Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 29. héten vasárnap, 2026-ban

Kihúzták a Hatoslottó 2026/29. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a 480 millió forintos főnyereményt!

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó mai, vasárnapi nyerőszámai a 29. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

12; 22; 23; 29; 33; 40

Mivel ma nem született telitalálat, így a 30. játékhéten 480 millió forintért játszhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények:

5 találat: egyenként 491 390 forint

4 találat: egyenként 9 305 forint

3 találat: egyenként 3 170 forint

Jokerszám: 772618

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