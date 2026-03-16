Oscar 2026: így zajlott a 98. Oscar-gála 2026-ban, itt a friss Oscar-díjas filmek listája

Lezajlott a 98. Oscar-gála 2026. március 16-án éjjel magyar idő szerint, ahol átadták az Akadémia által odaítélt díjakat. A házigazda idén is Conan O’Brien volt, a legkiélezetebb küzdelem pedig a Bűnösök és az Egyik csata a másik után című filmek között zajlott.

A Bűnösök című film, mely új rekordot állított fel 16 jelöléssel, ebből 4 szobrocskát vihetett haza. A második legtöbb, 13 jelölést besöprő Egyik csata a másik után című film viszont 6 kategóriában is győzedelmeskedni tudott. A Frankenstein, a Marty Supreme és az Érzelmi érték egyaránt kilenc-kilenc kategóriában volt esélyes. Ezek közül utóbbi elvihette a legjobb nemzetközi filmnek járó díjat, a Frankenstein pedig a technikai kategóriákban tarolt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! 2026 - Oscar-díjas filmek a fő kategóriákban Legjobb film Nyertes: Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.); Adam Somner, Sara Murphy és Paul Thomas Anderson, producerek Jelöltek: Bugonia (Bugonia, Focus Features); Ed Guiney & Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone és Lars Knudsen, producerek

F1 (F1, Apple); Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski és Jerry Bruckheimer, producerek

Frankenstein (Frankenstein, Netflix); Guillermo del Toro, J. Miles Dale és Scott Stuber, producerek

Hamnet (Hamnet, Focus Features); Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg és Sam Mendes, producerek

Marty Supreme (Marty Supreme, A24); Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas és Timothée Chalamet, producerek

A titkosügynök (The Secret Agent, Neon); Emilie Lesclaux, producer

Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon); Maria Ekerhovd és Andrea Berentsen Ottmar, producerek

Bűnösök (Sinners, Warner Bros.); Zinzi Coogler, Sev Ohanian és Ryan Coogler, producerek

Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix); Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer és Michael Heimler, producerek Legjobb rendező Nyertes: Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.), Paul Thomas Anderson Jelöltek: Hamnet (Hamnet, Focus Features), Chloé Zhao

Marty Supreme (Marty Supreme, A24), Josh Safdie

Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon), Joachim Trier

Bűnösök (Sinners, Warner Bros.), Ryan Coogler Legjobb férfi főszereplő Nyertes: Michael B. Jordan – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.) Jelöltek: Timothée Chalamet – Marty Supreme (Marty Supreme, A24)

Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)

Ethan Hawke – Blue Moon (Blue Moon, Sony Pictures Classics)

Wagner Moura – A titkos ügynök (The Secret Agent, Neon) Legjobb női főszereplő Nyertes: Jessie Buckley – Hamnet (Hamnet, Focus Features) Jelöltek: Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék (If I Had Legs I’d Kick You, A24)

Kate Hudson – Song Sung Blue (Song Sung Blue, Focus Features)

Renate Reinsve – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)

Emma Stone – Bugonia (Bugonia, Focus Features) Legjobb férfi mellékszereplő Nyertes: Sean Penn – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.) Jelöltek: Benicio Del Toro – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.)

Jacob Elordi – Frankenstein (Frankenstein, Netflix)

Delroy Lindo – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)

Stellan Skarsgård – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon) Legjobb női mellékszereplő Nyertes: Amy Madigan – Fegyverek (Weapons, Warner Bros.) Jelöltek: Elle Fanning – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)

Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon)

Wunmi Mosaku – Bűnösök (Sinners, Warner Bros.)

Teyana Taylor – Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.) Oscar 2026: nyertesek a további kategóriákban Legjobb adaptált forgatókönyv Nyertes: Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.); írta: Paul Thomas Anderson Jelöltek: Bugonia (Bugonia, Focus Features); forgatókönyv: Will Tracy

Frankenstein (Frankenstein, Netflix); filmre írta: Guillermo del Toro

Hamnet (Hamnet, Focus Features); forgatókönyv: Chloé Zhao és Maggie O’Farrell

Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix); forgatókönyv: Clint Bentley és Greg Kwedar Legjobb eredeti forgatókönyv Nyertes: Bűnösök (Sinners, Warner Bros.); írta: Ryan Coogler Jelöltek: Blue Moon (Blue Moon, Sony Pictures Classics); írta: Robert Kaplow

Csak egy baleset (It Was Just an Accident, Neon); írta: Jafar Panahi; forgatókönyv-közreműködők: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian

Marty Supreme (Marty Supreme, A24); írta: Ronald Bronstein és Josh Safdie

Érzelmi érték (Sentimental Value, Neon); írta: Eskil Vogt és Joachim Trier Legjobb animációs film Nyertes: K-pop démonvadászok (KPop Demon Hunters, Netflix); Maggie Kang, Chris Appelhans és Michelle L. M. Wong Jelöltek: Arco (Arco, Neon); Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas és Natalie Portman

