Az analóg fotózás újra divat lett: a padlásokon porosodó gépek ma már keresett darabok, a lejárt filmek kiszámíthatatlan színei pedig különleges élményt adnak a fotósoknak.
Nem várt tiltás a leglátványosabb hazai folyóparton: brutális szigorítás jön, aminek sokan nem fognak örülni
Június 29-től módosul a Pesti alsó rakpart közlekedési rendje: hétköznaponként 17 órától másnap hajnali 5 óráig a gyalogosoké és a kerékpárosoké lesz a terület, hétvégén pedig továbbra is egész nap autómentes marad. A rugalmas nyitás várhatóan szeptember közepéig marad érvényben.
A forgalmi adatok és az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy az új, rugalmas forgalmi rend jól működik, így a szolgáltatókkal és egyéb partnerekkel egyeztetve, a korábbi közléseknek és a Fővárosi Közgyűlés szakbizottsága állásfoglalásának megfelelően június 29-én, hétfőtől módosul a közforgalmi zárás a Pesti alsó Rakparton: minden hétköznap 17:00 és másnap hajnal 5:00 óra között nyílik meg hétköznap a Rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken – és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken – továbbra is egész nap autómentes a Rakpart.
A rugalmassággal tervezett forgalmi rend várhatóan 2026. szeptember közepéig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó Rakpartnyitás lép érvénybe.
A Főváros célja, hogy a világörökségét képező Duna-part minél szélesebb körben váljon élhető, biztonságos és vonzó közösségi térré, miközben a közlekedési igények is kiszolgálhatóak maradnak.
Fontos tudnivalók a Rakpart használatához
A gyalogosok és a rekreációs célból érkezők számára fontos, hogy a lezárási időszak kezdetén, illetve a megnyitást megelőző időszakban még előfordulhat gépjárműforgalom a Rakparton. Ilyenkor fokozott figyelemmel, a közlekedési szabályok betartásával használják a területet, és körültekintően keljenek át az útpályán!
A mozogni és kikapcsolódni vágyóknak érdemes tudniuk, hogy:
- az Erzsébet híd (Irányi utca) és a Közraktár utca között nem szabad az útpályán gyalogolni. A megnyitott Rakpartszakaszt déli irányból az alsó Rakpart járdáján, vagy a felső Rakparton közlekedő villamosokkal lehet megközelíteni;
- az Erzsébet híd pesti hídfőjétől érkezők a Március 15. tér villamosmegállóból déli irányba sétálva érik el a megnyitott Rakpartot.
A gépjárművel közlekedőket arra kérik hogy a lezárási időszak kezdete előtt időben hagyják el a területet, útvonalukat ennek megfelelően tervezzék meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hétköznaponként 17:00 órakor a Margit híd és a Havas utca között az összes járműforgalmi jelzőlámpa, ami a Rakpartra közvetlenül levezető útszakaszokon áll, pirosra fog váltani, tehát ettől az időponttól szabályosan nem lehet lehajtani a Pesti alsó Rakpartra.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A taxisok számára szintén változik a közlekedés rendje: hétköznapokon 17:00 óra után reggel 5:00-ig nem hajthatnak le a Rakpartra, ezért az utasfelvételt és -kiszállítást a Rakpart közvetlen környezetében, a felső Rakparthoz kapcsolódó úthálózaton szükséges megszervezni.
Az üzemeltetési és áruszállítási járművek a lezárás időtartama alatt is az Eötvös téri lehajtón keresztül közelítheti meg a rakpartmenti területeket. A készenléti és katasztrófavédelmi szervek – így a mentők, a rendőrség és a tűzoltóság – vészhelyzet esetén természetesen bármelyik lejáratot használhatják.
Címlapkép:MTI/Szigetváry Zsolt
Na, vajon elvitte-e valaki a 720 millió forintos főnyereményt a 26. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Kendőzetlenül vallott arról Marics Peti és Valkusz Milán, mennyi pénzt kerestek az Úristen című slágerükkel
A Szikora Róberttel közösen készített dal több tízmilliós megtekintést ért el a YouTube-on, és a duó egyik meghatározó slágerének számít.
Bár a várandósság ténye már külföldön derült ki, a szülésre hazatért, mert ragaszkodott a saját magyar orvosához.
Volt telitalálat a 26. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. Egy magyar játékos milliós nyereménynek örülhetett.
A Budapest Pride felvonulás miatt szombaton forgalomkorlátozásra kell készülni a fővárosban.
Filléres táborhelyeket hirdettek országszerte a gyerekeknek: most indul a jelentkezés, le ne maradj!
A résztvevők napirendjében reggeli torna, csapatépítő foglalkozások és "katonai élmények" is szerepelnek.
A rendkívüli hőség miatt elhalasztják Párizsban a szombatra tervezett Pride-felvonulást és más tömegrendezvényeke
Tényleg el kell halasztani a Budapest pride-ot? Megszólalt a katasztrófavédelem: ezt üzenik a résztvevőknek
a Katasztrófavédelem egyértelművé tette: a rendezvény biztonságáért kizárólag a szervezők felelnek, még akkor is, ha a hőmérséklet a 40 fokot közelíti.
Nem megélhetési burgerezők vagyunk! – Kitálalt a Billog alapítója: ezért állnak bele a közéleti botrányokba
A hazai street food piacot az utóbbi években látszólag letarolta a gyors, egyszerű és költséghatékony üzleti modellre épülő smash burger őrület.
Vádat emeltek Majoros Péter, azaz Majka ellen ittas járművezetés miatt.
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/26. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.
Véget ért a találgatás: a Rockstar bejelentette a GTA VI hivatalos árát és az előrendelői bónuszokat is leleplezte.
A 69 éves rockénekes beszélt az alacsony nyugdíjáról és arról, mi tartja még mindig a színpadon.
A magasabb ár az egyes játékok augusztus 2-át követő első sorsolásától érvényes.
Komoly családi vita robbant ki Erős Antónia házasságában: meghökkentő kijelentést tett a gyerekeik jövőjéről
Érdekes családi vita bontakozott ki Erős Antónia és férje között a gyermekeik jövőjéről.
A halálhírt a család közölte a Stúdió K Színházzal, amely hétfőn tette közzé a hírt honlapján.
A rendezvény sorsa most azon múlik, hogy június 28‑ig elegendő résztvevő vált‑e belépőt.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!