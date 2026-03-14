Az Oscar-gála nem csupán a film legrangosabb elismerése, hiszen maga a ceremónia is tele van lenyűgöző statisztikákkal
Fontos műtéten esett át Balázs Klári: Korda György is vele volt a Honvédkórházban
Tervezett rutinműtéten esett át Balázs Klári. Az énekesnő beavatkozása sikeres volt, ezért várhatóan néhány nap múlva elhagyhatja a kórházat, jövő szerdán pedig már újra színpadra áll - írta meg a Blikk.
A legendás előadóművész-párt, Korda Györgyöt és Balázs Klárit nemrég a Honvédórházban szúrták ki, utóbbi esett át egy egészségügyi beavatkozáson.
A 87 éves előadóművész meglehetősen sűrű napot tudhat maga mögött. Mielőtt ugyanis a kórházba sietett volna, még átvette a neki megítélt Máté Péter-díjat. A beszámolók szerint az énekes nyugodtan és bizakodva várta a műtét végét.
A házaspár menedzsere, Mára Krisztián időközben hivatalosan is megerősítette, hogy egy előre egyeztetett rutinműtétről volt szó. A beavatkozás a tervek szerint, rendben lezajlott. Elmondása alapján a kórházból való távozás után mindent megtesznek az énekesnő mielőbbi felépüléséért.
A pihenő ugyanis nem tart sokáig: szerdán már a Magyar Zene Házában adnak koncertet. Aggodalomra tehát semmi ok, a közönség hamarosan ismét együtt láthatja a színpadon a népszerű duót.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Elképesztő akció a legjobb hazai éttermekben: potom pénzért kóstolhatjuk meg a sztárséfek luxusmenüit
Mától március 29-ig mutatják be a hazai éttermek kiváló képviselői az Országos Étterem Hétre komponált többfogásos menüsoraikat,
Óriási bejelentést tett az RTL vezére: erről mindenki tudjon, akinek előfizetése van a streamingszolgáltatásra
A lineáris csatornák nézettségnövekedése mellett a streamingplatform kiugró sikereinek köszönhetően az RTL Magyarország 148 millió euróra növelte árbevételét 2025-ben.
Bírósági döntéssel az államhoz került a legendás budapesti strand: kirakták az üzemeltetőt, itt a vége?
A korábban strandként működő zöldövezeti terület jövőbeni sorsa egyelőre bizonytalan, az új birtokos még vizsgálja a hasznosítási lehetőségeket.
Kihúzták a Skandináv lottó 11. játékhetének nyerőszámait, a tét 70 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Eladó a legendás budai étterem: 32 év után válik meg tőle a tulajdonos, ezért hozta meg a fájó döntést
Eladósorba került a budai vendéglátás egyik ikonikus helyszíne, a Remiz Étterem és Kávézó: a több mint három évtizede működő éttermet 395 millió forintos irányáron hirdették...
Huszadik alkalommal rendezi meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország Tortája versenyt.
Rihanna Beverly Hills-i otthonát lövések érték vasárnap – a popsztár a házban tartózkodott az incidens idején.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 10. heti, vasárnapi sorsolásán?
Váratlan fordulatot vesz az időjárás Magyarországon: kellemetlen meglepetést is tartogat a jövő hét - jobb, ha időben felkészülsz!
A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 Celsius-fok felett alakul, de a hajnalok továbbra is csípősek lesznek.
Teljesen felborult a rend Magyarországon: sosem volt még ilyen meleg idén, mint ezen a magyar településen
Szombaton a Nógrád vármegyei Szécsényben 19,2 Celsius-fokot mértek, az idén ilyen meleg még nem volt.
Na, vajon elvitte-e valaki az 5 milliárd 350 millió forintos főnyereményt a 10. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
"A műsorokhoz és ingatlanokhoz kapcsolódó bútorainkat is szeretnénk értékesíteni, mert kekem a kevesebb is elég!"
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
69 éve ezen a napon tartották az Ötöslottó legelső sorsolását. Az évforduló tavaly már szerencsét hozott egy játékosnak.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 10. játékhéten, pénteken: 8, 17, 26, 31, 47 / 1, 6.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal volt telitalálat.
A nézők utoljára az Életünk története című produkcióban láthatták saját tévéműsorral.
Kihúzták a Skandináv lottó 10. játékhetének nyerőszámait, a tét 245 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Megrendülve nyilatkozott Szabó Győző Kálloy Molnár Péter haláláról: így zajlottak az elhunyt színész utolsó hetei
Kálloy Molnár Péter 55 éves korában, rövid lefolyású betegségben hunyt el tavaly december 1-jén.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.