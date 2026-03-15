Szórakozás

Nyugdíjáról vallott a Jászai-díjas érdemes művész: megalázóan keveset kap havonta, ebből lehetetlen megélni

Pénzcentrum
2026. március 15. 17:01

Für Anikó alig másfél év múlva eléri a nyugdíjkorhatárt. Sok más hazai művészhez hasonlóan azonban ő sem számíthat arra, hogy az állami juttatásból fenn tudja tartani magát. A színésznő a hazai előadóművészeket sújtó kényszervállalkozói lét abszurditását okolja a rendkívül alacsony várható összegért.

A színésznő a Palikék Világa című műsorban felidézte egy korábbi beszélgetését. Egy szakértő ismerőse már nagyjából tizenöt évvel ezelőtt előrevetítette, hogy mire számíthat idős korában. A befizetett társadalombiztosítási járulékai alapján mindössze 29 ezer forintos nyugdíjat kap majd. Bár tisztában van vele, hogy ez az összeg jóformán csak egy tank benzinre elegendő, humorosan megjegyezte: a folyamatos munka legalább konzerválni fogja. A megélhetése miatt ugyanis a jövőben sem teheti meg, hogy felhagy a hivatásával.

Ennek ellenére várja a nyugdíjazását, mivel elmondása szerint minden apró bevételt értékel. A rendkívül alacsony juttatás mögött meghúzódó okokra is rávilágított. Hangsúlyozta, hogy a hazai színészek gyakorlatilag belekényszerültek a kényszervállalkozói létformába.

A helyzet visszásságát érzékeltetve úgy fogalmazott: teljesen abszurd és nevetséges, hogy a színpadon Rómeó iparűzési adót, Júlia pedig társasági adót fizet. A Story.hu beszámolója szerint hozzátette, hogy a teljes színházi szféra által befizetett járulék mértéke állami szinten valószínűleg szabad szemmel alig látható összeg.

Címlapfotó: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA 
#vállalkozás #nyugdij #iparűzési adó #tb #adó #magyarország #nyugdíjkorhatár #szórakozás #megélhetés #színésznő #vállalkozók

2026. március 15. vasárnap
Kristóf
11. hét
Március 15.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Március 15.
A magyar sajtó napja
Március 15.
Fogyasztóvédelmi világnap
Március 15.
Nemzetközi fókavadászat-ellenes nap
