A Budapest Pride felvonulás miatt szombaton forgalomkorlátozásra kell készülni a fővárosban.
Volt telitalálat az Eurojackpot sorsolásán: egy magyar játékos nagy nyereménynek örülhet
Volt telitalálat a 26. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. Egy magyar játékos milliós nyereménynek örülhetett.
Az EUrojackpot játékán egy adott játékmezőn 5 számot kell megjelölnünk 50 közül, míg a kisebb, B-jelű mezőben 1 és 12 között kell két számot választanunk. Mindezzel nyereményt akkor érhetünk el, ha a számaink közül legalább 2+1-et, illetve 1+2-t kihúznak.
Ha pedig az A és B mezőn is eltaláltuk az összes számot, akkor elvisszük a főnyereményt.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 26. heti, pénteki sorsoláson a következők:
17; 25; 35; 39; 41.
5; 9.
Ezen a játékhéten volt telitalálatos az EuroJackpoton, a nyereménye 87,2 millió euró volt (30,9 milliárd forint). A következő héten, kedden a várható főnyeremény 3,5 milliárd forint lesz.
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A magyar játékosok közül volt egy 4+2 találatos, a nyereménye 1 418 275 forint volt. Emellett rajta kívül több mint 17 ezer magyar játékosnak volt szerencséje, a nyereményük 3 650 és 111 380 forint között mozgott.
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