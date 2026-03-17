Sokkoló adatok jöttek a magyar diákokról: minden ötödik gyerek funkcionális analfabéta

Egy friss felmérés szerint minden ötödik magyar diák funkcionális analfabétának számít. A szakértők túlterheltséget, stresszt és globális tendenciákat említenek az okok között, közölte az RTL Híradó.

Az Oktatási Hivatal 2025-ös felmérése szerint a magyar diákok jelentős része komoly nehézségekkel küzd az alapvető készségek terén. Az adatok alapján a tanulók 22 százaléka matematikából alulteljesített, és ugyanekkora arányban csak egyszerű információk értelmezésére képes.

A felmérés egyik legsúlyosabb megállapítása, hogy minden ötödik magyar gyerek funkcionális analfabétának számít.

Az RTL-nek nyilatkozó Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének vezetője szerint a gyenge eredmények mögött több tényező is áll. Úgy véli, a diákok túlterheltek, ráadásul a mérés során rövid idő állt rendelkezésükre, miközben többféle kompetenciát kellett egyszerre teljesíteniük, ami jelentős stresszt okozott.

Lannert Judit oktatáskutató ugyanakkor hangsúlyozta: a romló kompetenciaszint nem kizárólag magyar jelenség, hanem nemzetközi trend. Általános problémaként említette, hogy a gyerekek koncentrációs képessége világszerte csökken.