Brutálisat erősödött a forint ma estére: újra látótávolságba került az álomhatár

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Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Címlapkép: Getty Images

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