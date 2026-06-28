Íme, az Év Fagylaltja 2026-ban: leesik az állad, milyen ízesítésűek taroltak

Kihirdették a 2026-os Év Fagylaltja verseny győzteseit. A Magyar Cukrász Ipartestület idei megméretésén öt kategóriában 72 fagylalt indult, a fődíjat pedig a budapesti Mikrokosmos Fagyizó Soléa nevű alkotása nyerte el.

A legrangosabb, „A” kategóriában, vagyis a cukrászdák és kézműves fagylaltozók versenyében Molnár Annamária Soléa fantázianevű fagylaltja bizonyult a legjobbnak, ezzel elnyerve az Év Fagylaltja 2026 címet is. Az ezüstérmet Böröczky Asztalos Ágnes Incanto della nocciola nevű fagylaltja szerezte meg a balatonszemesi Margaréta Fagyizóból, míg a bronzérmes a Napcsók lett, amelyet Baranyi Balázs készített a tápiószecsői Hisztéria Cukrászdában.

A hozzáadott cukortól, gluténtól, laktóztól és tejfehérjétől mentes fagylaltok kategóriájában a balatongyöröki Promenád Kávéház Bergamott kertje nevű fagylaltja nyert. A második és harmadik helyet is a Margaréta Fagyizó szerezte meg a Summer fresh és az Eperliget fagylaltokkal.

Idén először külön kategóriát kaptak az erdei alapanyagokból készült fagylaltok. Az Ehető Erdő kategóriában Molnár Annamária újabb sikert aratott, Vadbogyós törökméz nevű fagylaltja végzett az első helyen. Az ezüstérmet a Bükki hajnal, a bronzot pedig a Bogyóka kapta. Az alapanyaggyártók és forgalmazók versenyében a Portami su lett az aranyérmes, míg a mentes kategóriában a Lúdláb bizonyult a legjobbnak.

Több különdíjat is kiosztottak. A közönségdíjat az Incanto della nocciola nyerte el, a gyermekzsűri A király kedvence fantázianevű fagylaltot választotta, a szakmai szervezetek különdíját pedig a Vadbogyós törökméz kapta. Molnár Annamária emellett elnyerte a Kézműves Fagylalt Nívódíjat és az Emendatori Vayra 1905 különdíját is.

Az év fagylaltja 2026 díjazottjai:

„A” kategória: cukrászdák, kézműves fagylaltozók versenye

Ebbe a kategóriába olyan kézműves fagylaltokkal lehetett nevezni, ami természetes alap- és járulékos anyagokkal, tejes fagylaltok esetében főzött alappal, és kizárólag saját készítésű öntetekkel, díszítésekkel, a hagyományos technológiai sorrendet betartva készülnek.

Aranyérmes és egyben az ÉV FAGYLALTJA vándorkupa győztese: Soléa - Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest

Ezüstérem: Incanto della nocciola - Böröczky-Asztalos Ágnes – Margaréta Fagyizó, Balatonszemes

Bronzérem: Napcsók - Baranyi Balázs – Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső

„M”- Mentes kategória: cukrászdák, kézműves fagylaltozók versenye

(Hozzáadott cukor, glutén, laktóz és tejfehérje mentes fagylalt kategória)

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Aranyérem: Bergamott kertje - Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök

Ezüstérem: Summer fresh - Böröczky-Asztalos Ágnes – Margaréta Fagyizó, Balatonszemes

Bronzérem: Eperliget - Böröczky-Asztalos Ágnes – Margaréta Fagyizó, Balatonszemes

Ehető Erdő© kategória:

Ebben a kategóriában a cukrászdák, fagylaltozók, illetve alapanyaggyártók, forgalmazók is indulhattak olyan fagylaltokkal, amelyek természetes alap és járulékos anyagokkal, természetes stabilizátorokkal készültek és jellegzetes magyar erdei alapanyagokat jelenítenek meg.

Aranyérem: Vadbogyós törökméz - Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest

Ezüstérem: Bükki hajnal - Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök

Bronzérem: Bogyóka - Pokoraczki Ágnes – Bahama Kézműves Fagyizó, Újfehértó

„C” kategória: alapanyaggyártók és forgalmazók versenye

Aranyérem: Portami su - Ipacs Balázs – FrieslandCampina Hungária Zrt., Budapest

Ezüstérem: Coco key lime pie - Benkő Péter – Ireks-Stamag Kft., Komárom

Bronzérem: Sakura sunset - Benkő Péter – Ireks-Stamag Kft., Komárom

„C/M” - Mentes kategória: alapanyaggyártók és forgalmazók versenye

(Hozzáadott cukor, glutén, laktóz és tejfehérje mentes fagylalt kategória)

Aranyérem: Lúdláb - Cseri Róbert – Ken Carpathia Kft., Budapest

Ezüstérem: Trópusi barack - Szabados Norbert – König-Units Kft., Üllő

Bronzérem: Bodzavirág - Kádár Ferenc – m-Gel Hungary Kft., Budapest

A versenyzők idén is számos különleges ízkombinációval készültek. A hagyományos gyümölcsök mellett olyan alapanyagok is megjelentek a fagylaltokban, mint a bergamott, a yuzu, a maracuja, a kalamansi, a füstölt só, a nepáli timutbors vagy a nyári szarvasgomba. Az új Ehető Erdő kategóriában pedig a fenyőrügy, a tölgymakk, a luckéreg és más hazai erdei alapanyagok is helyet kaptak a receptekben.