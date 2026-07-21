Több tucat strandra mehetnek be óriási kedvezményekkel a magyarok ezen a hétvégén

Nyáreste, fürdő és buli – ez a Strandok Éjszakája, melyet a Magyar Fürdőszövetség immár 17. alkalommal hirdetett meg. Július 25-én, szombaton országszerte összesen 54 fürdőben élvezhetik a vendégek a különleges éjszakai strandprogramokat.

A Magyar Fürdőszövetség évek óta szervez tagfürdői bevonásával közös programokat azzal a nem titkolt céllal, hogy az itthoni fürdők sokszínűségét minél többen megismerjék és megkedveljék. Az éves programnaptárban mindig kiemelt időszaknak számít a nyári főszezon, amikor a vakáció idején a családok, a nyaraláshoz pedig fiatalok és idősek egyaránt keresik a fürdőzési, strandolási lehetőségeket.

Július utolsó szombatja mára egy olyan jeles nappá vált, melyet a fürdőrajongók már jól ismernek és várnak, hiszen több, mint másfél évtizedes hagyomány a Fürdőszövetség által szervezett Strandok Éjszakája rendezvény. Ilyenkor a fürdők az ország több, mint félszáz pontján éjszakába nyúló programokkal várják a fürdőzőket. Az egyes helyszínek maguk alakítják ki programjukat és a nyitvatartást is, a lényeg, hogy estébe nyúló és fürdős élmények legyenek.

A fürdők szabadon szervezhetnek helyi programokat és biztosíthatnak a vendégeknek kedvezményt. Minden fürdő igazodhat saját, már kialakult nyitvatartási rendjéhez.

A programkavalkádból tényleg mindenki találhat kedvére valót: az is, aki esti csobbanásra, netán egy kis romantikára, vagy családi-baráti társasággal kikapcsolódásra vágyik, vagy az is, aki épp egy lazító szaunát, esetleg hőhullám utáni hűsölést szeretne. A gyerekek kedvéért napközbeni aktivitásokkal is készülnek több helyen, lesz bábelőadás, csillámtetkó és hennafestés, animációs játék, óriáscsúszda légvár és kreatív játszóház.

Az éjszakai fürdőzés szinte elképzelhetetlen zene nélkül, széles repertoárból lehet válogatni, benne élő koncert, dj, retro disco, zumba, brazil és salsa is. A vendégek örömére tradíciós elem a szaunaszeánsz, a strandmozi, a tűzzsonglőr és persze a vízitorna, fitness, jóga. Különlegességeknek ígérkezik az idén a búvárkodás víz alatt fotózással, a fürdőruha bemutató, a lebegő hangtálfürdő, az aura- és írisz fotózás.

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Ez évben a Strandok Éjszakája időpontja július 25. A strandok többsége ezen a napon éjfélig nyitva tart, néhány helyen pedig hajnali 1-ig vagy 2-ig is lehet majd bulizni.

A résztvevő fürdők: