Hamarosan átadják az Oscar-díjakat: mutatjuk a legmegdöbbentőbb filmes tényeket és rekordokat

Vasárnap rendezik meg a 2026-os Oscar-gálát, amelyen többek között Ryan Coogler vámpírhorrorja, a Bűnösök (Sinners) és Paul Thomas Anderson filmje, az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) küzd egymással a fődíjért. Az idei díjszezon több kategóriában is rendkívül szoros versenyt hozott. A BBC számos érdekességet és korábbi filmes rekordokat gyűjtött össze a ceremónia előtt.

Az Oscar-gála nem csupán a film legrangosabb elismerése, hiszen maga a ceremónia is tele van lenyűgöző statisztikákkal, furcsa egybeesésekkel és olyan történelmi pillanatokkal, amelyekre évtizedekig emlékezni fogunk.

Emma Stone történelmet ír, Chalamet Brandóval vetekszik

Emma Stone még csak 37 éves, de már hét Oscar-jelöléssel büszkélkedhet, ezzel lekörözte a korábbi rekorder Meryl Streepet is. Ráaadásul ő az egyetlen színésznő, akinek első öt jelölése mind olyan filmekhez kötődik, amelyek a legjobb film kategóriában is indultak. Timothée Chalamet szintén kivételes tempóban halad: 30 évesen kapta meg harmadik jelölését, ehhez hasonló ütemben korábban csak Marlon Brando lépdelt előre a karrierje elején.

Kasszasikerek és furcsa jelölések

Az idei verseny legnagyobb bevételét a Zootropolis - Állati nagy balhé második része hozta, amely világszerte 1,86 milliárd dollárt termelt (a film egyébként csak Európában fut Zootropolis néven, mivel az eredeti címet, a „Zootopiát" Dánia már korábban levédette). Brad Pitt F1-es filmje ezzel szemben egészen szokatlan helyzetben van: legjobb film jelölést kapott anélkül, hogy akár rendezői, akár színészi, akár forgatókönyvi jelölés kapcsolódna hozzá. Ilyen legutóbb a Szépség és a szörnyeteg esetében fordult elő.

Rekord hosszú szünetek, váratlan visszatérések

Az idei jelöltek között több olyan név is szerepel, aki több évnyi kihagyás után tért vissza az Oscar-gála jelöltjei közé. Kate Hudson 25 év után kapott ismét jelölést, Benicio del Toro 22 év után, a legmeglepőbb azonban Amy Madigan esete, ő ugyanis 40 évnyi szünet után szerepel ismét a jelöltek között. Ezzel szemben Delroy Lindo egészen szokatlan úton jutott jelöléshez: sem BAFTA-, sem Golden Globe-jelölést nem kapott az idei szezonban, mégis bekerült az Oscar-esélyesek közé.

Történelmi lehetőségek és nemzetközi rekordok

Jessie Buckley válhat az első ír színésznővé, aki megnyeri a legjobb női főszereplő díját. A norvég filmtörténet is mérföldkövet érhet el: az Érzelmi érték (Sentimental Value) című film egyszerre két norvég színészt – Renate Reinsvét és Inga Ibsdotter Lilleaast – juttatott jelöléshez, holott korábban egyedül Liv Ullmann büszkélkedhetett ilyen elismeréssel. Wagner Moura jelölése szintén kuriózum, hiszen a The Secret Agent nem angol nyelven készült, és eddig még csak egyszer győzött külföldi film jelöltje, mégpedig Roberto Benigni Az élet szép (Life Is Beautiful) című filmmel.

Rendező–színész kapcsolatok és kreatív gyökerek

Több jelölt is hosszú évek óta ugyanazzal a rendezővel dolgozik együtt. Ethan Hawke és Richard Linklater, Michael B. Jordan és Ryan Coogler, Emma Stone és Yorgos Lanthimos, illetve Renate Reinsve és Joachim Trier mind kiváló példái az alkotói hűségnek, ők több díjat és jelölst is bezsebeltek közös filmjeikért.

Cooglerről, a Bűnösök (Sinners) rendezőjéről pedig érdekességként azt is közölték, hogy gyerekkorában azzal szórakoztatta magát, hogy a mozi üdítőautomatáján különböző ízeket kevert össze, ez a kísérletező szellem pedig ma is érezhető filmjeiben, ahol vámpírhorror, blues-zene és történelmi dráma fonódik össze a harmincas évek Mississippi-deltájában.

Két évszázados ugrás és egy mindenütt jelenlévő zeneszerző

Guillermo del Toro tavaly debütált Frankenstein-adaptációja és Mary Shelley 1818-as regénye között 207 év telt el – ez az egyik legnagyobb időbeli szakadék az Oscar-történelemben alapanyag és filmfeldolgozás között.

A zenében a rekorder pedig egyértelműen a Chloé Zhao Hamnet című filmjének fináléjában is felcsendülő On the Nature of Daylight című darab Max Richtertől, amely műfaji határokat átlépve szerepelt már az Arrival című filmben és A szolgálólány meséjében is.