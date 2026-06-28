Nem várt tiltás a leglátványosabb hazai folyóparton: brutális szigorítás jön, aminek sokan nem fognak örülni

Június 29-től módosul a Pesti alsó rakpart közlekedési rendje: hétköznaponként 17 órától másnap hajnali 5 óráig a gyalogosoké és a kerékpárosoké lesz a terület, hétvégén pedig továbbra is egész nap autómentes marad. A rugalmas nyitás várhatóan szeptember közepéig marad érvényben.

A forgalmi adatok és az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy az új, rugalmas forgalmi rend jól működik, így a szolgáltatókkal és egyéb partnerekkel egyeztetve, a korábbi közléseknek és a Fővárosi Közgyűlés szakbizottsága állásfoglalásának megfelelően június 29-én, hétfőtől módosul a közforgalmi zárás a Pesti alsó Rakparton: minden hétköznap 17:00 és másnap hajnal 5:00 óra között nyílik meg hétköznap a Rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken – és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken – továbbra is egész nap autómentes a Rakpart.

A rugalmassággal tervezett forgalmi rend várhatóan 2026. szeptember közepéig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó Rakpartnyitás lép érvénybe.

A Főváros célja, hogy a világörökségét képező Duna-part minél szélesebb körben váljon élhető, biztonságos és vonzó közösségi térré, miközben a közlekedési igények is kiszolgálhatóak maradnak.

Fontos tudnivalók a Rakpart használatához

A gyalogosok és a rekreációs célból érkezők számára fontos, hogy a lezárási időszak kezdetén, illetve a megnyitást megelőző időszakban még előfordulhat gépjárműforgalom a Rakparton. Ilyenkor fokozott figyelemmel, a közlekedési szabályok betartásával használják a területet, és körültekintően keljenek át az útpályán!

A mozogni és kikapcsolódni vágyóknak érdemes tudniuk, hogy:

az Erzsébet híd (Irányi utca) és a Közraktár utca között nem szabad az útpályán gyalogolni. A megnyitott Rakpartszakaszt déli irányból az alsó Rakpart járdáján, vagy a felső Rakparton közlekedő villamosokkal lehet megközelíteni;

az Erzsébet híd pesti hídfőjétől érkezők a Március 15. tér villamosmegállóból déli irányba sétálva érik el a megnyitott Rakpartot.

A gépjárművel közlekedőket arra kérik hogy a lezárási időszak kezdete előtt időben hagyják el a területet, útvonalukat ennek megfelelően tervezzék meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hétköznaponként 17:00 órakor a Margit híd és a Havas utca között az összes járműforgalmi jelzőlámpa, ami a Rakpartra közvetlenül levezető útszakaszokon áll, pirosra fog váltani, tehát ettől az időponttól szabályosan nem lehet lehajtani a Pesti alsó Rakpartra.

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A taxisok számára szintén változik a közlekedés rendje: hétköznapokon 17:00 óra után reggel 5:00-ig nem hajthatnak le a Rakpartra, ezért az utasfelvételt és -kiszállítást a Rakpart közvetlen környezetében, a felső Rakparthoz kapcsolódó úthálózaton szükséges megszervezni.

Az üzemeltetési és áruszállítási járművek a lezárás időtartama alatt is az Eötvös téri lehajtón keresztül közelítheti meg a rakpartmenti területeket. A készenléti és katasztrófavédelmi szervek – így a mentők, a rendőrség és a tűzoltóság – vészhelyzet esetén természetesen bármelyik lejáratot használhatják.

Címlapkép:MTI/Szigetváry Zsolt