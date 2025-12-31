Nagyon komoly elismerést zsebelt be Rácz Jenő étterme: ebbe a rangos válogatásba került be

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar gasztronómia: a Michelin Guide év végi, nemzetközi válogatásába bekerült a Rumour by Rácz Jenő, amelyet a világ legizgalmasabb chef’s table éttermei között emeltek ki. A rangos listán Budapest egyetlen magyar helyszínként szerepel olyan ikonikus éttermek társaságában, mint a párizsi Le Meurice Alain Ducasse, a barcelonai Lasarte, a londoni Humble Chicken vagy a kiotói Gion Sasaki.

A Michelin Guide felületén közzétett év végi válogatás azokat az éttermeket gyűjti egy csokorba, ahol az étkezés több mint vacsora: közvetlen találkozás az alkotóval, betekintés a konyhai folyamatokba, az ízek mögötti gondolkodásba és a séfek mindennapi munkájába. A chef’s table élmény a fine dining egyik legintimebb formája, amely világszerte egyre keresettebb a tudatos, élményorientált vendégek körében.

Budapest ismét felkerült a világ gasztrotérképére

A Michelin Guide szerint Budapesten jelenleg a Rumour by Rácz Jenő a legkeresettebb counter dining élmény, ahol a vendégek egy 21 férőhelyes pultnál ülve követhetik végig a konyhában zajló eseményeket. A nyitott konyha köré szervezett tér lehetővé teszi, hogy a vendégek testközelből lássák a precíz előkészítést, a koncentrált munkát és az aprólékos tálalást, amely minden fogást meghatároz.

„A Rumour alapgondolata az volt, hogy ne legyen távolság a vendég és a konyha között” – mondja Rácz Jenő. „A chef’s table számomra őszinteséget jelent: nincs mit elrejteni, minden mozdulat, minden döntés a vendégek előtt történik.”

Nemzetközi tapasztalat, hazai színpadon

Rácz Jenő több éven át dolgozott Európa és Ázsia meghatározó konyháiban, mielőtt hazatért Magyarországra. A Michelin Guide ajánlása szerint ezt a sokrétű tapasztalatot hozza össze a Rumour konyhája egy egységes, mégis folyamatosan megújuló koncepcióban. A menüben globális alapanyagok jelennek meg – szecsuáni bors, garam masala, kaviár –, amelyeket francia technikák és japán precizitás kapcsol össze.

„Mindig érdekelt, hogyan lehet különböző kultúrák ízeit úgy összehozni, hogy azok ne elnyomják egymást, hanem erősítsék” – fogalmaz a séf.

A Michelin Guide külön hangsúlyozza a Rumour chef’s table formátum személyességét. A vendégek nem csak nézői, hanem részesei is az estének: kérdezhetnek, figyelhetik a részleteket, és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a konyhával. Ez a közelség teszi az élményt egyszerivé és megismételhetetlenné.

„Nekem fontos, hogy a vendég értse, mi történik a tányéron” – mondja Rácz Jenő. „Ha látja az elkészítés folyamatát, ha hallja a magyarázatot, akkor az étel is máshogy működik. Ez nem tanítás, inkább párbeszéd.”

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Magyar étterem a világ legjobbjai között

A Michelin Guide év végi válogatásában a Rumour olyan nemzetközi ikonok mellett szerepel, mint a párizsi Le Meurice Alain Ducasse, a barcelonai Lasarte és Disfrutar, a londoni Humble Chicken vagy a kiotói Gion Sasaki éttermek, amelyek világszerte meghatározzák a fine dining élményközpontú irányát a privát chef’s table-ektől a konyhába helyezett asztalokon át a performatív vacsorákig. Ebbe az exkluzív nemzetközi körbe került most Budapest is.

„Különösen jó érzés, hogy egy ilyen listán Magyarország is megjelenik” – emeli ki Rácz Jenő. „Ez azt mutatja, hogy Budapest gasztronómiai szempontból is releváns város, és van mondanivalója a nemzetközi színtéren.”

Év végi mérföldkő

A Michelin Guide év végi válogatásai évről évre a nemzetközi gasztronómiai figyelem középpontjába kerülnek, és hosszú távon is meghatározzák egy étterem nemzetközi láthatóságát és megítélését. A Rumour by Rácz Jenő felkerülése erre a listára nem egy egyszeri siker, hanem egy következetesen felépített szakmai út fontos mérföldköve.

„Ez számunkra inkább visszajelzés, mint célvonal” – zárja Rácz Jenő. Hozzátette: „Ugyanazzal a fókuszált munkával megyünk tovább, mint eddig: minden este azt szeretnénk, hogy aki beül a pulthoz, valami igazán emlékezeteset kapjon.”