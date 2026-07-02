A részvénypiac forgalma 25,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Brutálisat erősödött a forint ma estére: újra látótávolságba került az álomhatár
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 355,68 forintról 353,98 forintra csökkent 18 órakor, napközben 353,45 forint és 356,23 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 386,27 forintról 385,48 forintra süllyedt, míg a dolláré 312,40 forintról 309,29 forintra gyengült.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1386 dollárról 1,1445 dollárra változott.
Durva fordulat a tőzsdéken: az AI miatt zuhannak a chiprészvények, de Kínában ünnepelnek a befektetők
Miközben a chipgyártók estek az AI-aggodalmak miatt, a kínai elektromosautó-gyártók erős eladási adatokkal lepték meg a piacot.
Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Komoly környezetszennyezés Magyarországon: tizenháromezerszeres határérték-túllépés miatt azonnal bezárták az óriásgyárat
A hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette a debreceni Semcorp akkumulátoralkatrész-gyár működését,
Nem várt esélyt kapott Magyarország: elképesztő pénzösszeg sorsa dől el, ami évtizedekre meghatározhatja a mindennapjainkat
A közeljövőben mintegy kétmilliárd eurós uniós forrás nyílhat meg Magyarország vasúti járműparkjának megújítására.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumi vizsgálata június végén megerősítette a kőrisrontó karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis) jelenlétét Beregsurány térségében.
Komoly figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: újabb konfliktusba sodródhat az Európai Unió Kínával, ha nem lép időben
Az Európai Unió a konfliktus fázisába lép Kínával, ha az ősz folyamán nem sikerül megállapodni a kereskedelmi egyensúlytalanságok jelentős csökkentéséről.
Az Európai Központi Bank azt fontolgatja, hogy megduplázza a kereskedelmi bankok kötelező tartalékrátáját, amelyet kamatmentes számlán kell elhelyezniük.
Erősödött kissé a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A bűnözők ezúttal már nem SMS-ben, hanem hivatalosnak tűnő e-mailekben próbálják rávenni az embereket arra, hogy megadják bankkártyaadataikat.
Betelt a pohár Debrecenben: a polgármester távozásra szólította fel a vízszennyezést okozó akkumulátorcéget
Papp László polgármester felszólította a Semcorp vállalatot a város elhagyására, mivel a cég minden korábbi ígéretét és a környezetvédelmi szabályokat is megszegte.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 424,12 pontos, 0,3 százalékos csökkenéssel 139 468,07 ponton zárt szerdán.
A több mint 565 milliárd forintos júniusi forgalmat elsősorban a vezető hazai részvények, kiemelten az OTP Bank generálták.
Az emelkedő árak és a megélhetési költségek növekedése szinte minden uniós tagállamban a lakosság legfőbb aggodalmai közé tartozik.
A kabinet egy törvénymódosítással számos gyakorlatnak véget vetne, hogy helyreállítsa a gazdaság kiszámíthatóságát és a befektetői bizalmat.
A kormányzati szektor hiánya 2026 első negyedévében elérte a 2090 milliárd forintot, ami a GDP 9 százalékát tette ki.
Nem állt meg a csökkenési tendencia, a főbb devizákkal szemben mind gyengült ma reggelre a forint.
Egyre több influenszer jelöli megfelelően a reklámokat, de a saját termékek promóciójánál még mindig sok a szabálytalanság.
A hazai fizetőeszköz a júniusi vegyes teljesítménye ellenére az év eleje óta egyértelműen erősödött az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben.
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Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
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Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
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