Két kézzel kapkodnak a magyar dolgozók után most a vendéglátásban: legalább nettó 700 ezres fizut ígérnek

Nő az igény nemzetközi szinten is a magyar vendéglátósok iránt. Ezt jelzi, hogy a Viking Cruises folyami hajótársaság idén tovább erősíti magyarországi jelenlétét, hogy minél több tehetséges magyar vendéglátó szakembert vonjon be a 2026-os szezonba. A toborzás szakmai partnere a backup jobs agency s.r.o., mely személyes interjúkat szervez Budapesten 2026. január 15-én - áll a társaság közleményében.
A Viking több mint 80 modern “Longship” folyami hajóval működik Európa-szerte, amelyekhez magas szintű vendéglátó személyzetre van szükség. A magyar munkaerő az elmúlt években kiemelt jelentőségű forráspiaccá vált a vállalat számára - írták. És hogy miért ilyen értékes a magyar személyzet? A backup jobs agency tapasztalatai szerint a magyar jelentkezők különösen erősek az alábbi területeken: természetes vendégszeretet; megbízhatóság és munkafegyelem; jó angol nyelvtudás és alkalmazkodóképesség nemzetközi környezetben.
"Magyarország az egyik legfontosabb toborzási piaccá vált a folyami hajózásban" - mondta Stefan Liebig, a hajós munkaerő- közvetítő iroda alapítója. "A magyar vendéglátósok empatikusak, professzionálisak és valódi élményt nyújtanak a külföldi vendégeknek. Ez azonnal érezhető a fedélzeten" - tette hozzá.
A magyar főváros nemcsak a vendégek számára kiemelt állomás, hanem egy olyan toborzási bázis is, amelyre a vállalat stabilan épít. A modern munkakörnyezet, a svájci / részben francia munkaszerződések, a versenyképes fizetések, a hosszú szezon és a képzési lehetőségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar szakemberek egyre nagyobb számban válasszák a Vikinget - írják.
Nyitott pozíciók a 2026-os szezonra
- Felszolgáló / Chef de Rang
- Kabintakarító / Stateroom Steward
- Szakács / Chef de Partie
- Commis de Cuisine
- Kitchen Steward
- Guest Service Agent
- Gyakornoki pozíciók több területen
A kiválasztott jelöltek személyes interjún találkozhatnak a Viking toborzójával 2026. január 15-én Budapesten. Az állásokra az önéletrajz elküldésével lehet jelentkezni a stefan.liebig@backup-jobs.com e-mailcímre, vagy az online regisztrációs űrlap kitöltésével. Miután a jelentkezést feldolgozták, felveszik a kiválasztott jelentkezőkkel a kapcsolatot: ők vehetnek részt a személyes interjún január 15-én.
Mennyit lehet keresni hajón?
Az aktuális nyitott pozícióknál ilyen fizetési ígéreteket találtunk:
Kabinszemélyzet, takarítás:
- 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó) + borravaló
Elvárások:
- Korábbi takarítási tapasztalat
- Aktív angol nyelvtudás
Kabinszemélyzet, takarítás betanított gyakornokként képzéssel:
- 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó) + borravaló
Elvárások:
- Alapszintű takarítási tapasztalat
- Aktív angol nyelvtudás
- Kötelező munkakezdés előtti képzés
Étterem és bár személyzet, felszolgáló-pultos
- 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó) + borravaló
Elvárások:
- Tapasztalat 4*/5* színvonalú vendéglátásban
- Aktív angol nyelvtudás
Étterem és bár személyzet, felszolgáló-pultos betanított gyakornokként képzéssel
- 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó) + borravaló
Elvárások:
- Alapszintű vendéglátói tapasztalat
- Aktív angol nyelvtudás
- Kötelező munkakezdés előtti képzés
Konyha, sous chef pozíció (helyettes főszakács)
- 3 850 € bruttó
Elvárások:
- Komoly tapasztalat sous chefként vagy pályavezetőként 4–5* konyhán
- Vezetői készségek
- Aktív angol nyelvtudás
Konyha, chef de partie pozíció (szakács)
- 3 080 € bruttó
Elvárások:
- Tapasztalat 4–5* színvonalú konyhában
- Aktív angol nyelvtudás
Konyha, commis de cuisine (segédszakács)
- 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó)
Elvárások:
- Korábbi konyhai tapasztalat
- Társalgási szintű angol nyelvtudás
Konyha, betanított szakács képzéssel
- 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó)
Elvárások:
- Előzetes tapasztalat nem szükséges
- Társalgási szintű angol nyelvtudás
- Kötelező munkakezdés előtti képzés
Konyha, kisegítő/mosogató
- 2 580 € bruttó (≈ 1 980 € nettó)
Elvárások:
- Fizikai / kézi munkában szerzett tapasztalat
- Társalgási szintű angol nyelvtudás
