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Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Brutálisat erősödött a forint ma estére: újra látótávolságba került az álomhatár

Pénzcentrum
2026. július 2. 18:51

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 355,68 forintról 353,98 forintra csökkent 18 órakor, napközben 353,45 forint és 356,23 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 386,27 forintról 385,48 forintra süllyedt, míg a dolláré 312,40 forintról 309,29 forintra gyengült.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1386 dollárról 1,1445 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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