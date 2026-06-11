Új időpontban startol a népszerű dunántúli fesztivál: Azahriah, a Halott Pénz, a Wellhello már biztosan ott lesz

Új időpontban - június 19-21. között - rendezik meg a Fezen fesztivált, a székesfehérvári rendezvény indítja a nyári fesztiválszezont.

A témában tartott szerdai sajtótájékoztatón Kovács Antal főszervező elmondta, hogy a régi időpontban, július-augusztus fordulóján sűrű volt a hazai fesztiválszezon, ezért előrébb hozták, így az első nagy fesztivál lesz a szezonban.

Idén háromnapos lesz a rendezvény, ahol újdonságként, a Kontroll vezetésével közéleti témákról beszélgetnek többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel.

Cser-Palkovics András polgármester azt hangsúlyozta, hogy az önkormányzat soha nem szólt bele sem a tartalomba, sem az időpontba, de anyagilag támogatta, mint közösségi programot, mert szüksége van a fesztiválra a városnak.

A háromnapos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadói és nemzetközi rockzenekarok is színpadra lépnek. A fellépők között ott lesz többek között: Azahriah, a Halott Pénz, a Wellhello, a Carson Coma, a Valmar, a Follow The Flow, a Road, Korda György és Balázs Klári, az Ossian, a Sonata Arctica, a Totális Metál, a Blahalouisiana, ByeAlex és a Slepp, a 4S Street, valamint Dzsúdló.





