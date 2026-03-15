Szórakozás

91 éves korában elhunyt Lőte Attila, Jászai Mari-díjas színművész

Pénzcentrum
2026. március 15. 19:52

Kilencvenegy éves korában elhunyt Lőte Attila Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész. A halálhírt a Madách Színház tudatta, amelynek a színész több mint hat évtizeden át volt hűséges és megbecsült tagja.

A Szegeden született művész 1957-ben végzett a Színművészeti Főiskolán. Két évvel később szerződött a Madách Színházhoz, ahol egészen a haláláig a társulat kötelékében maradt. Gazdag pályafutása során klasszikus prózai művekben és zenés darabokban egyaránt emlékezetes alakításokat nyújtott.

Színpadra lépett többek között a Hamlet Laerteseként, valamint Szép Ernő Vőlegényének főszerepében. Kiemelkedő sikert aratott a Black Comedy, A bolond lány, Molnár Ferenc Olympiája, továbbá a Játék a kastélyban című előadásokban is. Színházi munkái mellett kamerák előtt is bizonyított. Szerepelt például Szabó István A napfény íze című filmjében, valamint Szirtes Tamás Csehov-adaptációjában, a Nyári keringőben.

Lőte Attila 2021-ben vonult vissza a színpadtól. A közönség utoljára a Mary Poppins Bumm tengernagyaként láthatta. A Madách Színház a művészt saját halottjának tekinti.
Meghalt Jürgen Habermas

Kilencvenhat éves korában elhunyt Jürgen Habermas, a huszadik század második felének egyik legnagyobb hatású német filozófusa és szociológusa.

2026. március 15.
Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 15.
Fű alatt indult hatalmas árzuhanás a magyar boltokban: ezeket a termékeket érdemes most azonnal a kosárba tenni
2026. március 15.
Rengetegen vágynak erre az álommelóra itthon: diploma nélkül is dől a pénz - kiderült, miért félnek mégis belevágni
2026. március 15.
Egyre bizonyosabb, új gazdasági világválság első fázisába léptünk: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2026. március 15. vasárnap
Kristóf
11. hét
Március 15.
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Március 15.
A magyar sajtó napja
Március 15.
Fogyasztóvédelmi világnap
Március 15.
Nemzetközi fókavadászat-ellenes nap
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
1 hete
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
5
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
Betétlekötés
látra szóló pénzünket lekötjük magasabb kamat elérése érdekében, a lekötési idő alatt pénzünk igénybe vétele kamatvesztéssel jár.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
Pénzcentrum  |  2026. március 15. 19:00
Sokkal közelebb a világháború, mint eddig hittük? A számok nem hazudnak, Magyarország újra a legnagyobb vesztesek között lehet
Pénzcentrum  |  2026. március 15. 18:02
Kvíz: Te is nagy filmrajongó vagy? Teszteld, mennyit tudsz az Oscar-díjas filmekről a friss kérdéssorunkkal!
Agrárszektor  |  2026. március 15. 19:32
Ez ijesztő: nem is gondolnád, milyen állat kóborolt egy bevásárlóközpontban