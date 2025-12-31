A Pénzcentrum turisztikai interjúi megmutatják, hogyan változtak az utazási szokások 2025-ben.
Nagyon komoly elismerést zsebelt be Rácz Jenő étterme: ebbe a rangos válogatásba került be
Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar gasztronómia: a Michelin Guide év végi, nemzetközi válogatásába bekerült a Rumour by Rácz Jenő, amelyet a világ legizgalmasabb chef’s table éttermei között emeltek ki. A rangos listán Budapest egyetlen magyar helyszínként szerepel olyan ikonikus éttermek társaságában, mint a párizsi Le Meurice Alain Ducasse, a barcelonai Lasarte, a londoni Humble Chicken vagy a kiotói Gion Sasaki.
A Michelin Guide felületén közzétett év végi válogatás azokat az éttermeket gyűjti egy csokorba, ahol az étkezés több mint vacsora: közvetlen találkozás az alkotóval, betekintés a konyhai folyamatokba, az ízek mögötti gondolkodásba és a séfek mindennapi munkájába. A chef’s table élmény a fine dining egyik legintimebb formája, amely világszerte egyre keresettebb a tudatos, élményorientált vendégek körében.
Budapest ismét felkerült a világ gasztrotérképére
A Michelin Guide szerint Budapesten jelenleg a Rumour by Rácz Jenő a legkeresettebb counter dining élmény, ahol a vendégek egy 21 férőhelyes pultnál ülve követhetik végig a konyhában zajló eseményeket. A nyitott konyha köré szervezett tér lehetővé teszi, hogy a vendégek testközelből lássák a precíz előkészítést, a koncentrált munkát és az aprólékos tálalást, amely minden fogást meghatároz.
„A Rumour alapgondolata az volt, hogy ne legyen távolság a vendég és a konyha között” – mondja Rácz Jenő. „A chef’s table számomra őszinteséget jelent: nincs mit elrejteni, minden mozdulat, minden döntés a vendégek előtt történik.”
Nemzetközi tapasztalat, hazai színpadon
Rácz Jenő több éven át dolgozott Európa és Ázsia meghatározó konyháiban, mielőtt hazatért Magyarországra. A Michelin Guide ajánlása szerint ezt a sokrétű tapasztalatot hozza össze a Rumour konyhája egy egységes, mégis folyamatosan megújuló koncepcióban. A menüben globális alapanyagok jelennek meg – szecsuáni bors, garam masala, kaviár –, amelyeket francia technikák és japán precizitás kapcsol össze.
„Mindig érdekelt, hogyan lehet különböző kultúrák ízeit úgy összehozni, hogy azok ne elnyomják egymást, hanem erősítsék” – fogalmaz a séf.
A Michelin Guide külön hangsúlyozza a Rumour chef’s table formátum személyességét. A vendégek nem csak nézői, hanem részesei is az estének: kérdezhetnek, figyelhetik a részleteket, és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a konyhával. Ez a közelség teszi az élményt egyszerivé és megismételhetetlenné.
„Nekem fontos, hogy a vendég értse, mi történik a tányéron” – mondja Rácz Jenő. „Ha látja az elkészítés folyamatát, ha hallja a magyarázatot, akkor az étel is máshogy működik. Ez nem tanítás, inkább párbeszéd.”
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Magyar étterem a világ legjobbjai között
A Michelin Guide év végi válogatásában a Rumour olyan nemzetközi ikonok mellett szerepel, mint a párizsi Le Meurice Alain Ducasse, a barcelonai Lasarte és Disfrutar, a londoni Humble Chicken vagy a kiotói Gion Sasaki éttermek, amelyek világszerte meghatározzák a fine dining élményközpontú irányát a privát chef’s table-ektől a konyhába helyezett asztalokon át a performatív vacsorákig. Ebbe az exkluzív nemzetközi körbe került most Budapest is.
„Különösen jó érzés, hogy egy ilyen listán Magyarország is megjelenik” – emeli ki Rácz Jenő. „Ez azt mutatja, hogy Budapest gasztronómiai szempontból is releváns város, és van mondanivalója a nemzetközi színtéren.”
Év végi mérföldkő
A Michelin Guide év végi válogatásai évről évre a nemzetközi gasztronómiai figyelem középpontjába kerülnek, és hosszú távon is meghatározzák egy étterem nemzetközi láthatóságát és megítélését. A Rumour by Rácz Jenő felkerülése erre a listára nem egy egyszeri siker, hanem egy következetesen felépített szakmai út fontos mérföldköve.
„Ez számunkra inkább visszajelzés, mint célvonal” – zárja Rácz Jenő. Hozzátette: „Ugyanazzal a fókuszált munkával megyünk tovább, mint eddig: minden este azt szeretnénk, hogy aki beül a pulthoz, valami igazán emlékezeteset kapjon.”
Az év vége sok vállalkozó számára nemcsak az üzleti zárásról, hanem komoly stratégiai döntésekről is szól.
A legkisebb összegeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbogdányra és Nyírgelsére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5 ezer fős Alsózsolcára szabták ki.
A hazai szabályozás szerint dohányboltot kétféle módon lehet üzemeltetni: koncessziós engedéllyel, amelyet még 2013-ban nyertek el a vállalkozók, illetve külön feljogosítással.
A legnagyobb egyedi bírságot a GVH a Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re szabta ki, az ügy a köznyelvben „kukásautó-kartellként” vált ismertté.
Lehull a lepel a titokzatos strómanokról: így játsszák át az állami vagyont hajléktalanoknak, titokzatos külföldi csalóknak
Évente több milliárd forint a tét – mondták el a Pénzcentrumnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakértői.
Több százmilliós károkat okoztak a MÁV-nak, sok vonat késett is emiatt: megnevezte a társaság a felelősöket, súlyos bírságot kapnak
2025-ben graffitikkel, illegális falfirkákkal 2500 négyzetméternyi felületen csúfították el a MÁV-csoport kezelésében lévő épületeket, járműveket.
Döbbenet: így verik át az ügyeskedő cégek kamu akciókkal a magyar vásárlókat - erre már a GVH is felfigyelt
Az egyes promóciókban akciósnak hirdetett termékek száma nagyarányú volt a nem akciós termékekéhez képest, az akciós időszak pedig hosszabb az akció nélküli időszaknál.
Jövőre még több céget érint a havi helyett a ritkább - negyedéves - társasági adóelőlegfizetés.
A Ben & Jerry's új vállalatirányítási szabályokat vezetett be, amelyek kilencéves időkorlátot szabnak az igazgatótanácsi tagságra.
A makrogazdasági tényezőket összegző makro részindex -11 ponton áll egy felmérés szerint.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Egy hazai kisvállalkozó keserű Facebook-posztban írta le, hogyan szorítja sarokba a globális import és a hazai piaci viszonyok.
A DPD Hungary tájékoztatása szerint az év végi, kiugróan magas csomagforgalom miatt kézbesítési nehézségek jelentkeztek Budapesten és környékén.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.