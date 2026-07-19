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hatoslottó. Forrás: Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 29. héten vasárnap, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. július 19. 16:10

Kihúzták a Hatoslottó 2026/29. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 480 millió forintos főnyereményt!

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A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

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A hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 29. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

12; 22; 23; 29; 33; 40

Mivel ma nem született telitalálat, így a 30. játékhéten 480 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények:

  • 5 találat: egyenként 491 390 forint
  • 4 találat: egyenként 9 305 forint
  • 3 találat: egyenként 3 170 forint

Jokerszám: 772618

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Címlapkép: Getty Images
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