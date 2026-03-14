Meghalt a Motörhead zenekar legendás gitárosa, Phil Campbell

Hatvannégy éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Phil Campbell, a Motörhead egykori gitárosa és a Phil Campbell And The Bastard Sons alapítója.

A zenész családjának tájékoztatása szerint Campbell egy komoly műtétet követően, az intenzív osztályon hunyt el. Hozzátartozói odaadó férjként, csodálatos apaként és büszke nagyapaként emlékeztek meg róla. Szerettei csak "Bampi" néven szólították. Közleményükben hangsúlyozták, hogy zenei öröksége és emléke örökké élni fog.

Campbell 1984-ben csatlakozott a Motörheadhez. Egészen az alapító frontember, Lemmy 2015-ös haláláig a zenekar tagja maradt, így ő gitározott a legendás együttes utolsó felállásában. Az elmúlt években saját formációjával, a Phil Campbell And The Bastard Sons nevű csapattal zenélt. Ezzel az együttessel több alkalommal a magyar közönség előtt is fellépett.