Drámai pillanatok a színpadon: rosszul lett Pásztor Erzsi, félbeszakadt az előadás

Félbeszakadt a Fergeteges látogatás című előadás a Turay Ida Színházban, miután Pásztor Erzsi rosszul lett a színpadon. A színésznő később személyesen kért elnézést a közönségtől, írja a story.hu.

A Turay Ida Színházban futó Fergeteges látogatás című komédia a megszokottnál mintegy 30 perccel korábban ért véget, miután Pásztor Erzsi rosszul lett az előadás közben.

A 89 éves színésznő már eleve nem érkezett jó állapotban a színházba, és a kétfelvonásos darab során többször is kollégái segítségét kérte.

Az előadást végül megszakították, Darvasi Ilona igazgató pedig a közönség megértését kérte. Pásztor Erzsi ezt követően a nézők elé lépett, és elnézést kért a történtekért, hangsúlyozva, hogy a közönség ennél jobb előadást érdemelt volna.

A színésznőt nemrég baleset is érte: egy korábbi esés következtében három csigolyája megrepedt. Elmondása szerint a sérülés súlyos fájdalmakkal jár, amelyre nincs valódi gyógymód, csak a pihenés és a kímélet. Állapota miatt több előadását is le kellett mondania.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapi kép: Zih Zsolt, MTI/MTVA