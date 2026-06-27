2026. június 27. szombat László
37 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
NZL
Új-Zéland 1 5 Belgium
BEL
 Vége
G csoport
EGY
Egyiptom 1 1 Irán
IRN
 Vége
G csoport
PAN
Panama Anglia
ENG
 Ma 23:00
L csoport
CRO
Horvátország Ghána
GHA
 Ma 23:00
L csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Néhány magyarországi forintbankjegy.
Szórakozás

Kendőzetlenül vallott arról Marics Peti és Valkusz Milán, mennyi pénzt kerestek az Úristen című slágerükkel

Pénzcentrum
2026. június 27. 14:32

Mennyit hozott a ValMar egyik legnagyobb slágere? Erre a kérdésre is válaszolt Marics Péter és Valkusz Milán egy, a Fezen Fesztivál TikTok-csatornájára feltöltött videóban, ahol kellemetlen kérdésekre kellett felelniük, vagy különleges ételeket megkóstolniuk.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A játék során Marics Péter azt a kérdést kapta, hogy mennyi pénzt kerestek az Úristen című dallal. Az énekes becslése szerint a sláger összesen 20-25 millió forint bevételt hozhatott. Valkusz Milán erre úgy reagált, hogy ő sem tudja a pontos számot, csak reméli, hogy valóban ekkora összegről van szó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Úristen a ValMar egyik legismertebb szerzeménye lett. A Szikora Róberttel közösen készített dal több tízmilliós megtekintést ért el a YouTube-on, és a duó egyik meghatározó slágerének számít.

@fezenfesztival

♬ original sound - FEZEN Fesztivál

A videóban több személyes kérdés is előkerült. A két előadónak többek között arra is válaszolnia kellett, hogy ki a legkevésbé kedvenc magyar előadójuk, illetve melyik volt az az exük, akihez szívesen visszamennének. Ha nem akartak válaszolni, szárított szardellát, sós tejet vagy más szokatlan ételeket kellett megkóstolniuk. A felvétel végén az is szóba került, hogy Marics Péternek mennyi pénz van jelenleg a bankszámláján, erre azonban már nem adott konkrét választ.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A székesfehérvári FEZEN Fesztivál idén, azaz 2026-ban június 19. és június 21. között került megrendezésre. 
Címlapkép: Getty Images
#pénz #fesztivál #videó #celeb #zene #bevétel #szórakozás #énekes #bulvár #youtube #tiktok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:32
14:06
13:46
13:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 27.
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
2026. június 26.
Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción
2026. június 27.
Végleg befellegzett az olcsó horvát pihenésnek: megdöbbentő árak fogadják a magyarokat a tengerparton
2026. június 26.
Visszafordíthatatlan folyamat indult el: teljesen átalakulhat Magyarország, veszélyben a nyugdíjrendszer is?
2026. június 26.
Sokkoló évet zártak a magyar mentők 2025-ben: egyre több a feladat, a súlyos eset, de a mentőautók száma stagnál
NAPTÁR
Tovább
2026. június 27. szombat
László
26. hét
Június 27.
A magyar szabadság napja
Június 27.
Polgárőr nap
Június 27.
A magyarországi lengyelek napja
Június 27.
A magyar határőrség napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 22. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 21. játékhéten
5
2 hete
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 24. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkemegfelelés (Capital Adequacy)
A bank tőkével való ellátottsága az idegen forrásaihoz, illetve a kockázatos eszközeihez viszonyítva. Egy bankra akkor mondhatjuk, hogy a tőkeellátottság szempontjából biztonságos, ha a tőkemegfelelési mutató 8 százaléknál magasabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 27. 13:31
Kiderült, mi hiányzik leginkább a Balatonról: ezen múlthat a térség jövője
Pénzcentrum  |  2026. június 27. 13:02
Végleg befellegzett az olcsó horvát pihenésnek: megdöbbentő árak fogadják a magyarokat a tengerparton
Agrárszektor  |  2026. június 27. 13:59
Súlyos függőségre derült fény: Kínán múlik a magyar állatok sorsa is?