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Országos razzia volt a magyar büfékben: milliókat fizetnek a higiéniai hiányosságok miatt
Egészség

Országos razzia volt a magyar büfékben: milliókat fizetnek a higiéniai hiányosságok miatt

Pénzcentrum
2026. június 10. 10:32

Országos élelmiszer-biztonsági ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok bevonásával. Az akció során összesen 413 mozgó vendéglátó egység, büfékocsi és food truck vizsgálatára került sor. Az ellenőrzések több esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 17 millió forintot.

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A tapasztalatok szerint továbbra is a higiéniai előírások megsértése jelenti a legnagyobb problémát az ágazatban: összesen 43 esetben állapítottak meg ilyen jellegű szabálytalanságot. Emellett 41 alkalommal merültek fel hiányosságok a kötelező dokumentáció és a HACCP-nyilvántartások vezetésével kapcsolatban, míg műszaki problémákat 32 esetben tártak fel az ellenőrök.

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Kiemelten érzékeny területnek bizonyult a fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idők betartása is. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, amelyek közvetlen élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára.

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A fogyasztók megfelelő tájékoztatásának hiánya – például az allergén információk vagy a kötelező címkézések elmaradása – további esetekben indokoltak hatósági intézkedéseket. Pozitív tapasztalat ugyanakkor, hogy a benzinkutakon üzemelő vendéglátóhelyek működése többnyire megfelelt az előírásoknak.

Az ellenőrzések célja nem csupán a szabálytalanságok feltárása volt, hanem az is, hogy a vendéglátó vállalkozások működése hosszú távon is megfeleljen az élelmiszer-biztonsági előírásoknak. A mozgó vendéglátás népszerűsége évről évre növekszik, különösen a fesztiválok, szabadtéri rendezvények és turisztikai helyszínek környezetében, ezért kiemelten fontos, hogy a fogyasztók minden körülmények között biztonságos és megfelelő minőségű élelmiszerekhez jussanak.
Címlapkép: Getty Images
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