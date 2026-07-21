Hibát találtak lottósorsolásoknál, felelősségre vonják a Szerencsejáték Zrt.-t: a Skandi, Hatoslottó, Ötöslottó, Joker is érintett

10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték Zrt.: hibát találtak a lottósorsolások körül, de az eredményeket nem érintette a probléma. A hatósági vizsgálat szerint a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker esetében eltértek a jóváhagyott játéktervektől az online zárás során, ugyanakkor a sorsolások tisztaságát és a kihúzott nyerőszámokat nem befolyásolta a szabálytalanság.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) vizsgált szerencsejátékonként 2,5–2,5 millió, tehát mindösszesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó, jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt - közölte a hatóság.

Az SZTFH megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Az SZTFH kiemeli, hogy az ellenőrzés tapasztalatai alapján ez az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta. A hatóság arra kötelezte a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy a jövőben biztosítsa, hogy a sorsolások a jóváhagyott játékterveknek megfelelően történjenek.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 2026. április 22-én hatósági ellenőrzést indított a Szerencsejáték Zrt.-vel szemben. A vizsgálat az év 16. játékhetén lebonyolított Skandináv lottó, Hatoslottó, Ötöslottó és Joker sorsolások folyamatára terjedt ki, különösen a sorsolási eszközök kezelésére, a nyerőszámok meghatározására, valamint a nyertes szelvényekhez kapcsolódó adatkezelési és kifizetési folyamatokra. A hatóság a vizsgálat során több alkalommal adatszolgáltatásra hívta fel a szervezőt, többek között 2026. április 22-én, május 5-én, június 3-án és június 12-én.

A hatóság 2026. május 7-én helyszíni ellenőrzést is tartott a Szerencsejáték Zrt. székhelyén, ahol az informatikai folyamatokat és a sorsolásokhoz kapcsolódó adatkezelést vizsgálták. Emellett a kamerafelvételeket is ellenőrizte a sorsolási eszközök tárolásáról és mozgatásáról, valamint külön vizsgálta a sorsolások lebonyolítását, a nyereményigényléseket és a kifizetések teljesítését. A Szerencsejáték Zrt. mint szervező saját belső ellenőrzést is lefolytatott. Az ennek tapasztalatait összegző, 2026. június 8-án kelt jelentés nem talált rendellenességet a sorsolások integritásában.

Az SZTFH hatósági ellenőrzésének összefoglaló jegyzőkönyve 2026. június 19-én készült el. Ebben a hatóság megállapította, hogy a szervező a sorsolások előkészítése és lebonyolítása során alapvetően a jogszabályoknak és a jóváhagyott játékterveknek megfelelően járt el, ugyanakkor az online zárás során eltért a jóváhagyott játéktervekben meghatározott eljárásrendtől

- írták.

A hatóság az ellenőrzés során feltártak alapján 2026. június 23-án megindította az eljárást, a vonatkozó végzést 2026. június 24-én közölte a szervezővel. A hatóság az eljárást lezáró határozatában végül 2,5 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki szerencsejátékonként, vagyis a szervezőnek a feltárt hiányosságok miatt összesen 10 millió forintot kell megfizetnie.

Fontos hangsúlyozni, hogy a sorsolások lebonyolítására és a nyertesek beazonosítására irányuló folyamat nem volt hibás. A feltárt eltérés a vizsgált sorsolások eredményeire nem volt hatással, azokat nem befolyásolta. A határozat szerint a bírságot a véglegessé válástól számított 30 napon belül kell megfizetni

- közölte a hatóság.

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