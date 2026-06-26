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Budapest, 2025. június 28.A Budapest Büszkeség rendezvény (eredetileg Budapest Pride felvonulás) résztvevői az Erzsébet hídon 2025. június 28-án.MTI/Koszticsák Szilárd
Szórakozás

Teljesen megbénulhat a főváros szombaton: nem várt lezárásokra és korlátozásokra figyelmeztetnek

MTI
2026. június 26. 22:00

A Budapest Pride felvonulás miatt szombaton forgalomkorlátozásra kell készülni a fővárosban.

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Felvonulást tartanak szombaton a fővárosban, ezért forgalomkorlátozásra kell készülni, a korlátozások érintik a közösségi közlekedést is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

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Forgalomkorlátozásra kell számítani szombaton 11.30-tól az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Károly körút-Astoria-Kossuth Lajos utca-Szabad sajtó út-Erzsébet híd-Döbrentei tér-Attila út-Mikó utca-Vérmező útvonalon - írták a Budapesti Rendőr-Főkapitányság tájékoztatása alapján.

A vonulásos demonstráció miatt - 16.30 és 19.30 között - a Kodály köröndtől a Kossuth térig az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Alkotmány utca útvonalon 15-30 perces szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell számítani; az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.

A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülő információi a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info - Közút oldalon olvashatók - áll a közleményben.

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Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd
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