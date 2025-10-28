2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Coquitlam BC Kanada - március 26 2014 : Kaparás egy lottószelvényt. A Brit Kolumbia Lottótársaság 1985 óta biztosítja a kormány által szentesített lottójátékokat Brit Kolumbiában. sorsjegy kaparós
Szórakozás

Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés

Pénzcentrum
2025. október 28. 14:03

Az e-sorsjegyek piacán hatalmas változás történt az elmúlt öt évben: a Szerencsejáték Zrt. adatai szerint 2020 októbere óta több mint 55 millió darabot vásároltak a játékosok, miközben az elérhető termékek száma az eredeti 9 féldről 41-re nőtt.

A digitális kaparósok kezdetben a hagyományos sorsjegyek online változatát jelentették, ma viszont egyedi, animált játékélményt, hangeffekteket és játékon belüli bónuszokat is kínálnak. A tavaly december óta elérhető e-sorsjegy Extra termékcsalád lehetővé teszi, hogy a játék a teljes képernyőn fusson, modern, interaktív élményt nyújtva.

A Szerencsejáték Zrt. szerint az e-sorsjegyekből származó bevétel a bevezetés óta többszörösére nőtt, és eddig a legnagyobb kifizetett nyeremény 75 millió forint volt.

A termékek értékesítése során a társaság kiemelt figyelmet fordít a felelős játékszervezésre: a játék csak 18 éven felüliek számára érhető el, és 30 másodperces időkorlát van egy-egy e-sorsjegy megvásárlására.

A GAM-GaRD nemzetközi minősítés szerint a játék közepes kockázatú, hasonlóan a hagyományos kaparós sorsjegyekhez.
Címlapkép: Getty Images
#digitális #nyeremény #szerencsejáték #játék #online #sorsjegy #bevétel #kockázat #szórakozás #szerencsejáték zrt

