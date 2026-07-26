Nagyot változik Budapest: teljesen új korszak jön a történelmi fürdőkben és vásárcsarnokokban

Budapest turizmusának megújítása a meglévő szolgáltatások színvonalának emelését, a bezárt vagy kihasználatlan látványosságok újranyitását, valamint a turisztikai fókusz belvároson túli kiterjesztését igényli. A cél egy olyan sokszínű, egész évben vonzó élménykínálat megteremtése, amely a történelmi fürdők, a megújuló vásárcsarnokok, az ipari műemlékek és a külső kerületek tudatos bevonásával a helyiek és a látogatók számára egyaránt valós értéket teremt - írja a Portfolion megjelent véleménycikkében Lopez Benjamin városfejlesztési szakértő.

A főváros egyik legnagyobb, de legkevésbé kihasznált vonzerejét a történelmi fürdők jelentik. Bár Budapest kivételes adottságokkal rendelkezik, ma mégis inkább csak egy "fürdőkkel rendelkező város", mintsem valódi fürdőváros. Ezen egy egységes fejlesztési és üzemeltetési koncepció segíthetne, amely szorosabban összekapcsolja a fürdőket a szállodaipari, egészségturisztikai és kereskedelmi kínálattal. A budai fürdőlánc – a Lukács, a Király, a Rudas, a Rác és a Gellért – egyedülálló, nemzetközi szintű rekreációs tengelyt alkothatna. Ehhez azonban elengedhetetlen a jelenleg zárva tartó intézmények újranyitása és a szolgáltatások minőségének újragondolása.

A magyar gasztronómia szintén jóval nagyobb szerepet kaphatna a városélményben. A minőségi éttermek, a hazai borok és a kávéházi kultúra mellett a történelmi vásárcsarnokok válhatnának a gasztronómiai élet hálózatos központjaivá. A Fővám téri vagy a Rákóczi téri csarnokok ma sokszor egyedi karakter nélkül működnek. Érdemes lenne a hagyományos, frissáru-kereskedelemre épülő piaci működést tudatosan összekötni a vendéglátással és a közösségi terekkel, hogy ezek az épületek a városrészek valódi találkozási pontjaivá váljanak.

Az elmúlt időszakban jelentős forrásból kiépült sportinfrastruktúrát is hatékonyabban kell bevonni a város mindennapi vérkeringésébe. Bár az új stadionok és létesítmények kiválóan alkalmasak nemzetközi események megrendezésére, a feladat most az, hogy az év többi részében is megfelelően hasznosítsák őket. Közparki, rekreációs és kereskedelmi funkciókkal, valamint állandó kiállításokkal és koncertekkel ezek a terek folyamatosan nyitva állhatnának a nagyközönség előtt.

A turizmus túlzott belvárosi koncentrációját a külső városrészek tudatos bevonásával lehet enyhíteni. Számos terület rejt kiaknázatlan lehetőségeket, így például Óbudán a római kori örökség – az Aquincumi Múzeum és az amfiteátrumok –, valamint a Római-part és a Zichy-kastély környéke kínál komoly fejlesztési lehetőséget. Emellett a budai hegyek barlangrendszerei, Budafok ikonikus borospincéi, vagy éppen a kispesti Wekerletelep egyedi építészete mind vonzó tematikus célponttá tehetők.

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A kulturális és múzeumi hálózat fejlesztése is elengedhetetlen, de ehhez először a függőben lévő beruházásokat kell rendezni. Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójának befejezése, a Közlekedési Múzeum új otthonának kialakítása, valamint a Hadtörténeti és az Építészeti Múzeum helyzetének tisztázása mind sürgető feladat. Ezek a kulturális intézmények ráadásul kulcsszerepet játszhatnak az egykori ipari területek, az úgynevezett rozsdaövezetek újraélesztésében. Az Északi Járműjavító és a Népliget környéke, Rákosrendező, vagy éppen Észak-Csepel és Dél-Ferencváros térsége mind olyan terület, ahol az ipari műemlékek megmentésével és új funkciók betelepítésével izgalmas, identitást adó városnegyedek születhetnek.

A budapesti turizmus hosszú távú fejlődése nem választható el az agglomerációtól. Az olyan közeli célpontokat, mint Szentendre, a Dunakanyar vagy a gödöllői Grassalkovich-kastély, szervesebben kell beépíteni a többnapos látogatói programokba. A siker záloga egy olyan átgondolt városfejlesztés, amely összehangolja a belváros minőségi megújítását a külső kerületek és az agglomeráció bekapcsolásával, így teremtve élhetőbb és vonzóbb várost mindenki számára.