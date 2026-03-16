Oscar 2026: így zajlott a 98. Oscar-gála 2026-ban, itt a friss Oscar-díjas filmek listája
Lezajlott a 98. Oscar-gála 2026. március 16-án éjjel magyar idő szerint, ahol átadták az Akadémia által odaítélt díjakat. A házigazda idén is Conan O’Brien volt, a legkiélezetebb küzdelem pedig a Bűnösök és az Egyik csata a másik után című filmek között zajlott.
A Bűnösök című film, mely új rekordot állított fel 16 jelöléssel, ebből 4 szobrocskát vihetett haza. A második legtöbb, 13 jelölést besöprő Egyik csata a másik után című film viszont 6 kategóriában is győzedelmeskedni tudott. A Frankenstein, a Marty Supreme és az Érzelmi érték egyaránt kilenc-kilenc kategóriában volt esélyes. Ezek közül utóbbi elvihette a legjobb nemzetközi filmnek járó díjat, a Frankenstein pedig a technikai kategóriákban tarolt.
2026 - Oscar-díjas filmek a fő kategóriákban
Legjobb film
Nyertes:
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.); Adam Somner, Sara Murphy és Paul Thomas Anderson, producerek
Jelöltek:
- Bugonia (Bugonia, Focus Features); Ed Guiney & Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone és Lars Knudsen, producerek
- F1 (F1, Apple); Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski és Jerry Bruckheimer, producerek
- Frankenstein (Frankenstein, Netflix); Guillermo del Toro, J. Miles Dale és Scott Stuber, producerek
- Hamnet (Hamnet, Focus Features); Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg és Sam Mendes, producerek
- Marty Supreme (Marty Supreme, A24); Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas és Timothée Chalamet, producerek
- A titkosügynök (The Secret Agent, Neon); Emilie Lesclaux, producer
- Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon); Maria Ekerhovd és Andrea Berentsen Ottmar, producerek
- Bűnösök (Sinners, Warner Bros.); Zinzi Coogler, Sev Ohanian és Ryan Coogler, producerek
- Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix); Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer és Michael Heimler, producerek
Legjobb rendező
Nyertes:
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.), Paul Thomas Anderson
Jelöltek:
- Hamnet (Hamnet, Focus Features), Chloé Zhao
- Marty Supreme (Marty Supreme, A24), Josh Safdie
- Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon), Joachim Trier
- Bűnösök (Sinners, Warner Bros.), Ryan Coogler
Legjobb férfi főszereplő
Nyertes:
- Michael B. Jordan – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)
Jelöltek:
- Timothée Chalamet – Marty Supreme (Marty Supreme, A24)
- Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)
- Ethan Hawke – Blue Moon (Blue Moon, Sony Pictures Classics)
- Wagner Moura – A titkos ügynök (The Secret Agent, Neon)
Legjobb női főszereplő
Nyertes:
- Jessie Buckley – Hamnet (Hamnet, Focus Features)
Jelöltek:
- Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék (If I Had Legs I’d Kick You, A24)
- Kate Hudson – Song Sung Blue (Song Sung Blue, Focus Features)
- Renate Reinsve – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)
- Emma Stone – Bugonia (Bugonia, Focus Features)
Legjobb férfi mellékszereplő
Nyertes:
- Sean Penn – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)
Jelöltek:
- Benicio Del Toro – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)
- Jacob Elordi – Frankenstein (Frankenstein, Netflix)
- Delroy Lindo – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)
- Stellan Skarsgård – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)
Legjobb női mellékszereplő
Nyertes:
- Amy Madigan – Fegyverek (Weapons, Warner Bros.)
