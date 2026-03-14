Budapest, 2025. január 4. Korda Györgyöt köszöntik születésnapja alkalmából, mellette felesége, Balázs Klári a Csináljuk a fesztivált! címû mûsor 4. évad hatodik adásának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezel
Szórakozás

Fontos műtéten esett át Balázs Klári: Korda György is vele volt a Honvédkórházban

Pénzcentrum
2026. március 14. 07:16

Tervezett rutinműtéten esett át Balázs Klári. Az énekesnő beavatkozása sikeres volt, ezért várhatóan néhány nap múlva elhagyhatja a kórházat, jövő szerdán pedig már újra színpadra áll - írta meg a Blikk.

A legendás előadóművész-párt, Korda Györgyöt és Balázs Klárit nemrég a Honvédórházban szúrták ki, utóbbi esett át egy egészségügyi beavatkozáson.

A 87 éves előadóművész meglehetősen sűrű napot tudhat maga mögött. Mielőtt ugyanis a kórházba sietett volna, még átvette a neki megítélt Máté Péter-díjat. A beszámolók szerint az énekes nyugodtan és bizakodva várta a műtét végét.

Nyugdíjba vonulásáról vallott Korda György: hamarosan tényleg abbahagyja a legendás énekes?
EZ IS ÉRDEKELHET
Nyugdíjba vonulásáról vallott Korda György: hamarosan tényleg abbahagyja a legendás énekes?
Korda György immár 68 éve áll színpadon. Most elárulta, meddig tervez még a szakmában maradni.

A házaspár menedzsere, Mára Krisztián időközben hivatalosan is megerősítette, hogy egy előre egyeztetett rutinműtétről volt szó. A beavatkozás a tervek szerint, rendben lezajlott. Elmondása alapján a kórházból való távozás után mindent megtesznek az énekesnő mielőbbi felépüléséért.

A pihenő ugyanis nem tart sokáig: szerdán már a Magyar Zene Házában adnak koncertet. Aggodalomra tehát semmi ok, a közönség hamarosan ismét együtt láthatja a színpadon a népszerű duót.

Címlapfotó: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 13.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
2026. március 13.
Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?
2026. március 13.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
7 napja
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 14. 05:58
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 20:16
Komoly gond lehet Donald Trump egészségével: megdöbbentő hibát vétett az amerikai elnök a közönség előtt
Agrárszektor  |  2026. március 14. 06:03
Egy vagyont bukhatnak a magyar állattartók: ezen sok minden múlhat