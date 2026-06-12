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Szórakozás

Kiderült a repohár-titok: nem elég, hogy pénz helyett zsetont adnak vissza, az még le is jár?

Pénzcentrum
2026. június 12. 08:44

Bár a legnagyobb hazai repoharas cég, a RevoUnion szabályzata szerint a visszaváltható zsetonok 2027 júniusában lejárnak, a fogyasztóknak nincs okuk az aggodalomra. Ez a határidő csupán egy biztonsági protokoll része a tömeges hamisítások elkerülésére, a gyakorlatban ugyanis a vállalat folyamatosan meghosszabbítja a tokenek érvényességét - írja a Telex.

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Ma már a legtöbb szórakozóhelyen és fesztiválon számolni kell a repoharakkal, amelyeknél az ital árán felül fizetett pohárdíjért cserébe visszaváltáskor készpénz helyett csak egy műanyag tokent kapunk, amelyet a következő alkalommal ismét pohárra válthatunk. A hazai piac legnagyobb szereplője a több mint négyszáz partnerrel – köztük a Budapest Parkkal, a Dürer Kerttel, valamint számos vidéki és balatoni vendéglátóhellyel – együttműködő RevoUnion. A cég honlapján elérhető dokumentum szerint a náluk kapható zsetonok érvényessége 2027 júniusában lejár, ami érthető módon kérdéseket vethet fel a felhasználókban.

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A vállalat tájékoztatása szerint azonban ez a dátum nem jelenti azt, hogy a fizikai zsetonok értéktelenné válnának. Az érvényességi idő feltüntetése egy 2019 óta alkalmazott biztonsági és üzemeltetési protokoll része, amelynek elsődleges célja, hogy tömeges hamisítás esetén lehetőséget biztosítson a régi, egyedi szériaszámmal ellátott tokenek kivezetésére és egy új sorozat bevezetésére.

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A hamisítási kockázatok miatt a társaság hivatalosan nem garantálhatja az automatikus és végleges hosszabbítást, ám a gyakorlatban eddig minden alkalommal kitolták a határidőt. Idén tavasszal például 2026-ról 2027-re módosították az érvényességet, és jelenleg sincs olyan tervük, hogy a forgalomban lévő zsetonokat érvénytelenítsék.

A sokak által kifogásolt, és az elmúlt években fogyasztói, valamint civil tiltakozásokat is kiváltó tokenrendszer finomítására a vállalat nemrég újítást vezetett be. Mobilalkalmazásuk használatával immár teljesen díjmentessé vált a repohárhasználat, amennyiben a vendég 72 órán belül bármelyik partnerüknél leadja a kiürült poharat.
Címlapkép: Getty Images
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