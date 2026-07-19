Mutatjuk, elvitte-e valaki az 1 milliárd 140 millió forintos főnyereményt az Ötöslottó 2026/29. heti sorsolásán.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 29. héten vasárnap, 2026-ban
Kihúzták a Hatoslottó 2026/29. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 480 millió forintos főnyereményt!
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.
A hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 29. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:
12; 22; 23; 29; 33; 40
Mivel ma nem született telitalálat, így a 30. játékhéten 480 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 5 találat: egyenként 491 390 forint
- 4 találat: egyenként 9 305 forint
- 3 találat: egyenként 3 170 forint
Jokerszám: 772618
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