Kern Andrással, Hernádi Judittal és Csuja Imrével csábít a vidéki színházi nyár: ezeket kár kihagyni

Színházi, irodalmi és zenei programmal várja a közönséget június végétől szeptember közepéig a Zsámbéki Nyári Színház a Zichy-kastély udvarán, valamint egy alkalommal a Romtemplomban - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az idei évadban a kortárs és klasszikus színházi előadások, zenés irodalmi estek, családi programok, koncertek mellett egy új felolvasószínházi bemutató is helyet kap a műsorban. A szezon június 26-án Az utolsó menet című kétszereplős előadással indul Földes Eszter és Rusznák András szereplésével.

A nyári programban egyebek mellett látható lesz a Kalamazoo című előadás Hernádi Judittal és Kern Andrással, illetve Lackfi János Három nő, egy eset című tragikomédiáját Sajgál Erika, Kovács Vanda, Holecskó Orsolya és Őze Áron közreműködésével, valamint Rezes Judit és Szabó Győző Loveshake - Az élet összeráz című produkcióját is megtekintheti a közönség.

A családi előadások sorát a Bogyó és Babóca - Utazás Álomországba nyitja meg júliusban, majd Kippkopp és Tipptopp, Pöttyös Panni és Kockás Peti, valamint Süsü, a sárkány történeteivel is találkozhat a közönség.

A zenei és irodalmi programok között kiemelt helyet kap a július 19-i Minifesztivál, amelyen a Platon Karataev Duó koncertje mellett Vecsei H. Miklós és a QJÚB társulatának A szarvassá változott fiú című vetített koncertszínházi előadása szerepel.

A nyár folyamán több zenés irodalmi estet is rendeznek. Fellép mások mellett László Zsolt és Kollár-Klemencz László, Grecsó Krisztián és Beck Zoltán, valamint Varró Dániel és Lackfi János.

Az Egy életem című sorozat vendégeként ezúttal Csuja Imre mesél pályájáról, míg Csányi Sándor a Hogyan értsük félre a nőket? című egyszemélyes vígjátékával érkezik Zsámbékra.

Augusztus végén mutatják be a Nagy László és Szécsi Margit életét és munkásságát megidéző új felolvasószínházi előadást Vecsei H. Miklós rendezésében. A produkció közreműködői között szerepel Juhász Anna irodalmár, valamint Gubik Petra és Tempfli Erik színművész.

A Zsámbéki Nyári Színház idei évada szeptember 13-án zárul a Romtemplomban a Hortus Conclusus - A legbelső kert című előadással, amelyben Takács Dorina, Balla Gergely és Vecsei H. Miklós lép színpadra. További információ a zsambekinfo.hu/zsambeki-nyari-szinhaz oldalon érhető el.