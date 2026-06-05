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csinos latin áll az utcán tartva olvadó csokoládé tölcsér fagylalt, miközben nézi a kamerát
Szórakozás

Ettől hangos az idei Gourmet Fesztivál: itt az igazság a Salt Bakery "hangyás fagyijáról"

Gosztola Judit
2026. június 5. 17:22

Egy nap alatt körbefutott a közösségi médiában, hogy a Gourmet Fesztiválon a Salt Bakery „hangyás fagyit” árult, a pletykák pedig már hatósági zárról, feljelentésről és akár 150 milliós bírságról szóltak. a pékség azonban mindent cáfol: elmondásuk szerint semmilyen intézkedés nem történt, a stand végig zavartalanul működött, és a Nébih semmilyen problémát nem jelzett.

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Ellepte az internetet, hogy a Gourmet Fesztiválon a Salt Bakery "hangyás fagyit" kínált a résztvevőknek, a terjedő pletykák szerint a Nébih pedig állítólag hatósági zárat rendelt el, sőt feljelentésről és akár 150 millió forintos bírságról is szó esett. Megkerestük a Salt Bakeryt, ahol Kormos Dalma kommunikációért felelős munkatárs egyértelműen cáfolta az értesüléseket:

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"Az értesülésekkel szemben: a Salt Bakery standját semmilyen hatóság nem helyezte zár alá, a Gourmet Fesztivál ideje alatt is folyamatosan, zavartalanul üzemelünk, és várjuk a vendégeinket. Emellett a mai napig semmilyen hivatalos feljelentést vagy írásos hatósági határozatot, bírságot nem kaptunk."

A fesztiválok szabadtéri jellegéből adódóan a helyszíni ellenőrzések teljesen megszokottak,  több másik standnál is ellenőrzések voltak, és mi magunk is a legmagasabb higiéniai és élelmiszerbiztonsági standardok szerint járunk el. Mindenben együttműködünk a hatóságokkal és a szervezőkkel, a felmerülő észrevételekre pedig – a rendezvény jellegéhez igazodva – azonnal reagálunk.

Hangsúlyozta, a Salt Bakery minden előírást betart, csak biztonságos élelmiszert kínál, és megvárják a hatóság jelzését, mielőtt újra árulnák a „hangyás fagyit.
Címlapkép: Getty Images
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