Jelöltek:
- Elle Fanning – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)
- Wunmi Mosaku – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)
- Teyana Taylor – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)
Oscar 2026: nyertesek a további kategóriákban
Legjobb adaptált forgatókönyv
Nyertes:
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.); írta: Paul Thomas Anderson
Jelöltek:
- Bugonia (Bugonia, Focus Features); forgatókönyv: Will Tracy
- Frankenstein (Frankenstein, Netflix); filmre írta: Guillermo del Toro
- Hamnet (Hamnet, Focus Features); forgatókönyv: Chloé Zhao és Maggie O’Farrell
- Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix); forgatókönyv: Clint Bentley és Greg Kwedar
Legjobb eredeti forgatókönyv
Nyertes:
- Bűnösök (Sinners, Warner Bros.); írta: Ryan Coogler
Jelöltek:
- Blue Moon (Blue Moon, Sony Pictures Classics); írta: Robert Kaplow
- Csak egy baleset (It Was Just an Accident, Neon); írta: Jafar Panahi; forgatókönyv-közreműködők: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian
- Marty Supreme (Marty Supreme, A24); írta: Ronald Bronstein és Josh Safdie
- Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon); írta: Eskil Vogt és Joachim Trier
Legjobb animációs film
Nyertes:
- K-pop démonvadászok (KPop Demon Hunters, Netflix); Maggie Kang, Chris Appelhans és Michelle L. M. Wong
Jelöltek:
- Arco (Arco, Neon); Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas és Natalie Portman
- Elio (Elio, Walt Disney); Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina és Mary Alice Drumm
- A kis Amélie és az eső természete (Little Amélie or the Character of Rain, GKIDS); Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago és Henri Magalon
- Zootropolis 2 (Zootopia 2, Walt Disney); Jared Bush, Byron Howard és Yvett Merino
Legjobb nemzetközi film (Best International Feature)
Nyertes:
- Norvégia – Érzelmi érték (Sentimental Value)
Jelöltek:
- Brazília – A titkosügynök (The Secret Agent)
- Franciaország – Csak egy baleset (It Was Just an Accident)
- Spanyolország – Tánc a sivatagban (Sirât)
- Tunézia – Hind Rajab hangja (The Voice of Hind Rajab)
Legjobb dokumentumfilm
Nyertes:
- Mr. Nobody Against Putin (PINK)
Jelöltek:
- Az Alabama-megoldás (The Alabama Solution, HBO Documentary Films); Andrew Jarecki és Charlotte Kaufman
- Come See Me in the Good Light (Apple); Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro és Stef Willen
- Áttörni a sziklákon (Cutting Through Rocks); Sara Khaki és Mohammadreza Eyni
- A tökéletes szomszéd (The Perfect Neighbor, Netflix); Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu és Sam Bisbee
Legjobb smink és haj
Nyertes:
- Frankenstein (Frankenstein)
Jelöltek:
- Kokuho (Kokuho)
- Bűnösök (Sinners)
- Zúzógép (The Smashing Machine)
- A csúf mostohatestvér (The Ugly Stepsister)
Legjobb eredeti filmzene
Nyertes:
- Bűnösök (Sinners)
Jelöltek:
- Bugonia (Bugonia)
- Frankenstein (Frankenstein)
- Hamnet (Hamnet)
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another)
Legjobb élőszereplős rövidfilm
Nyertes:
- The Singers
Jelöltek:
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
Legjobb animációs rövidfilm
Nyertes:
- The Girl Who Cried Pearls
Jelöltek:
- Butterfly
- Forevergreen
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Legjobb szereplőválogatás (casting)
Nyertes:
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another)
Jelöltek:
- Hamnet (Hamnet)
- Marty Supreme (Marty Supreme)
- A titkosügynök (The Secret Agent)
- Bűnösök (Sinners)
Legjobb jelmez
Nyertes:
- Frankenstein (Frankenstein)
Jelöltek:
- Avatar: Tűz és hamu (Avatar: Fire and Ash)
- Hamnet (Hamnet)
- Marty Supreme (Marty Supreme)
- Bűnösök (Sinners)
Legjobb eredeti dal
Oscar-nyertes:
- „Golden” – K-pop démonvadászok (KPop Demon Hunters)
Jelöltek:
- „Dear Me” – Diane Warren: Relentless
- „Highest 2 Lowest” – Highest 2 Lowest
- „I Lied To You” – Bűnösök (Sinners)
- „Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
- „Train Dreams” – Az álmok vágányán (Train Dreams)
Legjobb rövid dokumentumfilm
Nyertes:
- All the Empty Room
Jelöltek:
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and Are Gone”
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Legjobb vágás
Nyertes:
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another), Andy Jurgensen
Jelöltek:
- F1 (F1), Stephen Mirrione
- Marty Supreme (Marty Supreme), Ronald Bronstein és Josh Safdie
- Érzelmi érték (Sentimental Value), Olivier Bugge Coutté
- Bűnösök (Sinners), Michael Shawver
Legjobb látványtervezés
Nyertes:
- Frankenstein (Frankenstein), Tamara Deverell
Jelöltek:
- Hamnet (Hamnet), Fiona Crombie
- Marty Supreme (Marty Supreme), Jack Fisk
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another), Florencia Martin
- Bűnösök (Sinners), Hannah Beachler; díszlettervezés: Monique Champagne
Legjobb operatőri munka
Nyertes:
- Bűnösök (Sinners, Warner Bros.), Autumn Durald Arkapaw
Jelöltek:
- Frankenstein (Frankenstein, Netflix), Dan Laustsen
- Marty Supreme (Marty Supreme, A24), Darius Khondji
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.), Michael Bauman
- Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix), Adolpho Veloso
Legjobb hang
Oscar-nyertes:
- F1 (F1)
Jelöltek:
- Frankenstein (Frankenstein)
- Egyik csata a másik után (One Battle After Another)
- Bűnösök (Sinners)
- Tánc a sivatagban (Sirât)
Legjobb vizuális effektusok
Oscar-nyertes:
- Avatar: Tűz és hamu (Avatar: Fire and Ash)
Jelöltek:
- F1 (F1)
- Jurassic World: Újjászületés (Jurassic World Rebirth)
- The Lost Bus
- Bűnösök (Sinners)
