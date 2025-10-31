A MA-HAL tájékoztatása szerint az élő ponty kilója 2000–2500, a pontyszelet 3500–4500, míg a harcsafilé 4500–5500 forintba kerülhet.
Legendás sorsjegy tér vissza a magyar lottózókba: ez az újítás a játékban, 175 milliót lehet vele kaszálni
Adventi kalendáriumra épülő játékmenettel érkezik a nemzeti lottótársaság hagyományos sorsjegypárosa, a Kis- és Nagykarácsony. Az ünnepi kaparósok nem csupán nyereményeket ígérnek minden évben a játékosoknak, a bevétel egy részéből mostanáig 36 befogadó játszótér épült.
A hólepte város ünnepi hangulatát idézi meg a Szerencsejáték Zrt. idei karácsonyi sorsjegypárosa, a Kis- és Nagykarácsony.
A hosszában félbehajtott, kalendáriumot idéző kaparósok játékos formában hozzák el az advent varázsát, az izgalmas játékokkal pedig milliós, tízmilliós vagy éppen százmilliós nyeremény is ütheti a szerencsések markát. A Kiskarácsony sorsjegy 75, míg a Nagykarácsony 175 millió forintos főnyereményt kínál.
Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója elmondta:
kutatások szerint a városkép hófedte házakkal az egyik legnépszerűbb karácsonyi sorsjegytéma. Ezért esett idén a választás az adventi kalendáriumra, amelynek „ablakain” a havas házak jelennek meg.
A karácsonyi sorsjegyek 2017 óta jelennek meg páros formában, és a játékosok körében minden évben az egyik legnépszerűbb szezonális terméknek számítanak. Brenkus Krisztián hozzátette: „ennek a terméknek, illetve az ezt vásárlóknak is köszönhetők az eltelt 8 évben országszerte megépült befogadó játszóterek. A Szerencsejáték Zrt. a fogyatékossággal élők integrációjának támogatására hozza létre ezeket a közösségi tereket, ahol az ép és fogyatékossággal élő gyerekek a közös játék élményén keresztül ismerhetik meg egymást. A „Játék összeköt!” program keretében idén év végéig országszerte már 38 ilyen inkluzív tér várja a gyerekeket.”
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Nagykarácsony sorsjegy 4+1 játékmezőt tartalmaz, a főjáték pedig dupla játékélményt tartogat, hiszen a játékos kétféleképpen is nyerhet: egyrészt, ha egy sorban minden szimbólumot sikerül lekaparnia, de akkor is, ha egy sorban egy szimbólumot sem tud lekaparni. A kiegészítő játékok további nyerési lehetőségeket kínálnak, egyetlen Nagykarácsony sorsjeggyel akár hét nyeremény is elérhető. A 2 darab 175 millió forintos főnyeremény mellett további 5 darab 50 milliós, valamint 10 darab 5 milliós és 100 darab 1 milliós nyeremény is gazdára lelhet.
A Kiskarácsony sorsjegy 2+1 játékkal várja a szerencsevadászokat, a főjáték az adventi kalendáriumhoz kapcsolódik, emellett további két gyors játékot kínál, és egyetlen sorsjeggyel akár hat nyeremény is elérhető. A 75 millió forintos főnyeremény mellett további 100 darab 1 millió forintos nyeremény is várja a játékosokat.
Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.
Megnéztük, hogy mennyit kell fizetnünk ma Magyarországon a legnépszerűbb streaming-platformokért.
Kihúzták ezen a héten is a Skandináv lottó nyerőszámait, immár a 44. játékhéten. Lássuk, kinek volt a legnagyobb szerencséje, elvitte-e valaki a 70 milliós főnyereményt?
Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
A vitákkal teli ülésen a Fidesz és a Tisza frakciói nem támogatták az előterjesztést, míg a DK, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd igennel szavazott.
Komoly bejelentést tett a Sziget megmentéséről Gerendai Károly: Ha ebben nincs egyetértés, nem próbálkozom tovább!
Szerdán a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztéséről is vitázott.
Egy ukrán szervezet kezdeményezte Krasznahorkai László műveinek betiltását Oroszországban.
Elhunyt Komjáthy György: a magyar rádiózás legendás alakja 91 éves korában távozott az élők sorából.
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
A Szerencsejáték Zrt. adatai szerint 2020 októbere óta több mint 55 millió darabot vásároltak a játékosok, miközben az elérhető termékek száma az eredeti 9 féldről...
Elhunyt Prunella Scales, a népszerű angol humorsorozat, a Waczak Szálló Sybil Fawltyja, 93 éves korában.
A fesztivált alapító üzletember a FestPro IoF2025 Kft.-vel készül átvállalni a Sziget irányítását – de a főváros döntésére vár.
A szervezők szerint nem tudják tovább a vendégekre hárítani a költségnövekedést – most a túlélés a tét a Rockmaraton számára.
Őrület! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét, egy szerencsés több mint 900 millió forintot nyert ezzel a számsorral
Elvitték a Hatoslottó főnyereményét: több mint 900 millió forint ütötte a szerencsés markát.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/43. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 900 millió forintos főnyereményt!
Na, vajon elvitte-e valaki az 590 millió forintos főnyereményt a 43. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Curtis az október 23-i Kossuth téri fellépésén egy 18 karátos, igazi luxusórát viselt.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/43. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz
Adókkal és illetékekkel együtt huszonhétmillió euróért (10,5 milliárd forint) kelt el pénteken Párizsban Amedeo Modigliani egy képe.
A Harry Potter utolsó kötete 2007 júliusában jelent meg, és azonnal gyűjtői darabbá vált
Az elmúlt 40 évben megszokta a pörgést és a rendszertelen életmódot.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.