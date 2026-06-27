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Volt telitalálat az Eurojackpot sorsolásán: egy magyar játékos nagy nyereménynek örülhet

Pénzcentrum
2026. június 27. 07:12

Volt telitalálat a 26. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. Egy magyar játékos milliós nyereménynek örülhetett. 

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Az EUrojackpot játékán egy adott játékmezőn 5 számot kell megjelölnünk 50 közül, míg a kisebb, B-jelű mezőben 1 és 12 között kell két számot választanunk. Mindezzel nyereményt akkor érhetünk el, ha a számaink közül legalább 2+1-et, illetve 1+2-t kihúznak.

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Ha pedig az A és B mezőn is eltaláltuk az összes számot, akkor elvisszük a főnyereményt.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 26. heti, pénteki sorsoláson a következők:

17; 25; 35; 39; 41.

5; 9.

Ezen a játékhéten volt telitalálatos az EuroJackpoton, a nyereménye 87,2 millió euró volt (30,9 milliárd forint). A következő héten, kedden a várható főnyeremény 3,5 milliárd forint lesz.

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A magyar játékosok közül volt egy 4+2 találatos, a nyereménye 1 418 275 forint volt.  Emellett rajta kívül több mint 17 ezer magyar játékosnak volt szerencséje, a nyereményük 3 650 és 111 380 forint között mozgott.

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Címlapkép: Getty Images
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