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Új időpontban startol a népszerű dunántúli fesztivál: Azahriah, a Halott Pénz, a Wellhello már biztosan ott lesz
Új időpontban - június 19-21. között - rendezik meg a Fezen fesztivált, a székesfehérvári rendezvény indítja a nyári fesztiválszezont.
A témában tartott szerdai sajtótájékoztatón Kovács Antal főszervező elmondta, hogy a régi időpontban, július-augusztus fordulóján sűrű volt a hazai fesztiválszezon, ezért előrébb hozták, így az első nagy fesztivál lesz a szezonban.
Idén háromnapos lesz a rendezvény, ahol újdonságként, a Kontroll vezetésével közéleti témákról beszélgetnek többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel.
Cser-Palkovics András polgármester azt hangsúlyozta, hogy az önkormányzat soha nem szólt bele sem a tartalomba, sem az időpontba, de anyagilag támogatta, mint közösségi programot, mert szüksége van a fesztiválra a városnak.
A háromnapos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadói és nemzetközi rockzenekarok is színpadra lépnek. A fellépők között ott lesz többek között: Azahriah, a Halott Pénz, a Wellhello, a Carson Coma, a Valmar, a Follow The Flow, a Road, Korda György és Balázs Klári, az Ossian, a Sonata Arctica, a Totális Metál, a Blahalouisiana, ByeAlex és a Slepp, a 4S Street, valamint Dzsúdló.
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