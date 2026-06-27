Kendőzetlenül vallott arról Marics Peti és Valkusz Milán, mennyi pénzt kerestek az Úristen című slágerükkel

Mennyit hozott a ValMar egyik legnagyobb slágere? Erre a kérdésre is válaszolt Marics Péter és Valkusz Milán egy, a Fezen Fesztivál TikTok-csatornájára feltöltött videóban, ahol kellemetlen kérdésekre kellett felelniük, vagy különleges ételeket megkóstolniuk.

A játék során Marics Péter azt a kérdést kapta, hogy mennyi pénzt kerestek az Úristen című dallal. Az énekes becslése szerint a sláger összesen 20-25 millió forint bevételt hozhatott. Valkusz Milán erre úgy reagált, hogy ő sem tudja a pontos számot, csak reméli, hogy valóban ekkora összegről van szó.

Az Úristen a ValMar egyik legismertebb szerzeménye lett. A Szikora Róberttel közösen készített dal több tízmilliós megtekintést ért el a YouTube-on, és a duó egyik meghatározó slágerének számít.

A videóban több személyes kérdés is előkerült. A két előadónak többek között arra is válaszolnia kellett, hogy ki a legkevésbé kedvenc magyar előadójuk, illetve melyik volt az az exük, akihez szívesen visszamennének. Ha nem akartak válaszolni, szárított szardellát, sós tejet vagy más szokatlan ételeket kellett megkóstolniuk. A felvétel végén az is szóba került, hogy Marics Péternek mennyi pénz van jelenleg a bankszámláján, erre azonban már nem adott konkrét választ.

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A székesfehérvári FEZEN Fesztivál idén, azaz 2026-ban június 19. és június 21. között került megrendezésre.