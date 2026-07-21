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Szórakozás

Több tucat strandra mehetnek be óriási kedvezményekkel a magyarok ezen a hétvégén

Pénzcentrum
2026. július 21. 16:33

Nyáreste, fürdő és buli – ez a Strandok Éjszakája, melyet a Magyar Fürdőszövetség immár 17. alkalommal hirdetett meg. Július 25-én, szombaton országszerte összesen 54 fürdőben élvezhetik a vendégek a különleges éjszakai strandprogramokat.

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A Magyar Fürdőszövetség évek óta szervez tagfürdői bevonásával közös programokat azzal a nem titkolt céllal, hogy az itthoni fürdők sokszínűségét minél többen megismerjék és megkedveljék. Az éves programnaptárban mindig kiemelt időszaknak számít a nyári főszezon, amikor a vakáció idején a családok, a nyaraláshoz pedig fiatalok és idősek egyaránt keresik a fürdőzési, strandolási lehetőségeket.

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Július utolsó szombatja mára egy olyan jeles nappá vált, melyet a fürdőrajongók már jól ismernek és várnak, hiszen több, mint másfél évtizedes hagyomány a Fürdőszövetség által szervezett Strandok Éjszakája rendezvény. Ilyenkor a fürdők az ország több, mint félszáz pontján éjszakába nyúló programokkal várják a fürdőzőket. Az egyes helyszínek maguk alakítják ki programjukat és a nyitvatartást is, a lényeg, hogy estébe nyúló és fürdős élmények legyenek.

A fürdők szabadon szervezhetnek helyi programokat és biztosíthatnak a vendégeknek kedvezményt. Minden fürdő igazodhat saját, már kialakult nyitvatartási rendjéhez.

A programkavalkádból tényleg mindenki találhat kedvére valót: az is, aki esti csobbanásra, netán egy kis romantikára, vagy családi-baráti társasággal kikapcsolódásra vágyik, vagy az is, aki épp egy lazító szaunát, esetleg hőhullám utáni hűsölést szeretne. A gyerekek kedvéért napközbeni aktivitásokkal is készülnek több helyen, lesz bábelőadás, csillámtetkó és hennafestés, animációs játék, óriáscsúszda légvár és kreatív játszóház.

Az éjszakai fürdőzés szinte elképzelhetetlen zene nélkül, széles repertoárból lehet válogatni, benne élő koncert, dj, retro disco, zumba, brazil és salsa is. A vendégek örömére tradíciós elem a szaunaszeánsz, a strandmozi, a tűzzsonglőr és persze a vízitorna, fitness, jóga. Különlegességeknek ígérkezik az idén a búvárkodás víz alatt fotózással, a fürdőruha bemutató, a lebegő hangtálfürdő, az aura- és írisz fotózás.

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Ez évben a Strandok Éjszakája időpontja július 25. A strandok többsége ezen a napon éjfélig nyitva tart, néhány helyen pedig hajnali 1-ig vagy 2-ig is lehet majd bulizni.

A résztvevő fürdők:

  1. Sárkány Wellness és Gyógyfürdő – Nyírbátor
  2. Gyulai Várfürdő
  3. Hajdúszoboszló Prémium Zóna
  4. Mezőtúri Strandfürdő és Fedett Uszoda
  5. Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
  6. Aquasziget Élményfürdő – Esztergom
  7. Nádudvari Gyógyfürdő
  8. Zalakarosi Fürdő
  9. Harkányi Gyógy- és Strandfürdő
  10. Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő / SPA
  11. Sárrét Kincse Gyógyfürdő
  12. Pápai Várkertfürdő
  13. Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdő – Berettyóújfalu
  14. Ellipsum Strandfürdő – Miskolc
  15. Barack Gyógy- és Élményfürdő – Tiszakécske
  16. Nipl Stefánia Uszoda – Dorog
  17. Brigetio Gyógyfürdő – Komárom
  18. Leányfalui Termálfürdő
  19. Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő
  20. Borostyán Camping és Strandfürdő – Mezőkovácsháza
  21. Lőver Uszoda és Strand – Sopron
  22. Szentesi Sport- és Üdülőközpont
  23. Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
  24. Vác Városi Uszoda és Strand
  25. Egri Termál- és Strandfürdő
  26. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
  27. Napfényfürdő Aquapolis – Szeged
  28. Dávodi Strandfürdő
  29. Annagora Aquapark – Balatonfüred
  30. Kanizsa Uszoda és Strandfürdő
  31. Galerius Élményfürdő és Wellness Központ – Siófok
  32. Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
  33. Gabriella Gyógy- és Strandfürdő – Lakitelek
  34. Bükfürdő Thermal & Spa – Bük
  35. Kerekdombi Termálfürdő és Kemping – Tiszakécske
  36. Hagymatikum Gyógyfürdő – Makó
  37. Igali Gyógyfürdő
  38. Aqua Land Termál- és Élményfürdő – Ráckeve
  39. Tiszaligeti Élményfürdő – Szolnok
  40. Kecskeméti Fürdő
  41. Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő
  42. Hajdúböszörményi Strand és Gyógyfürdő
  43. Akácliget Gyógy- és Strandfürdő – Karcag
  44. Paskál Gyógy- és Strandfürdő – Budapest
  45. Martfű Gyógyfürdő és Uszoda
  46. Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda – Hódmezővásárhely
  47. Rózsa Gyógyfürdő – Tótkomlós
  48. Aquaworld Élményfürdő – Budapest
  49. Dráva Hotel Thermal Resort – Harkány
  50. Borgáta Thermal Fürdő
  51. Végardó Fürdő – Sárospatak
  52. Balance Resort Gyógyfürdő – Lenti
  53. Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda (Városi Strand)
Címlapkép: Getty Images
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