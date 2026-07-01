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Gyászol a magyar színházi élet: meghalt Csernus Mariann, 97 éves volt
Kilencvenhét éves korában elhunyt Csernus Mariann Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Nemzeti Színház örökös tagja. A gyászhírt a Magyar Színház közölte, megemlékezve a színpadon több mint hetven évet eltöltő, kivételes tehetségű alkotó páratlan hivatástudatáról.
97 éves korában örökre távozott Csernus Mariann, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész - a hírt a Magyar Színház tette körré. A magyar színházi élet egyik legmeghatározóbb alakja, Csernus Mariann több mint hét évtizeden keresztül szolgálta a közönséget - írják a megemlékezésben.
Művészetét rendkívüli alázat és a magyar kultúra iránti mély elkötelezettség jellemezte. Munkásságát a legmagasabb állami és szakmai kitüntetésekkel ismerték el, így a Kossuth- és a Jászai Mari-díj mellett megkapta az Érdemes Művész címet is.
A Nemzeti Színház örökös tagjaként a kétezres éveket követően is a Pesti Magyar Színház – mai nevén Magyar Színház – társulatának alappillére maradt. Számtalan emlékezetes színházi szerepe mellett legendássá váltak önálló irodalmi estjei is, amelyek közül kiemelkedett a "Vizsolyi Biblia" című előadása. A színpad iránti szenvedélye élete végéig elkísérte, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy még kilencvenhárom éves korában is színpadra lépett Háy János "Házasságon innen, házasságon túl" című darabjában.
A Magyar Színház búcsúközleményében hangsúlyozta, hogy Csernus Mariann személyében nem csupán egy kivételes színművészt veszítettek el, hanem egy olyan alkotót, aki egész életével bizonyította, hogy a színház iránti szeretet valóban egy életre szóló hivatás. A társulat őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt művésznő családjának, barátainak és pályatársainak, hozzátéve, hogy emlékét kegyelettel megőrzik.
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