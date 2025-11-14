2025. november 14. péntek Aliz
6 °C Budapest
BUDAPEST, MAGYARORSZÁG - 2015. JÚLIUS 13: Lottózó és Szerencsejáték Szolgálat Budapesten, Magyarországon.
Szórakozás

Óriási változás élesedik a magyar lottózókban, ezt minden játékosnak érdemes tudni

Pénzcentrum
2025. november 14. 12:01

Megújult formában bővíti értékesítőhálózatát a Szerencsejáték Zrt.: új helyszíneken, a megszokottól eltérő módon biztosít lehetőséget a játékosainak a felelős játék élményére. A Szerencsejáték Zrt. célja, hogy a játékosok a megszokott ügyfélélményt kaphassák meg egy új környezetben.

Könnyebb hozzáférhetőség a megszokott játékosélmény mellett – e két fontos szempont mentén hívta életre a Szerencsejáték Zrt. újfajta értékesítőhelyét. A nemzeti lottótársaság szigetszerű értékesítési pontokkal bővíti saját üzemeltetési hálózatát, az első ilyen lottózó Kaposváron nyílik.

A Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója kiemelte, hogy terveik szerint 2026 első negyedévéig összesen 10 ilyen új típusú értékesítési ponttal bővül a hálózat. Brenkus Krisztián elmondta: „Meggyőződésünk, hogy az új szigetek közelebb hozzák az értékesítőt és a játékokat a fogadókhoz. A játékosok számára a szigetek átláthatóságot biztosítanak a portfólióban, az értékesítők számára pedig lehetőséget adnak, hogy a szerencsejáték termékeket szélesebb körben bemutathassák.”

Az új formátum bevezetését megelőzően a társaság a hazai és a nemzetközi kiskereskedelmi példákat is megvizsgált, azonban a döntést elsődlegesen a játékosok igényeire reagálva hozta meg.

„Játékosaink véleményét folyamatosan monitorozzuk, az erre irányuló kutatásból pedig kiderült, hogy a válaszadók kifejezetten elkötelezettek a lottózóink iránt, az értékesítőhelyekkel kapcsolatos összelégedettség a tiszta profilú lottózókkal kapcsolatban a legmagasabb, ezért is volt számunkra fontos, hogy egy új megoldásban adjunk választ fogadóink igényére.” - tette hozzá a társaság kereskedelmi igazgatója.

Az új értékesítési pontok helyszínének kiválasztása során a társaság azt célt tűzte ki, hogy azon játékosok számára is könnyedén hozzáférhetővé tegyék a teljes portfólió elérhetőségét, akiknek korábban esetlegesen nehézséget okozott a lottózók megközelítése, azaz új ügyfeleket is megszólítsanak.

Bár az első lottózó-szigetek a társaság saját üzemeltetésű hálózatának tagjaként nyílnak meg, a Szerencsejáték Zrt. nem zárja ki, hogy az értékesítési formát partnerhálózatában is elérhetővé teszi, és a hálózatbővítéssel tovább növeli a lottózói lefedettséget.
Címlapkép: Getty Images
