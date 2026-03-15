A helyzet visszásságát érzékeltetve úgy fogalmazott: teljesen abszurd és nevetséges, hogy a színpadon Rómeó iparűzési adót, Júlia pedig társasági adót fizet.
91 éves korában elhunyt Lőte Attila, Jászai Mari-díjas színművész
Kilencvenegy éves korában elhunyt Lőte Attila Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész. A halálhírt a Madách Színház tudatta, amelynek a színész több mint hat évtizeden át volt hűséges és megbecsült tagja.
A Szegeden született művész 1957-ben végzett a Színművészeti Főiskolán. Két évvel később szerződött a Madách Színházhoz, ahol egészen a haláláig a társulat kötelékében maradt. Gazdag pályafutása során klasszikus prózai művekben és zenés darabokban egyaránt emlékezetes alakításokat nyújtott.
Színpadra lépett többek között a Hamlet Laerteseként, valamint Szép Ernő Vőlegényének főszerepében. Kiemelkedő sikert aratott a Black Comedy, A bolond lány, Molnár Ferenc Olympiája, továbbá a Játék a kastélyban című előadásokban is. Színházi munkái mellett kamerák előtt is bizonyított. Szerepelt például Szabó István A napfény íze című filmjében, valamint Szirtes Tamás Csehov-adaptációjában, a Nyári keringőben.
Lőte Attila 2021-ben vonult vissza a színpadtól. A közönség utoljára a Mary Poppins Bumm tengernagyaként láthatta. A Madách Színház a művészt saját halottjának tekinti.
Több alkalommal a magyar közönség előtt is fellépett.
-
-
