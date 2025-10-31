2025. október 31. péntek Farkas
14 °C Budapest
Legendás sorsjegy tér vissza a magyar lottózókba: ez az újítás a játékban, 175 milliót lehet vele kaszálni
Szórakozás

Legendás sorsjegy tér vissza a magyar lottózókba: ez az újítás a játékban, 175 milliót lehet vele kaszálni

Pénzcentrum
2025. október 31. 12:26

Adventi kalendáriumra épülő játékmenettel érkezik a nemzeti lottótársaság hagyományos sorsjegypárosa, a Kis- és Nagykarácsony. Az ünnepi kaparósok nem csupán nyereményeket ígérnek minden évben a játékosoknak, a bevétel egy részéből mostanáig 36 befogadó játszótér épült.

A hólepte város ünnepi hangulatát idézi meg a Szerencsejáték Zrt. idei karácsonyi sorsjegypárosa, a Kis- és Nagykarácsony.

A hosszában félbehajtott, kalendáriumot idéző kaparósok játékos formában hozzák el az advent varázsát, az izgalmas játékokkal pedig milliós, tízmilliós vagy éppen százmilliós nyeremény is ütheti a szerencsések markát. A Kiskarácsony sorsjegy 75, míg a Nagykarácsony 175 millió forintos főnyereményt kínál.

Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója elmondta:

kutatások szerint a városkép hófedte házakkal az egyik legnépszerűbb karácsonyi sorsjegytéma. Ezért esett idén a választás az adventi kalendáriumra, amelynek „ablakain” a havas házak jelennek meg.

A karácsonyi sorsjegyek 2017 óta jelennek meg páros formában, és a játékosok körében minden évben az egyik legnépszerűbb szezonális terméknek számítanak. Brenkus Krisztián hozzátette: „ennek a terméknek, illetve az ezt vásárlóknak is köszönhetők az eltelt 8 évben országszerte megépült befogadó játszóterek. A Szerencsejáték Zrt. a fogyatékossággal élők integrációjának támogatására hozza létre ezeket a közösségi tereket, ahol az ép és fogyatékossággal élő gyerekek a közös játék élményén keresztül ismerhetik meg egymást. A „Játék összeköt!” program keretében idén év végéig országszerte már 38 ilyen inkluzív tér várja a gyerekeket.”

Kapcsolódó cikkeink:

A Nagykarácsony sorsjegy 4+1 játékmezőt tartalmaz, a főjáték pedig dupla játékélményt tartogat, hiszen a játékos kétféleképpen is nyerhet: egyrészt, ha egy sorban minden szimbólumot sikerül lekaparnia, de akkor is, ha egy sorban egy szimbólumot sem tud lekaparni. A kiegészítő játékok további nyerési lehetőségeket kínálnak, egyetlen Nagykarácsony sorsjeggyel akár hét nyeremény is elérhető. A 2 darab 175 millió forintos főnyeremény mellett további 5 darab 50 milliós, valamint 10 darab 5 milliós és 100 darab 1 milliós nyeremény is gazdára lelhet.

A Kiskarácsony sorsjegy 2+1 játékkal várja a szerencsevadászokat, a főjáték az adventi kalendáriumhoz kapcsolódik, emellett további két gyors játékot kínál, és egyetlen sorsjeggyel akár hat nyeremény is elérhető. A 75 millió forintos főnyeremény mellett további 100 darab 1 millió forintos nyeremény is várja a játékosokat.

Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.
#karacsony #nyeremény #játék #sorsjegy #játszótér #advent #szórakozás #szerencsejáték zrt

