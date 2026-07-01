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Óriásit robbant a népszerű streamingszolgáltató: ezeket nézheted náluk júliusban

Pénzcentrum
2026. július 1. 21:47

Júliusban sem maradnak újdonságok nélkül a Disney+ előfizetői: a streamingplatform ezúttal is több saját gyártású sorozattal, dokumentumfilmmel és családi mozival bővíti kínálatát. Érkezik az X-Men '97 folytatása, Tom Hiddleston egy különleges National Geographic-sorozatban mutatja be Pompeji utolsó óráit, de új részekkel tér vissza a Texas királyai is.

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A hónap egyik legjobban várt premierje kétségtelenül az X-Men '97 második évada, amely július 1-jén három epizóddal debütál. A folytatásban a mutáns hősök szétszakadnak, és az idő különböző korszakaiba sodródnak, miközben a kilencvenes években új ellenségek jelennek meg, és tovább erősödik a mutánsokkal szembeni gyűlölet.

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A National Geographic két nagyszabású saját gyártású dokumentumsorozattal is készül a hónapban. Július 5-én érkezik A pörölycápák világa Bertie Gregoryval, amelyben az Emmy- és BAFTA-díjas természetfilmes Mexikó partjainál kutatja a veszélyeztetett pörölycápák jövőjét és azt, hogyan lehetne megóvni a fajt a kihalástól.

Néhány héttel később, július 23-án debütál a Pompeii: Egy város titkos élete Tom Hiddlestonnel, amelyben a Loki sztárja régészek és történészek segítségével idézi fel Pompeji pusztulásának utolsó óráit. A filmszerű dokumentumsorozat új kutatások alapján arra is választ keres, hogy valóban volt-e esélyük a túlélésre az ókori város lakóinak.

A családi tartalmak kedvelői számára is érkezik újdonság. Július 17-én mutatják be az Utódok: Gonoszok Csodaországa című filmet, amelyben Red és Chloe ismét időutazásra kényszerülnek, hogy megmentsék a Szívek Királynőjét és egész Csodaországot egy új főgonosztól.

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A hónap másik nagy visszatérője a kultikus animációs széria, a Texas királyai, amely tizenötödik évadával folytatódik július 20-án. Az új részekben Hank Hill és családja ismét a texasi Arlen hétköznapjaiban próbál helytállni, miközben fiuk, Bobby vállalkozóként keresi a helyét. Július 8-án új évaddal folytatódik a Család-restaurátorok is, amelynek középpontjában egy veteránautó-restaurátor és régóta megromlott családi kapcsolatainak helyreállítása áll.

A Disney+ emellett további premierek egész sorát ígéri júliusra. A kínálatba bekerül többek között a Gyilkosok boltja első és második évada, a Harcosok, a Fekete utópia: NatureBoy szektája, a Bluey válogatás, a Szófia hercegnő: A varázslat iskolája, a Szupercicák: Csodálatos macskalandok, valamint A Proud család: Kamaszok és panaszok negyedik évada is.
Címlapkép: Getty Images
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