2026. június 28. vasárnap Levente, Irén
36 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
ALG
Algéria 3 3 Ausztria
AUT
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika Kanada
CAN
 Ma 21:00
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Hétfő 19:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. május 1.Kerékpárosok és gyalogosok a lezárt Jane Haining rakparton 2026. május 1-jén. Az idén először újra megnyílt a hosszú hétvégére a pesti alsó rakpart a Margit híd és az Erzsébet híd közelében lévő Irányi
Szórakozás

Nem várt tiltás a leglátványosabb hazai folyóparton: brutális szigorítás jön, aminek sokan nem fognak örülni

Pénzcentrum
2026. június 28. 15:35

Június 29-től módosul a Pesti alsó rakpart közlekedési rendje: hétköznaponként 17 órától másnap hajnali 5 óráig a gyalogosoké és a kerékpárosoké lesz a terület, hétvégén pedig továbbra is egész nap autómentes marad. A rugalmas nyitás várhatóan szeptember közepéig marad érvényben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A forgalmi adatok és az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy az új, rugalmas forgalmi rend jól működik, így a szolgáltatókkal és egyéb partnerekkel egyeztetve, a korábbi közléseknek és a Fővárosi Közgyűlés szakbizottsága állásfoglalásának megfelelően június 29-én, hétfőtől módosul a közforgalmi zárás a Pesti alsó Rakparton: minden hétköznap 17:00 és másnap hajnal 5:00 óra között nyílik meg hétköznap a Rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken – és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken – továbbra is egész nap autómentes a Rakpart.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rugalmassággal tervezett forgalmi rend várhatóan 2026. szeptember közepéig marad érvényben, ezt követően a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó Rakpartnyitás lép érvénybe.

A Főváros célja, hogy a világörökségét képező Duna-part minél szélesebb körben váljon élhető, biztonságos és vonzó közösségi térré, miközben a közlekedési igények is kiszolgálhatóak maradnak.

Fontos tudnivalók a Rakpart használatához

A gyalogosok és a rekreációs célból érkezők számára fontos, hogy a lezárási időszak kezdetén, illetve a megnyitást megelőző időszakban még előfordulhat gépjárműforgalom a Rakparton. Ilyenkor fokozott figyelemmel, a közlekedési szabályok betartásával használják a területet, és körültekintően keljenek át az útpályán!

A mozogni és kikapcsolódni vágyóknak érdemes tudniuk, hogy:

  • az Erzsébet híd (Irányi utca) és a Közraktár utca között nem szabad az útpályán gyalogolni. A megnyitott Rakpartszakaszt déli irányból az alsó Rakpart járdáján, vagy a felső Rakparton közlekedő villamosokkal lehet megközelíteni;
  • az Erzsébet híd pesti hídfőjétől érkezők a Március 15. tér villamosmegállóból déli irányba sétálva érik el a megnyitott Rakpartot.

A gépjárművel közlekedőket arra kérik hogy a lezárási időszak kezdete előtt időben hagyják el a területet, útvonalukat ennek megfelelően tervezzék meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hétköznaponként 17:00 órakor a Margit híd és a Havas utca között az összes járműforgalmi jelzőlámpa, ami a Rakpartra közvetlenül levezető útszakaszokon áll, pirosra fog váltani, tehát ettől az időponttól szabályosan nem lehet lehajtani a Pesti alsó Rakpartra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A taxisok számára szintén változik a közlekedés rendje: hétköznapokon 17:00 óra után reggel 5:00-ig nem hajthatnak le a Rakpartra, ezért az utasfelvételt és -kiszállítást a Rakpart közvetlen környezetében, a felső Rakparthoz kapcsolódó úthálózaton szükséges megszervezni.

Az üzemeltetési és áruszállítási járművek a lezárás időtartama alatt is az Eötvös téri lehajtón keresztül közelítheti meg a rakpartmenti területeket. A készenléti és katasztrófavédelmi szervek – így a mentők, a rendőrség és a tűzoltóság – vészhelyzet esetén természetesen bármelyik lejáratot használhatják.

Címlapkép:MTI/Szigetváry Zsolt
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #Budapest #taxi #hétvége #lezárás #szórakozás #főváros #kikapcsolódás #autósok #kerékpárosok #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:10
15:35
15:04
14:33
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 28.
Sokan képtelenségnek tartották: ez a méregdrága luxuscsemege lehet a dió utódja a magyar kertekben?
2026. június 27.
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
2026. június 28.
Új autót vennél? Ezt a rangsort érdemes megnézned vásárlás előtt: súlyos költségektől kímélhet meg
2026. június 28.
Igazi aranybánya lehet a magyar padlásokon: hihetetlen összegeket fizetnek ezekért a porosodó retro eszközökért
2026. június 27.
Hatalmas gazdasági fordulat közeleg a világban: Magyarország is durván meggazdagodhat, ha még időben lép
NAPTÁR
Tovább
2026. június 28. vasárnap
Levente, Irén
26. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 22. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 21. játékhéten
4
2 hete
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 24. játékhéten
5
1 napja
Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció jogosultja
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási joga keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 28. 16:10
A Hatoslottó nyerőszámai a 26. játékhéten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2026. június 28. 15:04
Új autót vennél? Ezt a rangsort érdemes megnézned vásárlás előtt: súlyos költségektől kímélhet meg
Agrárszektor  |  2026. június 28. 15:01
Enélkül esélyünk sem lesz a pokoli hőségben: csak ez menthet meg minket