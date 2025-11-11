A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Egyre szegényesebb a magyarok karácsonya: mi történhetett 2025-ben, hogy ezen is spórolunk?
Idén az elmúlt évhez képest várhatóan ugyanannyit terveznek költeni a magyarok karácsonykor – derült ki egy friss, országos, reprezentatív kutatásból. Az eredmények alapján csökkent a nagyobb költést tervezők aránya, emellett a megajándékozottak és a szélesebb családdal ünneplők köre is szűkült. A praktikum fontosabbá vált, hiszen míg a legnépszerűbb termékkategóriáknak továbbra is a ruhák, a játékok és az elektronikai cikkek számítanak, az élményajándékok népszerűsége visszaesett az elmúlt évekhez képest.
Idén hatodik alkalommal készítette el a Yettel azt az országos reprezentatív kutatását, amiben a magyarok karácsonyi kapcsolattartási és ajándékozási szokásait vizsgálta meg. Az előző évhez képest kevesebben tervezik a karácsonyt a szélesebb családdal, rokonokkal tölteni; miközben valamivel többen állították azt, hogy szűkebb családi körben ünnepelnek.
A magyarok fele már elkezdte vagy novemberben tervezi az ajándékvásárlást, harmaduk pedig december első felére időzíti. Az ajándékokra szánt büdzsé tekintetében megtört az elmúlt öt éven át tartó növekvő trend: arra a kérdésre, hogy idén mennyi pénzt fog költeni a családja karácsonyi ajándékra,
a válaszadók átlagosan 75 ezer forintot adtak meg, ami reálértéken alulmúlja a tavalyi 77 ezres összeget.
Csökkent a nagyobb költést tervezők aránya, emellett a családok 45%-a 50 ezer forint alatti költést tervez, és mindössze tízből két válaszadó lépi át a 100 ezer forintos összeget. Továbbá tavalyhoz képest nőtt azok aránya, akik egyáltalán nem terveznek ajándékot venni. Saját bevallásuk szerint ők soha nem szoktak karácsonyi ajándékot vásárolni (33%) vagy a megváltozott pénzügyi helyzetük miatt döntöttek így (25%).
Csökkent a megajándékozni tervezett személyek átlagos száma is, a tavalyi 5,8-ről 5,4-re: bár kevesebben ajándékoznak párjuknak vagy szüleiknek, ugyanakkor a gyerekeknek, unokáknak nagyobb arányban terveznek. A 30 év alattiak és a nők saját bevallásuk szerint várhatóan több személyt ajándékoznak meg, mint az idősebbek vagy a férfiak. A válaszadók leggyakrabban a párjukat vagy házastársukat lepik meg (59%), ezt követik a gyerekek (55%) és a szülők (48%). A tavalyi eredményekhez képest idén kevesebben adnak ajándékot a távolabbi rokonoknak, viszont az ünneplők ötöde a barátait is tervezi meglepni.
Előtérbe kerültek a praktikusabb ajándékok
A legnépszerűbb termékkategóriák nem változtak az előző évekhez képest: a legtöbben továbbra is ruházattal (46%), játékokkal (39%) és elektronikai cikkekel (34%) lepik meg a szeretteiket. E termékkategóriák az idén a KSH adatai szerint az inflációnál kisebb mértékben ugyan, de drágultak, vagyis a karácsonyra szánt keretből a múlt évihez képest kevesebb ajándékra futja majd.
A felmérés adatai arra utalnak, hogy fontosabbak lettek a praktikus szempontok, hiszen 2024-hez képest most többen vesznek ruhákat (40% helyett 46%), ezzel együtt pedig kevesebben költenek élményajándékokra (22% helyett 16%). Az elektronikai cikkek népszerűségének élén a fejhallgató/fülhallgató (27%) és az okostelefon (27%) áll, ezt követi az okosóra (23%), a játékkonzol és az ehhez tartozó játékok (19%), valamint a telefont védő kiegészítők (19%).
Az ajándékvásárláskor a legfontosabb szempont, hogy személyre szabott (58%), hasznos (47%) és megfelelő árú (35%) legyen. Tavalyhoz képest nőtt annak a jelentősége, hogy egyedi (17% helyett 23%) és fenntartható (6% helyett 10%) ajándékot válasszanak - ez utóbbi kifejezetten a 18-29 éves korosztály esetében fontos. Érdekesség, hogy egyfelől a kitöltők többsége (56%) jobban szereti, ha előre megbeszélt ajándék helyett meglepetést kap, másfelől viszont annak jobban örülnek, ha előzetesen tudják, mit szeretne kapni az ajándékozott (55%).
Így spórolunk a meglepetésekre
A felmérés körbejárta azt a kérdést is, hogy milyen nehézséggel találkoznak a magyarok az ünnepi készülődés során. Tízből négy válaszadónak a megfelelő ajándék kiválasztása, tízből háromnak pedig a karácsonnyal kapcsolatos kiadások jelentenek leginkább problémát. A válaszadók ötöde emellett nehezen tudja betartani az előzetesen tervezett költségkeretet. A nőknél és a harmincas korosztálynál pedig jellemzőbb az is, hogy fennakadást okoz, hogy kevés idejük van az ünnepi készülődésre.
A kutatás azt is vizsgálta, hogy melyek azok a kiadások, amin a magyarok hajlandóak spórolni karácsonykor. A legtöbben a szórakozásra - például mozira, koncertre (37%), a karácsonyi dekorációra (29%) és az utazásokra, nyaralásokra (29%) fordított összegeket csökkentenék ilyenkor.
A válaszadók ötöde a karácsonyi édességeken, süteményeken, az ajándékokon és a karácsonyfán is spórolna, negyedük pedig akár egyéb, nem karácsonyi tételeken is; ezzel szemben a szokásos havi kiadások újragondolásán tízből egy válaszadó gondolkozik el.