Elio (Elio, Walt Disney); Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina és Mary Alice Drumm

A kis Amélie és az eső természete (Little Amélie or the Character of Rain, GKIDS); Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago és Henri Magalon

Zootropolis 2 (Zootopia 2, Walt Disney); Jared Bush, Byron Howard és Yvett Merino Legjobb nemzetközi film (Best International Feature) Nyertes: Norvégia – Érzelmi érték (Sentimental Value) Jelöltek: Brazília – A titkosügynök (The Secret Agent)

Franciaország – Csak egy baleset (It Was Just an Accident)

Spanyolország – Tánc a sivatagban (Sirât)

Legjobb dokumentumfilm Nyertes: Mr. Nobody Against Putin (PINK) Jelöltek: Az Alabama-megoldás (The Alabama Solution, HBO Documentary Films); Andrew Jarecki és Charlotte Kaufman

Come See Me in the Good Light (Apple); Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro és Stef Willen

Áttörni a sziklákon (Cutting Through Rocks); Sara Khaki és Mohammadreza Eyni

A tökéletes szomszéd (The Perfect Neighbor, Netflix); Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu és Sam Bisbee Legjobb smink és haj Nyertes: Frankenstein (Frankenstein) Jelöltek: Kokuho (Kokuho)

Bűnösök (Sinners)

Zúzógép (The Smashing Machine)

Legjobb eredeti filmzene Nyertes: Bűnösök (Sinners) Jelöltek: Bugonia (Bugonia)

Frankenstein (Frankenstein)

Hamnet (Hamnet)

Egyik csata a másik után (One Battle After Another) Legjobb élőszereplős rövidfilm Nyertes: The Singers Jelöltek: Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

Two People Exchanging Saliva Legjobb animációs rövidfilm Nyertes: The Girl Who Cried Pearls Jelöltek: Butterfly

Forevergreen

Retirement Plan

The Three Sisters Legjobb szereplőválogatás (casting) Nyertes: Egyik csata a másik után (One Battle After Another) Jelöltek: Hamnet (Hamnet)

Marty Supreme (Marty Supreme)

A titkosügynök (The Secret Agent)

Bűnösök (Sinners) Legjobb jelmez Nyertes: Frankenstein (Frankenstein) Jelöltek: Avatar: Tűz és hamu (Avatar: Fire and Ash)

Hamnet (Hamnet)

Marty Supreme (Marty Supreme)

Bűnösök (Sinners) Legjobb eredeti dal Oscar-nyertes: „Golden” – K-pop démonvadászok (KPop Demon Hunters) Jelöltek: „Dear Me” – Diane Warren: Relentless

„Highest 2 Lowest” – Highest 2 Lowest

„I Lied To You” – Bűnösök (Sinners)

„Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!

„Train Dreams” – Az álmok vágányán (Train Dreams) Legjobb rövid dokumentumfilm Nyertes: All the Empty Room Jelöltek: Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness Legjobb vágás Nyertes: Egyik csata a másik után (One Battle After Another), Andy Jurgensen Jelöltek: F1 (F1), Stephen Mirrione

Marty Supreme (Marty Supreme), Ronald Bronstein és Josh Safdie

Érzelmi érték (Sentimental Value), Olivier Bugge Coutté

Bűnösök (Sinners), Michael Shawver Legjobb látványtervezés Nyertes: Frankenstein (Frankenstein), Tamara Deverell Jelöltek: Hamnet (Hamnet), Fiona Crombie

Marty Supreme (Marty Supreme), Jack Fisk

Egyik csata a másik után (One Battle After Another), Florencia Martin

Bűnösök (Sinners), Hannah Beachler; díszlettervezés: Monique Champagne Legjobb operatőri munka Nyertes: Bűnösök (Sinners, Warner Bros.), Autumn Durald Arkapaw Jelöltek: Frankenstein (Frankenstein, Netflix), Dan Laustsen

Marty Supreme (Marty Supreme, A24), Darius Khondji

Egyik csata a másik után (One Battle After Another, Warner Bros.), Michael Bauman

Az álmok vágányán (Train Dreams, Netflix), Adolpho Veloso Legjobb hang Oscar-nyertes: F1 (F1) Jelöltek: Frankenstein (Frankenstein)

Egyik csata a másik után (One Battle After Another)

Bűnösök (Sinners)

Tánc a sivatagban (Sirât) Legjobb vizuális effektusok Oscar-nyertes: Avatar: Tűz és hamu (Avatar: Fire and Ash) Jelöltek: F1 (F1)

Jurassic World: Újjászületés (Jurassic World Rebirth)

The Lost Bus

Bűnösök (Sinners)

Címlapkép: Getty Images

