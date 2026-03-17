2026. március 17. kedd Gertrúd
Budapest, 2018. május 30.Pásztor Erzsi (született: Pápay Erzsébet) Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színmûvésznõ, érdemes mûvész a Hogy volt?! címû tv-mûsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as st
Drámai pillanatok a színpadon: rosszul lett Pásztor Erzsi, félbeszakadt az előadás

2026. március 17. 08:33

Félbeszakadt a Fergeteges látogatás című előadás a Turay Ida Színházban, miután Pásztor Erzsi rosszul lett a színpadon. A színésznő később személyesen kért elnézést a közönségtől, írja a story.hu.

A Turay Ida Színházban futó Fergeteges látogatás című komédia a megszokottnál mintegy 30 perccel korábban ért véget, miután Pásztor Erzsi rosszul lett az előadás közben.

A 89 éves színésznő már eleve nem érkezett jó állapotban a színházba, és a kétfelvonásos darab során többször is kollégái segítségét kérte.

Az előadást végül megszakították, Darvasi Ilona igazgató pedig a közönség megértését kérte. Pásztor Erzsi ezt követően a nézők elé lépett, és elnézést kért a történtekért, hangsúlyozva, hogy a közönség ennél jobb előadást érdemelt volna.

A színésznőt nemrég baleset is érte: egy korábbi esés következtében három csigolyája megrepedt. Elmondása szerint a sérülés súlyos fájdalmakkal jár, amelyre nincs valódi gyógymód, csak a pihenés és a kímélet. Állapota miatt több előadását is le kellett mondania.

Címlapi kép: Zih Zsolt, MTI/MTVA
