizsalapú tejhelyettesítővel készült vegán KitKat V. Mivel ez a változat lényegesen drágább volt a hagyományos terméknél, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és a legtöbb piacról azóta már ki is vezették. A Nestlé most abban bízik, hogy az új, mogyorós-ropogós variáns fogadtatása jóval sikeresebb lesz.
Címlapkép: Getty Images
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