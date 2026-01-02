2026. január 2. péntek Ábel
HRCENTRUM

Két kézzel kapkodnak a magyar dolgozók után most a vendéglátásban: legalább nettó 700 ezres fizut ígérnek

Pénzcentrum
2026. január 2. 16:28

Nő az igény nemzetközi szinten is a magyar vendéglátósok iránt. Ezt jelzi, hogy a Viking Cruises folyami hajótársaság idén tovább erősíti magyarországi jelenlétét, hogy minél több tehetséges magyar vendéglátó szakembert vonjon be a 2026-os szezonba. A toborzás szakmai partnere a backup jobs agency s.r.o., mely személyes interjúkat szervez Budapesten 2026. január 15-én - áll a társaság közleményében.

A Viking több mint 80 modern “Longship” folyami hajóval működik Európa-szerte, amelyekhez magas szintű vendéglátó személyzetre van szükség. A magyar munkaerő az elmúlt években kiemelt jelentőségű forráspiaccá vált a vállalat számára - írták. És hogy miért ilyen értékes a magyar személyzet? A backup jobs agency tapasztalatai szerint a magyar jelentkezők különösen erősek az alábbi területeken: természetes vendégszeretet; megbízhatóság és munkafegyelem; jó angol nyelvtudás és alkalmazkodóképesség nemzetközi környezetben.

"Magyarország az egyik legfontosabb toborzási piaccá vált a folyami hajózásban" - mondta Stefan Liebig, a hajós munkaerő- közvetítő iroda alapítója. "A magyar vendéglátósok empatikusak, professzionálisak és valódi élményt nyújtanak a külföldi vendégeknek. Ez azonnal érezhető a fedélzeten" - tette hozzá.

A magyar főváros nemcsak a vendégek számára kiemelt állomás, hanem egy olyan toborzási bázis is, amelyre a vállalat stabilan épít. A modern munkakörnyezet, a svájci / részben francia munkaszerződések, a versenyképes fizetések, a hosszú szezon és a képzési lehetőségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar szakemberek egyre nagyobb számban válasszák a Vikinget - írják.

Nyitott pozíciók a 2026-os szezonra

  • Felszolgáló / Chef de Rang
  • Kabintakarító / Stateroom Steward
  • Szakács / Chef de Partie
  • Commis de Cuisine
  • Kitchen Steward
  • Guest Service Agent
  • Gyakornoki pozíciók több területen

A kiválasztott jelöltek személyes interjún találkozhatnak a Viking toborzójával 2026. január 15-én Budapesten. Az állásokra az önéletrajz elküldésével lehet jelentkezni a stefan.liebig@backup-jobs.com e-mailcímre, vagy az online regisztrációs űrlap kitöltésével. Miután a jelentkezést feldolgozták, felveszik a kiválasztott jelentkezőkkel a kapcsolatot: ők vehetnek részt a személyes interjún január 15-én.

Mennyit lehet keresni hajón?

Az aktuális nyitott pozícióknál ilyen fizetési ígéreteket találtunk:

Kabinszemélyzet, takarítás:

  • 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó) + borravaló

Elvárások:

  • Korábbi takarítási tapasztalat
  • Aktív angol nyelvtudás

Kabinszemélyzet, takarítás betanított gyakornokként képzéssel:

  • 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó) + borravaló

Elvárások:

  • Alapszintű takarítási tapasztalat
  • Aktív angol nyelvtudás
  • Kötelező munkakezdés előtti képzés 

Étterem és bár személyzet, felszolgáló-pultos

  • 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó) + borravaló

Elvárások:

  • Tapasztalat 4*/5* színvonalú vendéglátásban
  • Aktív angol nyelvtudás

Étterem és bár személyzet, felszolgáló-pultos betanított gyakornokként képzéssel

  • 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó) + borravaló

Elvárások:

  • Alapszintű vendéglátói tapasztalat
  • Aktív angol nyelvtudás
  • Kötelező munkakezdés előtti képzés 

Konyha, sous chef pozíció (helyettes főszakács)

  • 3 850 € bruttó

Elvárások:

  • Komoly tapasztalat sous chefként vagy pályavezetőként 4–5* konyhán
  • Vezetői készségek
  • Aktív angol nyelvtudás

Konyha, chef de partie pozíció (szakács)

  • 3 080 € bruttó

Elvárások:

  • Tapasztalat 4–5* színvonalú konyhában
  • Aktív angol nyelvtudás

Konyha, commis de cuisine (segédszakács)

  • 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó)

Elvárások:

  • Korábbi konyhai tapasztalat
  • Társalgási szintű angol nyelvtudás

Konyha, betanított szakács képzéssel

  • 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó)

Elvárások:

  • Előzetes tapasztalat nem szükséges
  • Társalgási szintű angol nyelvtudás
  • Kötelező munkakezdés előtti képzés 

Konyha, kisegítő/mosogató

  • 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó)

Elvárások:

  • Fizikai / kézi munkában szerzett tapasztalat
  • Társalgási szintű angol nyelvtudás

 
Címlapkép: Getty Images
