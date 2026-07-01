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Szórakozás

Súlyos beteg a Kossuth-díjas énekes, Kovács Ákos: azonnal lemondta a nyári koncertjeit

Pénzcentrum
2026. július 1. 09:37

Az énekes-dalszerző sikeres műtéten esett át, jelenleg otthon lábadozik, a nyárra tervezett fellépéseit azonban lemondta, hogy a teljes felépülésére és a decemberi koncertjére koncentrálhasson.

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Pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak tavasszal az 58 éves, Kossuth-díjas Kovács Ákosnál. Az énekes-dalszerző sikeres műtéten esett át, jelenleg otthon lábadozik, nyári koncertjeit természetesen mind lemondta.

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Az előadó a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a rosszindulatú daganatot egy tavaszi rutinvizsgálat során fedezték fel. Bár a beavatkozás kockázatai első hallásra ijesztőnek tűntek, a műtét szerencsésen lezajlott, és az állapota már stabil. Bejegyzésében háláját fejezte ki családjának és barátainak a bátorításért, orvosainak pedig az áldozatos segítségért.

Ákos a koncertek lemondásáért elnézést kért a rajongóitól: mint írja, az a legfőbb célja, hogy a december 12-i Aréna-koncerten már újult erővel állhasson színpadra. A közönség a hátralévő időben sem marad tartalom nélkül, a hivatalos oldalain ugyanis a novelláskötete megjelenésének ötödik évfordulója alkalmából rögzített hangoskönyv-részleteket tesznek majd közzé.

Közleménye végén az énekes megköszönte a közönség elmúlt 38 évben mutatott támogatását, egyúttal mindenkit arra kért, hogy vigyázzon magára, és vegyen részt a szűrővizsgálatokon. 
Címlapkép: Getty Images
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