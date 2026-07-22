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Szórakozás

Valakit leköpni nem véleménynyilvánítás: komoly pénzbüntetés is járhat érte

Pénzcentrum
2026. július 22. 12:15

Magyar Pétert ma leköpték a Nyugati pályaudvaron. Az incidens kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy meddig terjed a véleménynyilvánítás szabadsága, és hol kezdődik a jogsértés. A lényeg: a magyar jog szerint a leköpés nem minősül védett véleménynyilvánításnak, hanem az eset körülményeitől függően akár becsületsértést vagy garázdaságot is megvalósíthat. A cselekménynek pénzügyi következményei is lehetnek, ugyanis a bíróság jelentős pénzbüntetést is kiszabhat az elkövetőre.

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Nagy visszhangot kapott az a mai eset, amikor egy férfi leköpte Magyar Péter miniszterelnököt a Nyugati pályaudvaron. Az incidensről videófelvétel is készült. A történtek ismét ráirányítják a figyelmet arra, hogy sokan összekeverik a véleménynyilvánítás szabadságát a másik ember megalázásával. Pedig a kettő között a magyar jog egyértelmű határt húz.

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A véleménynyilvánítás szabadsága az Alaptörvény által védett alapjog: bárki kritizálhat politikusokat, tiltakozhat, vagy akár éles hangnemben is kifejezheti az álláspontját. Ez a védelem azonban nem terjed ki olyan cselekményekre, amelyek más ember méltóságát sértik. A leköpés nem vélemény, hanem megalázó fizikai cselekmény, amely az eset körülményeitől függően akár becsületsértésnek vagy más jogsértésnek is minősülhet.

Egy ilyen tettnek tehát büntetőjogi következménye is lehet. Bár a törvény akár egy évig terjedő szabadságvesztést is lehetővé tesz bizonyos esetekben, a bírósági gyakorlatban ennél jóval gyakoribb a pénzbüntetés vagy más enyhébb szankció alkalmazása. A kiszabható pénzbüntetés összege az elkövető jövedelmi és vagyoni viszonyaitól, valamint az ügy körülményeitől függően akár több százezer forintra is rúghat.

Fontos azt is kiemelni, hogy a közszereplőknek valóban többet kell eltűrniük a kritikából, mint egy átlagembernek. Ez azonban kizárólag a véleményekre és a közéleti vitákra vonatkozik. A fizikai megalázás, az agresszív fellépés vagy a leköpés nem része az alkotmányosan védett véleménynyilvánításnak, és nem igazolható politikai nézetkülönbséggel sem.

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A közéleti vita alapja a szabad véleménycsere. A személy elleni megalázó cselekmények azonban már nem a vita részei, hanem olyan magatartások, amelyekért az elkövetőnek jogi felelősséget kell viselnie.

Fotó: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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