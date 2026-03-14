Fontos műtéten esett át Balázs Klári: Korda György is vele volt a Honvédkórházban

Tervezett rutinműtéten esett át Balázs Klári. Az énekesnő beavatkozása sikeres volt, ezért várhatóan néhány nap múlva elhagyhatja a kórházat, jövő szerdán pedig már újra színpadra áll - írta meg a Blikk.

A legendás előadóművész-párt, Korda Györgyöt és Balázs Klárit nemrég a Honvédórházban szúrták ki, utóbbi esett át egy egészségügyi beavatkozáson.

A 87 éves előadóművész meglehetősen sűrű napot tudhat maga mögött. Mielőtt ugyanis a kórházba sietett volna, még átvette a neki megítélt Máté Péter-díjat. A beszámolók szerint az énekes nyugodtan és bizakodva várta a műtét végét.

A házaspár menedzsere, Mára Krisztián időközben hivatalosan is megerősítette, hogy egy előre egyeztetett rutinműtétről volt szó. A beavatkozás a tervek szerint, rendben lezajlott. Elmondása alapján a kórházból való távozás után mindent megtesznek az énekesnő mielőbbi felépüléséért.

A pihenő ugyanis nem tart sokáig: szerdán már a Magyar Zene Házában adnak koncertet. Aggodalomra tehát semmi ok, a közönség hamarosan ismét együtt láthatja a színpadon a népszerű duót.

Címlapfotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA