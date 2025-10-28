Elhunyt Prunella Scales, a népszerű angol humorsorozat, a Waczak Szálló Sybil Fawltyja, 93 éves korában.
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
Az e-sorsjegyek piacán hatalmas változás történt az elmúlt öt évben: a Szerencsejáték Zrt. adatai szerint 2020 októbere óta több mint 55 millió darabot vásároltak a játékosok, miközben az elérhető termékek száma az eredeti 9 féldről 41-re nőtt.
A digitális kaparósok kezdetben a hagyományos sorsjegyek online változatát jelentették, ma viszont egyedi, animált játékélményt, hangeffekteket és játékon belüli bónuszokat is kínálnak. A tavaly december óta elérhető e-sorsjegy Extra termékcsalád lehetővé teszi, hogy a játék a teljes képernyőn fusson, modern, interaktív élményt nyújtva.
A Szerencsejáték Zrt. szerint az e-sorsjegyekből származó bevétel a bevezetés óta többszörösére nőtt, és eddig a legnagyobb kifizetett nyeremény 75 millió forint volt.
A termékek értékesítése során a társaság kiemelt figyelmet fordít a felelős játékszervezésre: a játék csak 18 éven felüliek számára érhető el, és 30 másodperces időkorlát van egy-egy e-sorsjegy megvásárlására.
A GAM-GaRD nemzetközi minősítés szerint a játék közepes kockázatú, hasonlóan a hagyományos kaparós sorsjegyekhez.
Őrület! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét, egy szerencsés több mint 900 millió forintot nyert ezzel a számsorral
Elvitték a Hatoslottó főnyereményét: több mint 900 millió forint ütötte a szerencsés markát.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/43. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 900 millió forintos főnyereményt!
Na, vajon elvitte-e valaki az 590 millió forintos főnyereményt a 43. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Curtis az október 23-i Kossuth téri fellépésén egy 18 karátos, igazi luxusórát viselt.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/43. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
Valaki 10,5 milliárd forintot fizetett ezért a festményért: azért ez még a leggazdagabbaknak sem aprópénz
Adókkal és illetékekkel együtt huszonhétmillió euróért (10,5 milliárd forint) kelt el pénteken Párizsban Amedeo Modigliani egy képe.
A Harry Potter utolsó kötete 2007 júliusában jelent meg, és azonnal gyűjtői darabbá vált
Az elmúlt 40 évben megszokta a pörgést és a rendszertelen életmódot.
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
Csökkenő látogatottság, új generációs igények, digitális életmód, egészségtudatos trendek: a fesztiválpiac már nem ugyanaz, mint tíz éve.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/43. heti, vasárnapi nyerőszámait.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/43. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt.
Palatinus fürdő területén kialakított fénypark idén „Varázsvilág” tematikával várja az érdeklődőket.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/42. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 730 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 395 millió forintos főnyereményt a 42. játékhéten. Itt vannak az ötös lottó mai nyerőszámai és a nyereményei.
Ősöreg objektum halad át a Naprendszeren idén ősszel: a csillagközi vándor október végén ér közel hozzánk - ekkor figyelhetjük meg a 3I/ATLAS-t
Október 29-én közelíti meg legjobban a Napot a 3I/ATLAS üstökös, mely soha többé nem tér vissza, ez az egy
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Két hétig DiCaprio új filmje vezette a mozis toplistákat, azonban új kihívója akadt. Az őszi szünetben is tartogat sok újdonságot a moziműsor.
Szerencsétlenül indul a hétvége rengeteg magyar számára: külföldiek halászták el az orruk elől a milliókat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/42. heti, pénteki nyerőszámait.
74 éves korában elhunyt Ace Frehley, a legendás rockzenekar, a Kiss alapító szólógitárosa.
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
