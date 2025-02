Ezzel a trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2025-ben: bárkinek működik

A mindennapi kiadások csökkentése sosem volt ennyire aktuális: az energiaárak továbbra is magasak, a banki költségek egyre többeket érintenek érzékenyen, és a lakásfenntartás is egyre drágább. Bár az év eleji béremelések némi könnyebbséget hozhattak, sokan még mindig küzdenek a hónap végi pénzügyi egyensúly megteremtésével. Cikkünkben tíz egyszerű, mégis hatékony módszert mutatunk be, amelyekkel jelentős összegeket spórolhatsz meg anélkül, hogy drasztikus lemondásokra kényszerülnél.

A Pénzcentrumon rendszeresen foglalkozunk a lakossági spórolással, hiszen bár az idei év elején több ágazatban is jelentős béremelések történtek, sokan mégsem érzik úgy, hogy könnyebb lenne a megélhetés. Az infláció hatásai továbbra is érezhetőek, az élelmiszerárak magas szinten ragadtak, a banki költségek egyre növekednek, és az energiaárak is kiszámíthatatlanok. Ráadásul a lakásárak és a bérleti díjak is tovább emelkedtek, ami különösen a fiatalok és az alacsonyabb keresetűek számára jelent komoly kihívást.

Egyre többen próbálnak tudatosabban gazdálkodni a pénzükkel, csökkenteni a kiadásaikat, és hatékonyabban kezelni a megtakarításaikat. Ehhez azonban nemcsak nagy lépésekre, hanem apró, de következetes változtatásokra is szükség van a mindennapokban. Ebben a cikkben összegyűjtöttünk néhány praktikus és könnyen alkalmazható módszert, amelyekkel bárki csökkentheti a havi költségeit, legyen szó bevásárlásról, előfizetésekről vagy akár az energiafelhasználásról.

1. Végezz pénzügyi "átvilágítást"

Nyomtasd ki a bankszámlakivonatodat, és vizsgáld meg az összes kiadásodat. Tedd fel magadnak a következő kérdéseket: Mikor vizsgáltam utoljára a jelzáloghitelemet, a jelzálog-biztosításomat és a legfontosabb biztosítási szerződéseimet? Van-e magas kamatozású hitelkártyám vagy más hitelem? Ki tudom-e ezeket fizetni minél előbb, és találhatok-e kedvezőbb, alacsonyabb kamatozású lehetőségeket?

Győződj meg róla, hogy minden egyes kiadásodnál a legjobb ajánlatot kapod, legyen szó egészségbiztosításról, gépjármű-biztosításról, lakásbiztosításról vagy telefonszámláról. Bár ez néhány órát igénybe vehet, ha mindenki szánna rá időt, biztosan megtérülne.

2. Automatizáld a megtakarításaidat

Ha te is az a típus vagy, aki hónap végén a megmaradt összeget próbálja félretenni, itt az ideje változtatni! Használhatsz olyan alkalmazásokat, mint a Plum, amelyek automatikusan félretesznek egy meghatározott összeget. Így anélkül növeled a megtakarításaidat, hogy külön figyelned kellene rá – a pénzed a háttérben dolgozik.

3. Vásárolj hetente egyszer

Térj vissza a hagyományos bevásárlólistához, és ügyelj rá, hogy az egész hétre elegendő legyen, bármi is történjék. Szánj hetente egy órát arra, hogy stratégiailag megtervezd a heti étkezéseidet: mely napokon leszel távol otthonról? Melyik este készíthetsz olyan vacsorát, amely két napra is elegendő? Próbáld meg előre megtervezni még a vacsorákat is, és ennek megfelelően állítsd össze a bevásárlólistát.

4. Csatlakozz egy „nem vásárolok” csoporthoz

Ha valaki számonkéri a megtakarítási céljaidat, az nagyban hozzájárulhat azok eléréséhez. Csatlakozz egy „nem vásárolok” csoporthoz – Facebookon több ilyen is létezik –, amely lehet egyfajta elszámoltathatósági platform a kiadások csökkentésére, vagy egy olyan közösség, ahol a pénz helyett tárgyakat és szolgáltatásokat cserélhetsz.

5. Add el a felesleges dolgaidat

Az elmúlt néhány hónapban körülbelül 2500 eurót kerestem ruhák eladásával. Többségük dizájnerdarab volt, amelyek túl kicsik lettek, valamint a fiam régi babaholmi készlete. Néhány dolgot mindössze néhány órára feltettem a DoneDeal oldalára, és már el is kelt. Mindig van valaki, aki megveszi, amire neked már nincs szükséged. Akár helyi csoportot is létrehozhatsz a környékeden, ahol az emberek tárgyakat és készségeket cserélhetnek pénz helyett, így tovább csökkenthetik a kiadásaikat.

6. Fizess készpénzzel

Bár ez elavult módszernek tűnhet, sokak számára még mindig bevált módja annak, hogy havonta spóroljanak. Egyik ilyen technika a borítékos módszer: az adott hónapra szükséges készpénzt külön borítékokba osztod szét különböző kategóriák szerint, például számlák, utazás, élelmiszer, szórakozás stb. Ez a készpénz lesz az adott kategória havi költségvetése. Bár egyesek számára túlzottan korlátozónak tűnhet, sokaknak segít nyomon követni, mennyi pénzük maradt a hónap folyamán.

7. Vizsgáld felül az előfizetéseidet

Manapság szinte mindenre van előfizetés: borra, Spotify-ra, kutyaeledelre. Nézd át a bankszámlakivonatodat, és kategorizáld az előfizetéseidet három csoportra:

Nélkülözhetetlen

Jó, ha van

Nem szükséges

A nem szükséges előfizetések valószínűleg olyanok, amelyeket már el is felejtettél. Tedd fel magadnak a kérdést: valóban használom ezt? Ha igen, nagyszerű. Ha nem, mondd le, és tedd félre azt a pénzt!

8. Növeld az energiahatékonyságot

Tedd meg azt a fogadalmat 2025-re, hogy minden alkalommal, amikor ki kell cserélned egy izzót vagy egy háztartási gépet, energiatakarékos verziót választasz. Ha új elemekre van szükséged, inkább vegyél újratölthető akkumulátorokat. Bár ez eleinte nagyobb kiadás lehet, hosszú távon jelentős összeget spórolhatsz meg. Így apránként költesz a fenntarthatóságra, nem pedig egyszerre egy nagy összegben.

9. Legyél kreatív a konyhában

Kihívásként próbálj meg januárban minél kevesebbszer bevásárolni, és használd fel a már meglévő alapanyagokat. Valószínűleg találsz a szekrény mélyén egy fél zacskó szerecsendiót vagy más fűszert, amit évek óta nem használtál. Ez jó alkalom arra, hogy új recepteket próbálj ki, miközben csökkented a felesleges vásárlásokat és az ételpazarlást.

10. Vásárold be a mindennapi dolgokat is online

Bár a házhoz szállításért fizetni kell, időt spórolhatsz, nem kell autóval elmenni a boltba, és éhesen sem rendelsz, amikor minden akció csábítóbbnak tűnik. A bolti vásárlás különösen fárasztó lehet, főleg, ha gyerekek is vannak. Gyakori, hogy az ember hazaér, kipakol, majd fáradtságból rendel egy drága házhoz szállított vacsorát. Még ha 10 eurót fizetsz is a kiszállításért, összességében valószínűleg sokkal többet takaríthatsz meg.