Újabb balatoni szigorítás: ezen a településen is betiltják a köztéri alkoholfogyasztást a főszezonban

Újabb balatoni település lépett a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása felé: Siófok után Balatonlellén is szigorúbb szabályok léptek életbe a nyári idegenforgalmi időszakban. Az önkormányzati rendelet célja a közrend és a közbiztonság erősítése a főszezonban.

A Balatonlelle Város Önkormányzata által elfogadott 9/2026. számú rendelet 2026. június 1-jétől van hatályban. Ennek értelmében több közterületen tilos szeszes italt fogyasztani, különösen az utcákon, tereken, parkokban, sétányokon és játszóterek környékén, valamint a város egyéb közterületein is. A szabályozás célja a hivatalos indoklás szerint az, hogy a nyári szezonban is biztosított legyen a „kulturált szórakozás és a jogkövető magatartás”, valamint hogy Balatonlelle továbbra is élhető és biztonságos üdülőváros maradjon a helyiek és a turisták számára egyaránt - írta a Police.hu.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság is felhívta a figyelmet a rendelet betartására. Közlésük szerint a szabályok megszegése esetén hatósági intézkedés és szabálysértési szankció is alkalmazható. A rendőrség hangsúlyozta: a cél nem a szórakozás korlátozása, hanem annak kulturált keretek közé terelése, különösen a nyári csúcsidőszakban, amikor a Balaton-parti településeken jelentősen megnő a látogatók száma.

Hol maradhat mégis legálisan alkoholt fogyasztani?

A rendelet több kivételt is rögzít. Továbbra is engedélyezett az alkoholfogyasztás:

vendéglátóhelyek belső tereiben

engedéllyel működő teraszokon

hivatalosan kijelölt rendezvényterületeken

vásárok és fesztiválok helyszínein

közforgalmú strandok kijelölt részein

valamint a Rendezvénytér területén.

A balatoni régióban nem egyedi lépésről van szó: az elmúlt években több település is hasonló intézkedéseket vezetett be a nyári rendfenntartás érdekében, különösen a forgalmas üdülőhelyeken.