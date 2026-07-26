Brutális menetelés a magyar tőzsdén: történelmi csúcsra lőtt ki a hazai gigacég, elépesztőt szakított, aki jó lóra tett

Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 143 471,05 ponton zárt, 1,77 százalékkal magasabban, mint az előző héten.

A heti forgalom 106,9 milliárd forint volt az előző héten elért 102,8 milliárd forint után, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek, a Mol új csúcsot ért el.

Hétfőn csendes nap volt a tőzsdéken, piacmozgató hírek nem érkeztek. A vezető részvények közül a Mol és az OTP tudott kimértékben emelkedni, az árfolyamot az iráni konfliktussal kapcsolatos hírek mozgatták.

Kedden a BUX 143 889,34 ponton új csúcsot ért el, a forgalmat az OTP és a Mol egyedi sztorija húzta. Az OTP ugyanis bejelentette a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja, a Luminor felvásárlását, a Mol árfolyamára pedig kedvezően hatott, hogy az INA - melynek 49,08 százalékos tulajdonosa a Mol - új, napi mintegy 160 ezer köbméteres hozamú gázkutat tárt fel az Adrián.

Másnap a BUX újabb történelmi csúcson, 144 765,41 ponton zárt, ekkor is az OTP és a Mol emelkedése húzta fel az indexet.

Csütörtökön ezzel szemben a BÉT a térség más tőzsdéihez hasonlóan csendes napot zárt, a visszafogott érdeklődés közepette egyedül a Mol emelkedett ki, köszönhetően az olajár 6-7 százalékos emelkedésének.

Pénteken negatív hangulatban zárt a Budapesti Értéktőzsde, de a Mol ára újabb történelmi csúcsot állított be.

A hetet összességében emelkedéssel zárta a BÉT, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában jelezte, hogy céláremelések érkeztek az OTP-re és a Mol-ra. A Goldman Sachs 51 200 forintról 51 700 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, változatlanul vételi ajánlással. A Trigon Dom Maklerski 44 437 forintról 51 714 forintra emelte a célárfolyamot, az ajánlást tartásról vételre javították. Az Erste Biuro Maklerskie a Mol célárfolyamát emelte 3300 forintról 4100 forintra, változatlanul semleges ajánlás mellett.

Emlékeztettek arra is, hogy a Mol igazgatósága úgy határozott, nem kívánja más formában fenntartani a Mol Új Európa Alapítványt, annak megszűnését követően a Mol által 2021-ben rendelkezésre bocsátott 42 977 996 darab "A" sorozatú Mol-részvény, valamint az alapítvány egyéb, a Molra jutó eszköze várhatóan visszakerül a társaság birtokába.

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A héten a vezető részvények közül a Mol erősödött, árfolyama 7,39 százalékkal emelkedett, pénteken a részvény 4474 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 21,3 milliárd forintot.

Az OTP árfolyama a héten 2,02 százalékkal emelkedett, pénteki záróára 45 380 forint volt, heti forgalma több mint 70,2 milliárd forintot tett ki.

A Richter ára 2,92 százalékkal esett a héten, a részvény 11 630 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 9,1 milliárd forintot.

A Magyar Telekom árfolyama 0,30 százalékkal nőtt, a papír pénteken 2648 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 4,0 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,25 százalékkal, 23,09 ponttal esett, és 9326,17 ponton zárta a hetet.