Ennyi volt: bezár Magyarország egyik legjobb étterme, ez lesz a sorsa a helynek

Tizenegy év után távozik Pesti István séf a tatai Platánból, így július 31-én jelenlegi formájában bezár az ország egyetlen vidéki, két Michelin-csillagos étterme, a Platán Gourmet. Ezzel a lépéssel a hazai csúcsgasztronómia egyik meghatározó fejezete zárul le, a komplexum többi egysége azonban továbbra is zavartalanul működik - írta a 444.hu.

A Dining Guide toplistáját is vezető Platán Gourmet állandó fine dining szolgáltatása a hónap végén véget ér, a helyszín azonban nem marad kihasználatlanul, hiszen a jövőben vendégséfek és borászok közreműködésével exkluzív gasztronómiai eseményeknek ad majd otthont.

A változás kizárólag a csúcséttermet érinti, így a Bib Gourmand minősítésű Platán Bisztró, a Michelin-kulcsos elismerést birtokló Platán Udvarház és a Platán Tata többi része a megszokott módon várja a látogatókat.

Gerendai Károly szerint Pesti István távozásával nincs értelme az eddigi formában folytatni a munkát, hiszen a Gourmet koncepciója a kezdetektől fogva a séf egyedi alkotói világára épült. A bezárás okairól Pesti István elmondta, hogy egy ilyen magas színvonalú vidéki éttermet a helyi közönség önmagában képtelen eltartani.

A fenntartható működéshez elengedhetetlen lenne az a nemzetközi vendégkör, amely a hasonló kategóriájú budapesti helyeken magától értetődően jelen van, Tatára azonban a kiemelkedő minőség ellenére is nehéz volt elcsábítani ezt a célközönséget.